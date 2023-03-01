Представитель МИД России Захарова заявила о возможной доставке радиоактивных материалов в украинские порты

Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?

Российская Федерация обеспокоена существующим риском возможной переправки радиоактивных веществ на Украину через порты Одессы и Черноморска. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.По утверждению представителя российского дипломатического ведомства, упомянутые украинские порты задействованы в выполнении условий «зерновой сделки». Через них осуществляется вывоз украинского зерна в третьи страны.- задала вопрос Мария Захарова.Ранее ряд украинских средств массовой информации сообщил о возможной доставке в порты Одесской области неких радиоактивных материалов. Захарова обратила внимание, что эта информация никоим образом не была прокомментирована официальными лицами киевского режима.Представитель МИД РФ допускает, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение готовы использовать любые поводы для того, чтобы и далее способствовать разжиганию вооруженного конфликта. Действующей украинской власти безразлично количество жертв, разрушения городов, судьбы людей.Напомним, что ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о доставке на Украину контейнеров с радиоактивными веществами. По утверждению военного ведомства, они могут быть использованы для провокации киевского режима с целью обвинить Россию в нарушении требований Конвенции о ядерной безопасности и применить к ней новые санкции.