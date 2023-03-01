Конгресс США запросил у Министерства обороны отчет об оказании военной помощи Украине

Отчетность поставляемого оружия имеет первостепенное значение для того, чтобы гарантировать, что оно используется по назначению, а не для гнусных целей

В США у законодателей появляется все больше вопросов к администрации относительно оказания военной и финансовой помощи Украине. В годовщину начала специальной военной операции ВС РФ Конгресс США потребовал от Пентагона предоставить отчет о помощи киевскому режиму. Об этом пишет издание The New York Times.Известно, что кроме представителей Республиканской партии, которая и так известна скептицизмом относительно политики действующего президента США Джо Байдена по Украине, запрос к Пентагону подписали и конгрессмены от правящей Демократической партии США. Это свидетельствует о том, что даже среди демократов идея безграничной помощи Украине теряет сторонников.С начала специальной военной операции ВС РФ на Украине Конгресс США предоставил более 113 млрд долларов на оказание военной, экономической, гуманитарной и административной помощи киевскому режиму. Теперь Комитет по надзору и ответственности Конгресса США, как заявил его глава Джеймс Комер, собирается провести аудит оказанной Украине помощи.Конгрессмены делают акцент на то, что помощь оплачивается из налоговых поступлений, и американцы имеют право знать, как она расходуется. Тем более, что у рядовых американцев тоже возникает много вопросов к политике администрации. Например, почему вместо решения социально-экономических проблем США Белый дом финансирует другое государство.По утверждению Джеймса Комера, отчет Конгрессу потребуется для того, чтобы снизить риск мошенничества и злоупотреблений при передаче помощи украинской стороне.Представитель Демократической партии от Гавайских островов Эд Кейс задал вопрос и о том, сколь долго будут поступать запросы администрации США об увеличении размеров оказываемой украинскому режиму помощи. По словам Кейса, Конгресс хотя бы должен знать, что в следующем году может столкнуться с еще более высокими расходами и запросами.Конгрессмен Ро Ханна задал вопрос, когда же будет финал военной помощи Украине, то есть, сколько еще США потребуется времени и средств на ее оказание. Ведь в текущей ситуации даже непонятно, сколь долго американскому государству придется финансировать из своего бюджета киевский режим и его противостояние с Россией.Кроме того, конгрессмены обеспокоены и возможными проблемами с попаданием оружия тем силам, которым оно совсем не предназначалось.- подчеркнул конгрессмен Эндрю Клайд, республиканец из Джорджии.Ранее в США уже высказывались опасения, что оружие, которое отправляется на Украину, может перепродаваться третьим странам, и даже попадать в руки террористических группировок и организованных преступных сообществ в Европе, Азии и Африке.