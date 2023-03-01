Военное обозрение
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Представитель МИД России Захарова заявила о возможной доставке радиоактивных материалов в украинские порты

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Представитель МИД России Захарова заявила о возможной доставке радиоактивных материалов в украинские порты

Российская Федерация обеспокоена существующим риском возможной переправки радиоактивных веществ на Украину через порты Одессы и Черноморска. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.


По утверждению представителя российского дипломатического ведомства, упомянутые украинские порты задействованы в выполнении условий «зерновой сделки». Через них осуществляется вывоз украинского зерна в третьи страны.

Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?

- задала вопрос Мария Захарова.

Ранее ряд украинских средств массовой информации сообщил о возможной доставке в порты Одесской области неких радиоактивных материалов. Захарова обратила внимание, что эта информация никоим образом не была прокомментирована официальными лицами киевского режима.

Представитель МИД РФ допускает, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение готовы использовать любые поводы для того, чтобы и далее способствовать разжиганию вооруженного конфликта. Действующей украинской власти безразлично количество жертв, разрушения городов, судьбы людей.

Напомним, что ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о доставке на Украину контейнеров с радиоактивными веществами. По утверждению военного ведомства, они могут быть использованы для провокации киевского режима с целью обвинить Россию в нарушении требований Конвенции о ядерной безопасности и применить к ней новые санкции.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Марии Захаровой
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19 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:27
    +8
    Эх Мария Мария, вопросы эти задай первому, люди устали от ваших подковерных игр am
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 10:41
      +6
      Российская Федерация обеспокоена существующим риском возможной переправки радиоактивных веществ на Украину через порты Одессы и Черноморска.

      Ети же пассатижи!
      Обеспокоены возможностью...
      С первых дней спецоперации портовые сооружения Одессы и Николаева нужно было помножить на ноль!
      Может и флагман "Москва" был бы сейчас на плаву!
      И на Змеином не болтался бы жовто-блакитный прапор.
      И техники на ЛБС у xoxлов было бы значительно меньше...
      Нет, нужно было переговоры переговаривать! Компромиссы компромиссить, чтобы наших европейских врагов, под видом голодающих африканцев,xoxляцким зерном снабжать, хлебушком кормить...
      Достала эта наша благоглупостная тупость!
      Ждём-с отработанный уран в портах Одессы. А может чего и похуже...
      Срочно нужно рисовать очередную "красную линию"!
      Да, Маша? am
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:48
        +2
        Цитата: Пауль Зиберт
        Достала эта наша благоглупостная тупость!
        Ждём-с отработанный уран в портах Одессы. А может чего и похуже...

        Уже возят радиоактивные отходы в Одессу, в России или молчат, или не знают, но в ближнем зарубежье об этом уже имеются сведения.
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 11:10
        +2
        Цитата: Пауль Зиберт
        Достала эта наша благоглупостная тупость!
        Ждём-с отработанный уран в портах Одессы. А может чего и похуже..

        Я вот тут подумал, а что мешает бандерлогам нарыть радиоактивных материалов на атомных станциях которые находятся под их контролем, учитывая то, что МАГАТЭ в упор не видит никаких косяков совершаемых куевской хунтой? А если так, то зачем такие сложные схемы с контейнерами, портами и зёрнами? winked
    2. Invoce
      Invoce Сегодня, 10:42
      +4
      А не нужно валить с больной головы на здоровую.
      Ваши игры в Эуропейскую демократию привели к сотням тысяч смертей и разрушением привычной жизни миллионов украинцев.
      А первый не играет, а делает то, что нужно было сделать в 2014 г. Жестко и бескомпромиссно. Остались бы живы многие тысячи людей с обоих сторн
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:47
        +2
        Про жесткую и бескомпромиссную игру Первого поподробнее,пожалуйста...То,что надо было делать надо было делать тогда,в 2014-ом..А не по факту свершившейся гигантской ошибки hi
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 10:52
        0
        Бей своих, чтобы чужие боялись! Вот принцип наших руководителей.....
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:50
      +2
      Простой и до боли дурацкий вопрос к нашей власти предержащий - "Если Вы не можете контролировать суда и то что в них загружено, то какой смысл был подписываться под договором?

