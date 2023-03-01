Парламент Финляндии перенес голосование по вступлению страны в НАТО

В мае прошлого года Финляндия и Швеция практически одновременно подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Большинство действительных членов НАТО отнеслись к принятию двух скандинавских стран в альянс положительно. Однако процесс вступления заблокировала Анкара, потребовав от Стокгольма и Хельсинки объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.
Отношения Турции и Швеции обострились после акции по сожжению Корана у турецкого посольства в Стокгольме 21 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после антитурецких акций Швеции не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Анкары.
До сих пор не ратифицировал соглашение о принятии в альянс двух стран и парламент Венгрии, в котором постоянно переносят сроки голосования по этому вопросу.
В начале февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки настаивает на единовременном принятии обоих государств в НАТО. По ее словам, Швеция и Финляндия соответствуют всем критериям для этого. Премьер Швеции также заявил, что королевство выполняет условия трехстороннего меморандума по вступлению в НАТО и что две страны вступят в альянс вместе.
Но оказалось, что помимо внешнего противодействия со стороны Турции и Венгрии, в парламенте Финляндии не все депутаты согласны с необходимостью вступления страны в военно-политический блок. Вчерашнее голосование по этому вопросу было отложено, как сообщается в официальном аккаунте финских законодателей, оно должно состоятся сегодня в 14:00 по местному времени (15:00 мск).
Против ратификации соглашения о вступлении в НАТО выступили парламентарии от «Союза правых сил», сообщает финская газета Helsingin Sanomat. Оппозиционные депутаты Ано Туртиайнен, Йоханнес Юрттиахо и Маркус Мустаярви отказались голосовать за данный законопроект. Вместо этого Маркус Мустаярви выступил с рядом инициатив, касающихся отказа от размещения на территории Финляндии ядерного оружия, запрета на создание военных баз НАТО и присутствия иностранного военного контингента на территории страны. После прений голосование было перенесено на 1 марта.
Демарш группы финских депутатов вряд ли помешает ратификации соглашения о вступлении страны в НАТО, ведь для его принятия достаточно простого большинства голосов парламентариев. Президент Финляндии Саули Ниинистё уже заявил накануне голосования, что сразу же подпишет законопроект, как только он будет одобрен парламентом. Между тем, по предварительным расчетам парламентского комитета по иностранным делам, членство в НАТО будет обходиться республике ежегодно в 70-100 млн евро.