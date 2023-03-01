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Конгресс США запросил у Министерства обороны отчет об оказании военной помощи Украине

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Конгресс США запросил у Министерства обороны отчет об оказании военной помощи Украине

В США у законодателей появляется все больше вопросов к администрации относительно оказания военной и финансовой помощи Украине. В годовщину начала специальной военной операции ВС РФ Конгресс США потребовал от Пентагона предоставить отчет о помощи киевскому режиму. Об этом пишет издание The New York Times.


Известно, что кроме представителей Республиканской партии, которая и так известна скептицизмом относительно политики действующего президента США Джо Байдена по Украине, запрос к Пентагону подписали и конгрессмены от правящей Демократической партии США. Это свидетельствует о том, что даже среди демократов идея безграничной помощи Украине теряет сторонников.

С начала специальной военной операции ВС РФ на Украине Конгресс США предоставил более 113 млрд долларов на оказание военной, экономической, гуманитарной и административной помощи киевскому режиму. Теперь Комитет по надзору и ответственности Конгресса США, как заявил его глава Джеймс Комер, собирается провести аудит оказанной Украине помощи.

Конгрессмены делают акцент на то, что помощь оплачивается из налоговых поступлений, и американцы имеют право знать, как она расходуется. Тем более, что у рядовых американцев тоже возникает много вопросов к политике администрации. Например, почему вместо решения социально-экономических проблем США Белый дом финансирует другое государство.

По утверждению Джеймса Комера, отчет Конгрессу потребуется для того, чтобы снизить риск мошенничества и злоупотреблений при передаче помощи украинской стороне.

Представитель Демократической партии от Гавайских островов Эд Кейс задал вопрос и о том, сколь долго будут поступать запросы администрации США об увеличении размеров оказываемой украинскому режиму помощи. По словам Кейса, Конгресс хотя бы должен знать, что в следующем году может столкнуться с еще более высокими расходами и запросами.

Конгрессмен Ро Ханна задал вопрос, когда же будет финал военной помощи Украине, то есть, сколько еще США потребуется времени и средств на ее оказание. Ведь в текущей ситуации даже непонятно, сколь долго американскому государству придется финансировать из своего бюджета киевский режим и его противостояние с Россией.

Кроме того, конгрессмены обеспокоены и возможными проблемами с попаданием оружия тем силам, которым оно совсем не предназначалось.

Отчетность поставляемого оружия имеет первостепенное значение для того, чтобы гарантировать, что оно используется по назначению, а не для гнусных целей

- подчеркнул конгрессмен Эндрю Клайд, республиканец из Джорджии.

Ранее в США уже высказывались опасения, что оружие, которое отправляется на Украину, может перепродаваться третьим странам, и даже попадать в руки террористических группировок и организованных преступных сообществ в Европе, Азии и Африке.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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11 комментариев
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  1. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 10:02
    +3
    Например, почему вместо решения социально-экономических проблем США Белый дом финансирует другое государство.

    И не просто другое государство, а государство - возможный триггер 3-й Мировой.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 10:16
      +3
      Цитата: Васян1971
      не просто другое государство, а государство - возможный триггер 3-й Мировой.

      Это не просто триггер...это черная дыра...бездонная бочка которую даже бюджет США не осилит.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:19
      +2
      Чем бы не занимались конгрессмены суть происходящего на Украине это не изменит так как и демократы и республиканцы слишком сильно зависят от американского ВПК, а ВПК благоденствует только тогда когда в мире идут войны, которые снабжаются американским оружием от продажи которого спонсируются предвыборные компании и демократов и республиканцев, а также зависит карьера самих конгрессменов.
      Круг замкнулся и все между собой повязаны, поэтому не стоит так уж серьёзно относится к мелочным придиркам одних англосаксов к другим англосаксам. Обычные терки в "благородном" семействе и не более.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 11:07
        +1
        Смешно то, что катастрофы, крушения, удары по экологии происходят там всё чаще и чаще. Но помощь Украине всего важней. Жители всё больше недовольны этим. Хоть бы и дальше продолжались и росли склоки и обвинения! Глядя, и до разделения "по хорошему"договорятся. laughing (((я лично, желаю им дальнейшую am am ругань и бардак! "Хороший" развод ---это аморально! Только с мордобоем!
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:04
    +2
    Было бы удивительно, если бы матрасы им школы с детсадами строили.... bully
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:05
    +3
    Не переживайте, пен до сы. Джавеллины и Стингеры явно уже частично ушли на сторону. Смотрите и бойтесь, как бы по вашим гражданским объектам и самолетам не пальнули настоящие террористы. Нет, я не желаю смерти простым гражданским людям даже из Пен до сии. Но некоторое злорадство все-же есть, так безконтрольно накачивать вооружениями да еще и кого - страну 404. Ну вот когда выстрелит тогда задумаетесь.....
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:06
    +1
    Белый дом не финансирует другое государство, он финансирует 51 штат США под названием 404 , который успешно отмывает деньги на вооружении для Белого дома.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:07
    +2
    Это все политические дрязги между слонами и ослами.Будут у власти слоны-поддержка бандеростана будет такой же
  6. HAM
    HAM Сегодня, 10:10
    +2
    ".....а не для гнусных целей...."

    Во дела! Сейчас у них прямо праведные дела!!!Гнусная страна боится гнусности....кино....
  7. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 10:24
    +1
    Где Петров с Башировым ? Почему до сих пор не найден представителями прессы "Стингер" в парке недалеко от аэропорта Хитроу ? Военная "помощь" Киеву быстро бы прекратилась
  8. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 10:43
    0
    Все это филькина грамота . Ничего не изменится