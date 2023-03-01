Советник президента Украины Роднянский допустил возможность «стратегического отступления» из Артемовска

В случае необходимости вооруженные силы Украины (ВСУ) могут провести «стратегическое отступление» из Артемовска (украинский режим называет его Бахмутом). Об этом телеканалу CNN рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Роднянский.По утверждению политика, сейчас командование ВСУ займется взвешиванием всех возможных вариантов. Пока ВСУ еще держат оборону Артемовска, но если потребуется, то армия может и отступить. Такое решение будет принято, поскольку жертвовать личным составом Киев не хочет, подчеркнул советник Зеленского.Роднянский утверждает, что Россия бросила на штурм Артемовска лучшие войска, «наиболее обученные и самые опытные». Интересно, что ранее украинские власти заявляли, будто бы под Артемовском воюют бывшие заключенные, которые используются как «пушечное мясо» без какой-либо подготовки.Также советник Зеленского подчеркнул, что район к западу от Артемовска также укреплен. Поэтому даже если ВСУ покинут город, это не означает, что российская армия сможет быстро наступать.Подобное заявление представителя администрации Зеленского говорит о том, что киевский режим все же близок к решению об отступлении войск из Артемовска. Несмотря на маниакальное желание Зеленского, чтобы ВСУ держали оборону, огромные потери личного состава могут вызвать возмущение как среди простых украинцев, так и в армии. Этого опасаются, в том числе, и западные покровители киевского режима, без распоряжения которых приказ на отступление из Артемовска также быть отдан не может.