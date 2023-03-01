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Bloomberg: Взятие ВС РФ Бахмута приблизит потерю Киевом всей Донецкой области

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Bloomberg: Взятие ВС РФ Бахмута приблизит потерю Киевом всей Донецкой области

Все больше различных военных экспертов и аналитиков, включая западных, приходят к выводу, что Артемовск (Бахмут) ВСУ уже потеряли. В связи с чем, обсуждения идут уже не столько о сроках взятия российскими войсками под контроль данного населенного пункта, сколько о последствиях будущего локального поражения для Киева.


Так, эксперты из Bloomberg в недавней публикации выразили мнение, что взятие ВС РФ Бахмута приблизит потерю Киевом всей Донецкой области, которую Россия еще в прошлом году включила в свой состав.

Здесь стоит отметить, что освобождение Артемовска действительно сыграет важную роль в процессе выхода российских сил на административные границы ДНР. Между тем, американские эксперты несколько преувеличивают, отдавая Бахмуту ключевое значение в обороне ВСУ.

Освобождение Артемовска позволит ВС РФ начать движение в сторону славянско-краматорской агломерации. Однако на пути российских военных будет еще одна серьезная преграда – это Часов Яр, куда ВСУ вероятнее всего отведут войска при отступлении из Бахмута.



Кроме того, не стоит забывать об Авдеевке, которую украинские войска за восемь лет превратили в крепость, Угледаре и Северске. В каждом из этих населенных пунктов ВСУ могут занять оборону, аналогичную той, которую они держат в Бахмуте.

В то же время, как рассказал в одном из своих недавних интервью глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, перед его бойцами, помимо взятия Бахмута под контроль, стоит еще одна важная задача - максимально «сковать» силы противника и нанести им при этом серьезный урон, чтобы снять «нагрузку» с других направлений, позволив ВС РФ выполнить поставленную задачу.

Впрочем, некоторые аналитики заявляют, что такой же тактики придерживается и главком ВСУ Залужный. Последний бросает в Бахмут резервы из теробороны и мобилизованных, чтобы выиграть время для подготовки наиболее боеспособные частей к ранее анонсированному «весеннему наступлению».
Автор:
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46 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:28
    -7
    Да про это давно понятно, всем мало-мальски понимающим в военном деле! И только грустные ципсошные подсвиники нахрюкивают "оборона выполняет свою задача, пока в тылу готовится стописот тыщ свежих натовских бригад, потом все отойдут на следующий рубеж и вообще СВО долго идет"
    Еще раз, это не шахматные клетки. да позади есть мощные укрепления в Славянске и Краматорске, но не факт, что их будет кому занять. К тому же потеря разрекламированной "фортеции бахмут" подкосит и боевой дух и моральное состояние не только всего украинского общества но и остатков вооруженных формирований.
    Не говоря уж о западных хозяевах, которые думают что укровермахт улучшит переговорную позиции наступлением и не готовы принимать потерю и сдачу городов.
    Не говоря уж о том, насколько вырастет опыт и боевая слаженность у ЧВК Вагнер которые после Соледара вскрывают Артемовск а потом они же, видимо, займутся и Краматорском и Славянском. Против этого лома вообще у противника нет никаких методов...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:37
      +2
      О как!Всем понятно!Сколько штурмуют Бахмут,насколько это приблизило к освобождению Донбасса?Такая бравада-пустае,ничем не подкрепленная чушь.Правильно сказано-впереди Часов Яр,насколько там завязнут в боях наши воины непонятно
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 10:46
        +4
        Так Пригожин и говорил что при таких темпах наступления понадобится года два чтобы выйти к границам ДНР.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 10:52
          +3
          Я сейчас уже не верю никому.Слишком их много прорицателей...От Кивы,Юры Подоляки итд..Пригожину ,конечно респект,за его бойцов,и им тоже в первую очередь.Но тут столько неожиданностей может вылезти.И возможно неприятных для нас.В лучшем случае предстоит многолетняя война
      2. Арбайтернегаст
        Арбайтернегаст Сегодня, 10:50
        -1
        Хх'лы в телеге пишут про четыре леопарда в Часов яре, а сколько ещё западной техники туда подгонять, к моменту штурма? Да и минирование Ура тоже не сахар..
      3. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 10:51
        -4
        Цитата: dmi.pris1
        О как!Всем понятно!Сколько штурмуют Бахмут,насколько это приблизило к освобождению Донбасса?Такая бравада-пустае,ничем не подкрепленная чушь.Правильно сказано-впереди Часов Яр,насколько там завязнут в боях наши воины непонятно

