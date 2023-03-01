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Эксперты обозначили приоритетные каналы сбыта российской продукции вне Запада

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Эксперты обозначили приоритетные каналы сбыта российской продукции вне Запада

Переориентирование нереализованного экспорта товаров из РФ в крупнейшие дружественные страны может существенно увеличиться, составив в общей сложности 37 млрд долларов (около 2,7 трлн рублей). Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) обозначили приоритетные каналы сбыта российской продукции вне Запада. Помимо основных торговых партнёров России в Азии – Китая и Индии, закупающих у неё в основном нефть, газ, различные металлы и удобрения, она также может поставлять морепродукты в Египет, а бумагу в Мексику.


Согласно данным, представленным в докладе под названием «Развитие ЕАЭС 2022+: стратегические задачи и требования времени» РСМД, при поддержке Всероссийской академии внешней торговли и Министерства экономического развития, на долю недружественных стран приходилось более половины всего российского экспорта (56%) или 491,5 млрд $ в денежном выражении (порядка 36,8 трлн рублей). Основная доля таких поставок приходится на Китай – 16 млрд $ (примерно 1,1 трлн ₽), а вот среди остального рынка сбыта числятся 15 стран.

Как писал РБК со ссылкой на Минэкономразвития, уже к концу прошлого года товарооборот России с недружественными странами снизился до 35%, в то время как с нейтральными и дружественными, напротив, увеличился с 42 до 65%. Только за период с января по ноябрь 2022 этот показатель уже почти достиг отметки в 350 млрд $ (26, 2 трлн ₽).

Стоит отметить, что на сегодняшний день ключевыми торгово-экономическими партнёрами Москвы выступают Китай, Индия, Турция, Египет, Вьетнам, Белоруссия, Индонезия. Экспортная выручка с этими государствами может доходить до 2-4 млрд долларов в год (примерно от 150 до 300 млрд рублей). Также в числе прочих российских товаров и изделий, поставляющихся в вышеупомянутые государства – пластик, продукция химической промышленности, зерновые, транспортные средства, бумага, картон, летательные аппараты.

Авторы материала также обращают внимание на необходимость разработки специальных механизмов, позволяющих сформировать зону свободной торговли между странами-импортёрами и ЕАЭС, членом которого помимо России являются Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Если переговоры по этому поводу с Египтом уже находится в процессе, то и в случае с Узбекистаном также рассматривается его вопрос о присоединении к Экономическому Союзу.

Несмотря на санкционное давление, оказываемое на РФ и Республику Беларусь, потенциал стран-членов ЕАЭС позволяет заменить выпавший импорт из стран ЕС по многим направлениям на 21 млрд долларов (1,5 трлн рублей) уже в ближайшее время. Этой касается как легковых автомобилей и запасных частей к ним, так и бытовой техники, электрических проводников, товаров текстильной промышленности, комбайнов и других машин для уборки урожая, заключили эксперты.
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Использованы фотографии:
https://pixabay.com/illustrations/export-import-pocket-canvas-6805727/
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:59
    -7
    Системные действия в обход санкций. Вообще это большого мастерства потребовало от правительства. В очередной раз Мишустин проявил компетентность. Нет не только падения товарооборота , хотя этого видимо ожидали и подталкивали криками про "перевод экономики на военные рельсы" , а есть еще и переориентация экономических потоков. То есть, Россия для себя получает то что нужно (включая и компоненты к военному производству) но еще и в торговле ничем не урезана. Лишились российских поставок только недружественные страны-враги России.
    Это хорошая новость, значит ракеты никогда не закончатся!
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 11:35
      -3
      hi
      Тут Вас в массе не поймут, хвалить правительство на сайте моветон, выработанная годами привычка. Сейчас ахеджаковы наползут поплакать...
    2. Самый вежливый
      Самый вежливый Сегодня, 11:40
      +2
      [/quote]Россия для себя получает то что нужно (включая и компоненты к военному производству) но еще и в торговле ничем не урезана.[quote]

      Хм , вы это всерьёз или так , приступ патриотизма напал ??
      Особенно насчёт военных компонентов удивило , неужто ситуация исправилась и например на Армату нашлись отечественные аналоги тепловизоров ??
      Или элементы гражданского назначения , большей частью с Алиэкспресс , которые не способны выдержать температурные и динамические нагрузки являются решением проблемы ??
      Допустим вопрос с продовольственной безопасностью в основном решён и отсутствие картошки фри с чизбургерами ещё никому не повредило но вот с высокими технологиями совсем не так ,здесь ситуация намного хуже.
      До производства чипов в соответствии с 3-нм техпроцессом как у тайваньской TSMC пройдут ещё годы и годы !!Китай вкладывает миллиарды и миллиарды долларов , привлекает сотни и тысячи учёных и инженеров и то раньше 27-28 года по моему не расчитывает на особые успехи, хотя всё это находится под особым контролем партии и правительства.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:27
    0
    Согласно данным, представленным в докладе под названием «Развитие ЕАЭС 2022+: стратегические задачи и требования времени» РСМД, при поддержке Всероссийской академии внешней торговли и Министерства экономического развития, на долю недружественных стран приходилось более половины всего российского экспорта (56%) или 491,5 млрд $ в денежном выражении (порядка 36,8 трлн рублей). Основная доля таких поставок приходится на Китай – 16 млрд $ (примерно 1,1 трлн ₽), а вот среди остального рынка сбыта числятся 15 стран.

    Автор!
    Перечитайте свою публикацию.
    У Вас в абзаце 491 млрд, приходившихсч на НЕдружественные страны. И сразу "основная доля ... приходится на Китай".
  3. _Батя_
    _Батя_ Сегодня, 11:28
    -1
    "Бумагу в Мексику" - очень интересно. Надеюсь что не только бумагу. Надо конфликты на границе США разжигать, а не действовать от обороны.
  4. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 11:49
    0
    То есть, как торговали при царях пенькой, так и сейчас пенькой (нефтью). Если не видно разницы, может не стоило от социализма отказываться?
  5. Bioorganizm
    Bioorganizm Сегодня, 12:00
    +1
    Как мне думается, Узбекистан пошлет РФ лесом в деле вхождения в ЕАЭС.