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Советник президента Украины Роднянский допустил возможность «стратегического отступления» из Артемовска

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Советник президента Украины Роднянский допустил возможность «стратегического отступления» из Артемовска

В случае необходимости вооруженные силы Украины (ВСУ) могут провести «стратегическое отступление» из Артемовска (украинский режим называет его Бахмутом). Об этом телеканалу CNN рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Роднянский.


По утверждению политика, сейчас командование ВСУ займется взвешиванием всех возможных вариантов. Пока ВСУ еще держат оборону Артемовска, но если потребуется, то армия может и отступить. Такое решение будет принято, поскольку жертвовать личным составом Киев не хочет, подчеркнул советник Зеленского.

Роднянский утверждает, что Россия бросила на штурм Артемовска лучшие войска, «наиболее обученные и самые опытные». Интересно, что ранее украинские власти заявляли, будто бы под Артемовском воюют бывшие заключенные, которые используются как «пушечное мясо» без какой-либо подготовки.

Также советник Зеленского подчеркнул, что район к западу от Артемовска также укреплен. Поэтому даже если ВСУ покинут город, это не означает, что российская армия сможет быстро наступать.

Подобное заявление представителя администрации Зеленского говорит о том, что киевский режим все же близок к решению об отступлении войск из Артемовска. Несмотря на маниакальное желание Зеленского, чтобы ВСУ держали оборону, огромные потери личного состава могут вызвать возмущение как среди простых украинцев, так и в армии. Этого опасаются, в том числе, и западные покровители киевского режима, без распоряжения которых приказ на отступление из Артемовска также быть отдан не может.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Украины
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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:14
    +5
    стратегическое отступление
    экстракция
    мобильная оборона
    выравнивание фронта
    тактически неинтересный населенный пункт
    оборонительный отскок группы
    ......

    столько новых "военных" терминов ввели.... laughing
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:31
      +1
      ...столько новых "военных" терминов ввели.... laughing

      С достаточно большой уверенностью можно сказать, что эти термины введены англосаксами в украинский оборот, что говорит о том, что психологическая обработка противника как на передке так и в тылу продолжается без остановки и усиленными темпами, поэтому кажется сомнительным утверждение о том, что
      [quote...]огромные потери личного состава могут вызвать возмущение как среди простых украинцев, так и в армии. [/quote]
      так как за прошедший год ни огромные потери ВСУ ни нарушенная нами украинская инфраструктура до сих пор не привели ни к каким возмущениям на Украине.
    2. Себастьян Аристархович Перейра
      Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 11:18
      0
      Позвольте я добавлю :....
      -галопическое отступление
      -реверсное " наступление"
      -"наступление" в погоне за собственным тылом
      -молниеносное "наступление" для защиты западной границы.........
      -
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:16
    0
    Хлопок – взрыв
    Задымление – пожар
    Подтопление – потоп
    Отрицательный рост – падение
    Негативные тенденции в демографии – вымирание
    Беспорядки – одиночный пикет
    Массовые беспорядки – прогулка по улице
    Не имеющий аналогов в мире – нафиг никому не нужный
    Стратегическое отступление - драп без оглядки
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:29
      -2
      А нонче указ издан : все заморские словеса запретить ! И как теперь власть имущие, а особенно Набиулина, будут с высоких помостов глаголить нам сирым об коловращениях рубля ? feel
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 10:51
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        И как теперь власть имущие, а особенно Набиулина, будут с высоких помостов глаголить нам сирым об коловращениях рубля ?

        А я эту татарку с начала СВО на экранах не вижу.
        Ушла с радаров.
        Заочно хвалят, а на глаза не лезет.
        Так что глаголить она ничего не будет.
        Если только сөйләшү... wink
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 12:43
          0
          Цитата: Пауль Зиберт
          Ушла с радаров.

          Недавно мелькала...Глаголила о процентной ставке. Жива курилка !
          Что-то не нравится народу указ Президента ! Желают свою "умность" показывать вставкой иностранных слов...(судя по минусам) wink
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:24
    +2
    Плохо если из Бахмута выпустят укронациков...похоронить бы их там раз и навсегда.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:30
      0
      И нигаварите. yes Прикопать бы их всех там....
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:25
    0
    С каждым днём возможность "стратегического" отступления уменьшается. Так как музыканты сжимают кольцо вокруг Артёмовска. Ещё немного промедления и будет стратегический мешок со всеми вытекающими последствиями.
  5. MrWolf
    MrWolf Сегодня, 10:30
    -1
    Может пора уже зелюкам стратегическую безоговорочную капитуляцию объявить?
  6. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:39
    -5
    А ктож им теперь позволит отойти-то? теперь они в колечке как пирожок в печке...
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:40
    +2
    Речь идет об уничтожении украинских вооруженных формирований путем замыкания кольца. Бесполезно позволять им сбежать, чтобы встретиться с ними позже.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:43
    0
    Стратегическое отступление, тактическая перегрупперовка, потом, не имеет никакого хначения и не очень то и нужно. Ждем чревовещаний из кукуева в этом порядке!
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:45
    0
    После освобождения Нью-Йорка, на западе настроения поменяются кардинально..... (юмор, ближе к обеду по МСК времени).
  10. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:05
    0
    Хм... Александр Роднянский...
    Яблочко от яблоньки?