        Тем не менее логика в этом есть. Чем раньше РА возьмет Бахмут, тем раньше начнется штурм Славянско-Краматорской агломерации.
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 11:04
          +1

          Арон Заави (Арон)
          Сегодня, 10:51
          НОВЫЙ

          -1
          Цитата: dmi.pris1
          О как!Всем понятно!Сколько штурмуют Бахмут,насколько это приблизило к освобождению Донбасса?Такая бравада-пустае,ничем не подкрепленная чушь.Правильно сказано-впереди Часов Яр,насколько там завязнут в боях наши воины непонятно

          Тем не менее логика в этом есть. Чем раньше РА..
          это в еврейско-мерикатосовской методичке такое название?
          Я полагаю, что тебе известно о том, что российские вооружённые силы имеют официальную аббревиатуру - ВС РФ.
          Я также, как гражданин РФ потребовал, чтобы находясь на сайте РФ, тебе, как иностранцу, следовало не оскорблять ВС РФ
          Надеюсь, администрация сайта также обратит внимание, на неоднократное публичное умышленное искажение, и дискредитацию наших, российских ВС.
          1. Петр_Колдунов
            Петр_Колдунов Сегодня, 11:26
            +1
            Цитата: a.s.zzz888
            Я также, как гражданин РФ потребовал, чтобы находясь на сайте РФ, тебе, как иностранцу, следовало не оскорблять ВС РФ

            Ну чего вы ругаетесь? Вы же можете тоже в ответ называть его армию ИА.... как осла из Винни-Пуха laughing
    2. tomket
      tomket Сегодня, 10:41
      0
      Короче урапатриоты практически победили
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 10:47
        +3
        Короче всепропальщики практически проиграли.
        1. tomket
          tomket Сегодня, 10:52
          0
          Цитата: Леха с Андроида.
          Короче всепропальщики практически проиграли.

          Не. Я сейчас в секте свидетелей позиционного тупика и заморозки конфликта.
          1. Комментарий был удален.
          2. Васян1971
            Васян1971 Сегодня, 11:29
            -2
            Цитата: tomket
            Я сейчас в секте

            А вчера в какой секте были? А позавчера? А завтра в какую записаться планируете?
            Болтающийся в прОруби цветок?
            1. tomket
              tomket Сегодня, 11:35
              -1
              Цитата: Васян1971
              А вчера в какой секте были? А позавчера? А завтра в какую записаться планируете?
              Примерно до отхода из Бучи был яростным ура патриотом, а потом понял что какая то нездоровая шняга происходит.
    3. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 10:44
      +2
      американские эксперты несколько преувеличивают, отдавая Бахмуту ключевое значение в обороне ВСУ.

      Согласен. Бахмут один из замочков....ключевым всё же будет освобождение Краматорско-славянской англомерации...
      1. fima_tut
        fima_tut Сегодня, 11:08
        0
        Если бы стояли еще под Балаклеей, то - да, возможно. Не случайно ВСУ цепляется за Белогоровку.
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 11:30
      0
      Когда же Донецк освободят полностью?! Авдеевка то под носом.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:32
    +2
    Каждый метр там на вес ? Нет не золота, а крови! Сколько там можно народу положить при таких руководителях неизвестно.
    1. tomket
      tomket Сегодня, 10:45
      +1
      Цитата: Alien From
      Каждый метр там на вес ? Нет не золота, а крови! Сколько там можно народу положить при таких руководителях неизвестно.

