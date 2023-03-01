Bloomberg: Взятие ВС РФ Бахмута приблизит потерю Киевом всей Донецкой области

Все больше различных военных экспертов и аналитиков, включая западных, приходят к выводу, что Артемовск (Бахмут) ВСУ уже потеряли. В связи с чем, обсуждения идут уже не столько о сроках взятия российскими войсками под контроль данного населенного пункта, сколько о последствиях будущего локального поражения для Киева.Так, эксперты из Bloomberg в недавней публикации выразили мнение, что взятие ВС РФ Бахмута приблизит потерю Киевом всей Донецкой области, которую Россия еще в прошлом году включила в свой состав.Здесь стоит отметить, что освобождение Артемовска действительно сыграет важную роль в процессе выхода российских сил на административные границы ДНР. Между тем, американские эксперты несколько преувеличивают, отдавая Бахмуту ключевое значение в обороне ВСУ.Освобождение Артемовска позволит ВС РФ начать движение в сторону славянско-краматорской агломерации. Однако на пути российских военных будет еще одна серьезная преграда – это Часов Яр, куда ВСУ вероятнее всего отведут войска при отступлении из Бахмута.Кроме того, не стоит забывать об Авдеевке, которую украинские войска за восемь лет превратили в крепость, Угледаре и Северске. В каждом из этих населенных пунктов ВСУ могут занять оборону, аналогичную той, которую они держат в Бахмуте.В то же время, как рассказал в одном из своих недавних интервью глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, перед его бойцами, помимо взятия Бахмута под контроль, стоит еще одна важная задача - максимально «сковать» силы противника и нанести им при этом серьезный урон, чтобы снять «нагрузку» с других направлений, позволив ВС РФ выполнить поставленную задачу.Впрочем, некоторые аналитики заявляют, что такой же тактики придерживается и главком ВСУ Залужный. Последний бросает в Бахмут резервы из теробороны и мобилизованных, чтобы выиграть время для подготовки наиболее боеспособные частей к ранее анонсированному «весеннему наступлению».