Эксперты обозначили приоритетные каналы сбыта российской продукции вне Запада

Переориентирование нереализованного экспорта товаров из РФ в крупнейшие дружественные страны может существенно увеличиться, составив в общей сложности 37 млрд долларов (около 2,7 трлн рублей). Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) обозначили приоритетные каналы сбыта российской продукции вне Запада. Помимо основных торговых партнёров России в Азии – Китая и Индии, закупающих у неё в основном нефть, газ, различные металлы и удобрения, она также может поставлять морепродукты в Египет, а бумагу в Мексику.
Согласно данным, представленным в докладе под названием «Развитие ЕАЭС 2022+: стратегические задачи и требования времени» РСМД, при поддержке Всероссийской академии внешней торговли и Министерства экономического развития, на долю недружественных стран приходилось более половины всего российского экспорта (56%) или 491,5 млрд $ в денежном выражении (порядка 36,8 трлн рублей). Основная доля таких поставок приходится на Китай – 16 млрд $ (примерно 1,1 трлн ₽), а вот среди остального рынка сбыта числятся 15 стран.
Как писал РБК со ссылкой на Минэкономразвития, уже к концу прошлого года товарооборот России с недружественными странами снизился до 35%, в то время как с нейтральными и дружественными, напротив, увеличился с 42 до 65%. Только за период с января по ноябрь 2022 этот показатель уже почти достиг отметки в 350 млрд $ (26, 2 трлн ₽).
Стоит отметить, что на сегодняшний день ключевыми торгово-экономическими партнёрами Москвы выступают Китай, Индия, Турция, Египет, Вьетнам, Белоруссия, Индонезия. Экспортная выручка с этими государствами может доходить до 2-4 млрд долларов в год (примерно от 150 до 300 млрд рублей). Также в числе прочих российских товаров и изделий, поставляющихся в вышеупомянутые государства – пластик, продукция химической промышленности, зерновые, транспортные средства, бумага, картон, летательные аппараты.
Авторы материала также обращают внимание на необходимость разработки специальных механизмов, позволяющих сформировать зону свободной торговли между странами-импортёрами и ЕАЭС, членом которого помимо России являются Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Если переговоры по этому поводу с Египтом уже находится в процессе, то и в случае с Узбекистаном также рассматривается его вопрос о присоединении к Экономическому Союзу.
Несмотря на санкционное давление, оказываемое на РФ и Республику Беларусь, потенциал стран-членов ЕАЭС позволяет заменить выпавший импорт из стран ЕС по многим направлениям на 21 млрд долларов (1,5 трлн рублей) уже в ближайшее время. Этой касается как легковых автомобилей и запасных частей к ним, так и бытовой техники, электрических проводников, товаров текстильной промышленности, комбайнов и других машин для уборки урожая, заключили эксперты.