      Прочел сегодня подробности как заходили в Харьков , и как генералы остановили заход тяжелой техники подставив спецназ под удар украинцев, а потом одному генералу хлебальник расколотили по выходу из города. В принципе сейчас очень не помешал бы товарищ Мехлис, который по итогам провел бы вдумчивую и тщательную работу, после которой генерал с расколоченной физиономией рад был бы сам побежать в первых рядах искупать. Но Путин у нас не такой же...
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 10:54
        +1
        Володин проталкивает закон о наказании за дискредитацию участников СВО,боюсь что теперь бездарные генералы будут в шоколаде себя чуствовать будучи выведенные из под любой критики...это очень плохо.
      2. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 10:57
        0
        Товарищ Мехлис тоже наломал дров в Крыму, товарищ Сталин даже советовал ему умерить пыл в поисках виноватых...так как сам Мехлис не обладал способностями грамотного полководца.
        1. tomket
          tomket Сегодня, 11:01
          +1
          Цитата: Леха с Андроида.
          Товарищ Мехлис тоже наломал дров в Крыму, товарищ Сталин даже советовал ему умерить пыл в поисках виноватых...так как сам Мехлис не обладал способностями грамотного полководца.

          Он и не был полководцем. Он был комиссаром , который приглядывал за полководцами. И кстати вполне позитивную роль там играл. Снабжение танками КВ и тяжелыми пулеметами- это его заслуга.
      3. fima_tut
        fima_tut Сегодня, 11:03
        -3
        Какой заход в Харьков? Судя по видео начала СВО 4-6 газ Тигр, которые подбили и все. Так что не надо тут баек.
        1. tomket
          tomket Сегодня, 11:06
          +2
          Цитата: fima_tut
          Какой заход в Харьков? Судя по видео начала СВО 4-6 газ Тигр, которые подбили и все. Так что не надо тут баек.

          То есть ты серьезно думаешь что милионный город изначально собрались брать 4-6 Тиграми которые ты увидел на видео? Это ты вот сейчас серьезно?
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 11:13
            +1
            В Харькове на начало 2022 года проживало 2 млн. человек.Летом 2022 население упало до 300-400 тыс. Потом все снова начали назад возвращаться. Он по площади больше чем тот же Алеппо.А вы сами знаете сколько времени ушло на штурм Алеппо.
        2. tomket
          tomket Сегодня, 11:12
          0
          Цитата: fima_tut
          Какой заход в Харьков? Судя по видео начала СВО 4-6 газ Тигр, которые подбили и все. Так что не надо тут баек.

          Дружок , перед Харьковым стояла 25 Лужская бригада , которая должна была зайти совместно с Росгвардией. А 4-6 Тигров , это часть тех которые должны были занять контрольные точки перед заходом. Они зашли , а заход Лужской бригады тормознули , и видео которое ты потом видел, это как они брошенные прорывались из города, часть вышла, а часть погибла зажатая в школе. Читал статью давнешнюю "Идите вас там ждут", вот это про зажатых в школе была. А командир которым удалось прорваться и раколотил хлебальник генералу который остановил заход бригады.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:36
    +2
    Кроме того, не стоит забывать об Авдеевке, которую украинские войска за восемь лет превратили в крепость, Угледаре и Северске. В каждом из этих населенных пунктов ВСУ могут занять оборону, аналогичную той, которую они держат в Бахмуте.

    Возникает резонный вопрос - а где все те ОДАБы, про которые телевизор все уши прожужжал? Если мы перед каждым городком будем по году топтаться, то это уже будет не война (да знаю я, знаю, про специальную военную операцию) а ритуальные пляски, и победа становится необязательным элементом, так как по времени отодвигается в такое далёкое будущее, что о нём и загадывать не стоит... Или это такой хитрый план?
    1. tomket
      tomket Сегодня, 10:50
      -2
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Возникает резонный вопрос - а где все те ОДАБы, про которые телевизор все уши прожужжал? Если мы перед каждым городком будем по году топтаться, то это уже будет не война (да знаю я, знаю, про специальную военную операцию) а ритуальные пляски, и победа становится необязательным элементом, так как по времени отодвигается в такое далёкое будущее, что о нём и загадывать не стоит... Или это такой хитрый план?