      Как там у детишек звучит - "Обманули дурака на четыре кулака". Вот это похоже про наших чиновников от политики.
  2. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 10:29
    +7
    А всего то и надо было, остановить "зерновую сделку", благо повод был.
  3. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 10:32
    +6
    Да хватит уже мямлить,возможно,может быть,наверное.Уничтожать и все.Все что вызывает малейшее подазрение,все что относится к категории двойного назначения,не говоря уже о военной продукции должно уничтожаться.
  4. Ярик
    Ярик Сегодня, 10:37
    +4
    что это было? 333 китайское предупреждение нагло-саксам или пин_досам?
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 10:44
      0
      Политика она блин такая. Искать возможное решение невозможных вопросов мирным путем... Далее решает армия, если решения не находятся
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:38
    +1
    Утром 19 февраля телеграм-канал "Типичная Одесса" сообщил о прибытии на Украину радиоактивных материалов.

    "Друзья, нам поступила информация, что в один из одесских портов доставили что-то, что изменило радиационный фон. До этого были отключены сканеры, фиксирующие повышение радиационной опасности в порту. Вслед за этим "заболели" несколько человек, контактировавших с грузом. Если у кого-то есть какая-то информация на этот счёт - пишите в бот обратной связи", - отмечалось в сообщении канала, размещённом в 10:34.

    Позже украинский медиаэксперт Анатолий Шарий конкретизировал место получения груза. "По моей информации, 16.02 в морской порт Черноморск Одесской области прибыл контейнер. Возможно, это чистое совпадение, но именно в это время неизвестно по какой причине понадобилось отключить систему радиоактивного мониторинга "Янтарь". Прошу связаться на почту, указанную на канале, тех сотрудников порта, кто что-либо знает на этот счёт. У страха глаза велики. Я, повторюсь, уверен, что это совпадение. Но хотелось бы понимать его возможную первопричину", - сообщил Шарий.

    Телеграм-канал "Типичная Одесса" раскритиковал Шария, заявив, что тот мог подставить конкретных людей, выдав название порта. Также канал разместил фото груза.

    В свою очередь Шарий отметил, что систему мониторинга отключают при прибытии любого радиоактивного груза. "Нам уже объяснили - при прибытии любого радиоактивного груза морем приходится отключать рентгеновские системы просвета груза, иначе они попросту выдадут alarm и порт придется закрыть до выяснения обстоятельств. Другой путь - это пропуск таких контейнеров в обход системы безопасности", - отметил он.

    В другой записи Шарий указал, что возможно речь идёт об обычной практике. "Нас успокаивают. Возможно это просто контейнер с радиоактивными отходами,в Украину их возят постоянно. "Я лично возил дважды из Швеции,только в порт Ольвия,Николаев" Видите, может просто отходы, обычное дело. А мы разнервничались", - заявил медиаэксперт.
  6. dandi
    dandi Сегодня, 10:43
    +5
    Меня откровенно раздражает эта барышня.Вопрос у неё, видите ли, возникает.Ну так и задай его тому,кто принимал решение о всякоразных сделках:зерновых, аммиачных и прочих,о которых, быть может, мы и вовсе не знаем.
  7. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 10:43
    0
    This grain supply is a fairy tale is a cover up Of course there are countries that have small shortages, but it is only 3% of the world market. And the Africa story is only partly true Africa is always the plaything of the great powers It is known to insiders that Odessa... Is mainly used for contraband light weapons, luxury European goods, stimulants such as cigarettes and alcohol..
  8. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 10:47
    0
    а зачем им доставлять эти радиоактивные материалы - через порты, при наличии сухопутных границ и тем более- своих АЭС с их хранилищами, где их немеряно? а.. ну да.. использовано же слово - "возможно".. а "возможно" и Трайденты привезти так то, ну а что- возможно же.. другой вопрос зачем.. новость ни о чем-для влияния на общественное мнение и повышение "накала"..
  9. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 10:52
    +1
    Молчала бы лучше. Опять мямлит непонятную обиженную чушь.

    Весь российский МИД "дорогие западные партнёры" вертят на одном месте и за людей не считают, а вы в "недоумении".

    Только сила, широкие возможности и непоколебимое следование принципу улучшения благополучия своего народа и усиления суверенитета страны, дают право на равноправный диалог, а не слепое раболепие перед "западными партнёрами " и жалкие попытки угодить их зверскому аппетиту
  10. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 10:53
    +2
    Знаете почему так называемое СВО будет почти проигранно? Потому что у власти торгаши и предатели на всех уровнях власти. Война а флаг врага спокойно в рудн вывешивают и все нормально. Солдатам на фронте как на это смотреть? Как после этого им воевать,и так в войсках с мобилизованными не очень, объясните это им.
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:29
    0
    Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?

    Невольно возникает вопрос, а не думали об этом раньше то?
    Или МИДу уже нечего сказать гражданам?