      А где ОДАБы и почему у нас так замечательно сработала авиация , то к пониманию этого вопроса очень хорошо подводит цикл передач на Тактик медиа "Как сражалась Советская истребительная авиация в 1942 году". Там очень интересен разбор становления и пути командующих авиацией. А если в кратце, то если у вас главком сапог- то он по определению многих вещей не то что может не знать, а может в принципе не понимать, так как не летчик, и даже не хороший штабист как Новиков.
  4. Invoce
    Invoce Сегодня, 10:38
    +4
    Залужный мясник по призванию.
    Вся укропитековская нацистская верхушка - мясники. Работают за деньги... И сбегут как запахнет жареным...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:43
      +3
      Не спорю.Только кто сейчас работает за идею?Сбегут?Надеюсь,что их поднимут на вилы.Но это время еще не пришло
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 10:50
      0
      Залужный мясник по призванию.
      Если смотреть правде в глаза, то Залужный, хоть и фашистский прихвостень, один из самых толковых генералов укровермахта.
      1. Бодипанчер
        Бодипанчер Сегодня, 11:20
        0
        В Москве как никак учился, советская школа
        1. Рязанец87
          Рязанец87 Сегодня, 11:35
          0
          Залужный ни в советском, ни в российском учебном заведении никогда не состоял:
          1993 - Новоград-Волынский машиностроительный техникум;
          1997 - Одесский институт Сухопутных войск;
          2007 - Национальная академия обороны Украины;
          2014 - Национальный университет обороны Украины;
          2020 - Острожская академия.
          Ему всего 49 лет. И что он постоянно подчеркивает, так это необходимость отхода от советских доктрин и практик.
          Р.С. правда, в реальности он определенный советский опыт успешно и безжалостно воспроизводит.
  5. РусГр
    РусГр Сегодня, 10:47
    +1
    А что если не брать в лоб города которые оборудовали для обороны, а глубокий охват окружение и идти в перëд, в тылу окруженцев уже долбить, как в Мариуполе. Тот же Углерода и др.
    1. Tma197725
      Tma197725 Сегодня, 10:54
      0
      И оставить за спиной большие группировки.Распылить силы для блокировки? А их сил то не так уж и много!А хотите ржачку?Наши военкоматы добровольцев не сильно то и берут! Загадка!
      1. РусГр
        РусГр Сегодня, 11:05
        0
        Ну не знаю, по поводу добровольцев сейчас, в данном месяце... Когда я три раза уходил с вещами из дома, по повесткам в военкомат, гребли всех желающих добровольно и не очень и кто под следствием , и не служивших добровольцев.
    2. tomket
      tomket Сегодня, 10:56
      -1
      Цитата: РусГр
      А что если не брать в лоб города которые оборудовали для обороны, а глубокий охват окружение и идти в перëд, в тылу окруженцев уже долбить, как в Мариуполе. Тот же Углерода и др.

      1600 км границы, места для неожиданного удара хоть одним местом жуй. Но что бы это понимать нужно какое то базовое военное образование, хотя бы срочку отслужить, чего у Шойгу к сожалению нет даже этого.
    3. Задира
      Задира Сегодня, 12:10
      0
      А что если не брать в лоб города которые оборудовали для обороны, а глубокий охват окружение

      Знающие люди говорят, что проведению указанных мероприятий препятствует отсутствие в необходимом количестве слаженных частей и соединений, а также дичайшие проблемы со связью
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:48
    0
    угу
    а авдеевка будет как лессото в юар
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:50
    0
    А краматорск, славянкс и т.д х.охлы уже в казино проиграли?
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:56
    -1
    Цитата: Вождь_Бармалеев
    Кроме того, не стоит забывать об Авдеевке, которую украинские войска за восемь лет превратили в крепость, Угледаре и Северске. В каждом из этих населенных пунктов ВСУ могут занять оборону, аналогичную той, которую они держат в Бахмуте.

    Возникает резонный вопрос - а где все те ОДАБы, про которые телевизор все уши прожужжал? Если мы перед каждым городком будем по году топтаться, то это уже будет не война (да знаю я, знаю, про специальную военную операцию) а ритуальные пляски, и победа становится необязательным элементом, так как по времени отодвигается в такое далёкое будущее, что о нём и загадывать не стоит... Или это такой хитрый план?


    ощущение что это война в которой заинтересованы не только , стоящие за спиной сша(404) , китай за рф, но и власти с обеих сторон,
    там как минимум у обоих выборы, на которых известный исторический постулат нужно"сплотиться во время войны вокруг лидера" (с кониками которых не меняют на..)
    да и чем длиннее война тем больше военные бюджеты,
    ну а разрушишь больше там просто клондайк будет на восстановлении
  9. Серега Немуслим
    Серега Немуслим Сегодня, 10:58
    -1
    8 лет назад по зеленому коридору бы взяли всю Новороссию, а в итоге кровавое прогрызание.
  10. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 11:11
    -1
    Основная линия обороны в ДНР у них в Славянске и в Краматорске, а эти города по сравнению с Бахмутом достаточно большие, пока мы дойдем до этих городов украинцы получат всё оружие которое им обещали, хох.лы не оставляют без боя ни один населённый пункт, у Вагнера не бесконечная пехота, самые лучшие штурмовые отряды теряют сейчас в Бахмуте, они тоже скоро выдохнутся, потеря Бахмута стратегически ничего не поменяет. Если так дальше в лоб будем освобождать на ДНР ещё год как минимум уйдёт.
  11. Задира
    Задира Сегодня, 11:13
    0
    Последний бросает в Бахмут резервы из теробороны и мобилизованных, чтобы выиграть время для подготовки наиболее боеспособные частей к ранее анонсированному «весеннему наступлению».


    Данный посыл логичен и понятен

    снять «нагрузку» с других направлений, позволив ВС РФ выполнить поставленную задачу

    А вот тут полный туман
  12. nobody75
    nobody75 Сегодня, 11:24
    0
    Думаю, что выходить к Славянску нужно в мае. В рамках начала летней компании. А пока распутица - нужно воспользоваться самодурством Г К Жукова (которое привело к воздушному сражению над Кубанью) и провести в марте воздушную компанию по уничтожению городской инфраструктуры.
    Что касается штурма укреплений противника в заранее известном порядке... Мне эта идея не нравится! Думаю, что нужно воспользоваться стратегией 17 века, которая была успешно применена против Речи Посполитой. Когда самые боеспособные войска украины будут заняты на юге преднестровьем и Крымом, нанести удар на севере, из Белорусии...
    С Уважением
  13. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:33
    0
    Я с ума сойду с этим Западом и с укрорейхом!
    То для них Артемовск никакого стратегического значения не имеет - то это краеугольный камень всей обороны...
    То войска там только из мобиков, только для того, чтобы связать наступление русских изматывающими боями - то перебрасываются элитные части с западэнщины, чтобы держать город...
    То уход из Артемовска никаких последствий не несет - то с его потерей ситуация для ВСУ становится критической...

    Какая-то единая оценка этого населенного пункта все-таки будет с укро-западной стороны?
  14. Рязанец87
    Рязанец87 Сегодня, 11:43
    -1
    Бахмут ВСУ, вероятно, оставит в ближайшее время - если не решит провести контратаку. Ни стратегического, ни оперативного значения взятие данного населенного пункта не имеет. Тактический успех, купленный очень дорогой ценой. Резервы у укров есть, оборонительные линии подготовлены.
    Что дальше? унылая и кровавая лобовая долбежка Северска? Или Торецка? Часов Яра? 150-й штурм Авдеевки или Марьинки?
    Думаю, скорее затишье до середины весны. Тогда и произойдет ключевое сражение, которое решит участь кампании 2023, возможно и всей войны. ВСУ бросит в бой подготовленные и оснащенные западной техникой резервы в наступление с целью повторить харьковский успех.