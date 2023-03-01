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Поправки в УК РФ об ответственности за дискредитацию участников СВО внесены в Госдуму

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Поправки в УК РФ об ответственности за дискредитацию участников СВО внесены в Госдуму

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что в законодательный орган внесли на рассмотрение поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся ответственности физических и юридических лиц, допустивших дискредитацию участников СВО на Украине. Об этом спикер Госдумы написал у себя в Телеграм-канале.


По словам Володина,

публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС России задач, недопустимы

Такое же отношение должно быть и к публичному распространению заведомо ложной информации, относящейся к СВО, считает спикер.

Вячеслав Володин отметил, что поправки в УК и КоАП РФ будут окончательно поддержаны нижней палатой Федерального Собрания уже 14 марта.
Согласно предлагаемым поправкам, те, кто совершит правонарушения, о которых говорится в поправках, будут очень сурово наказаны в рамках закона. Максимальное наказание - лишение свободы сроком до 15 лет. Кроме того, предусматривается 5 лет исправительных или принудительных работ. Нарушителей ждет и немаленький штраф – до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до пяти лет.

Ранее о подготовке поправок у УК РФ говорил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны РФ
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45 комментариев
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  1. Ив762
    Ив762 Сегодня, 10:53
    +15
    Надо уж тогда и "министерство правды" организовать... feel
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:57
      +6
      Всё ребята, теперь только правда и ничего кроме правды belay
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 11:04
        +14
        А когда муниципальные чиновники одаривают ветеранов ВОВ и тыла пельменями и пачкой гречи- это дискредитация или благо благое? winked
        При этом фотографируются с одухотворёнными хлебалами, которые от жира в крынку не пролезают
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 11:10
          +7
          Цитата: Чёрный
          А когда муниципальные чиновники одаривают ветеранов ВОВ и тыла пельменями и пачкой гречи- это дискредитация или благо благое?

          Да я так смотрю, что скоро закон такой примут, что все что делают чиновники - есть благо благое. А кто не согласен ...
      2. Летунъ
        Летунъ Сегодня, 12:00
        +1
        Цитата: Alien From
        Всё ребята, теперь только правда и ничего кроме правды

        А что есть правда нам объяснят по телевизору. Интересно, додумаются законодательно ввести обязательный просмотр Вестей в 20-00 или нечто подобное? request
        Прям "Обитаемый остров" на яву.
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 10:59
      +4
      Цитата: Ив762
      Надо уж тогда и "мигистерство правды" организовать...

      Не подсказывайте им.))) А впрочем они и сами додумаются.
      Это жеж теперь мне про моего любимого героя спец операции Рогозина писать нельзя будет, про его героическое ранение чуть ниже спины, про то, что пуля поднялась по позвоночному столбу (видимо уж очень не комфортно ей там было) и как вырезали ее из плеча героя.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 11:08
        +2
        Министерство правды ещё мелочь, скоро и за мысли будут браться, если придумают как)))так что тихо, все по норам, только кнопку "за" дави bully
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 11:15
          +1
          Цитата: Alien From
          Министерство правды ещё мелочь, скоро и за мысли будут браться, если придумают как)))так что тихо, все по норам, только кнопку "за" дави

          Ну да, введут юридический термин "мыслепрестпление", ну и срок за него. А как определять будут, говорите, так точно так же как и сегодня экстремизм и дискредитацию ВС РФ определяют. Будут специально обученные эксперты, по мыслепреступлениям можно брать из какой нибудь "Битвы экстрасенсов", они точно не обманут.)))
          1. AUL
            AUL Сегодня, 11:27
            +3
            Цитата: aleksejkabanets
            Ну да, введут юридический термин "мыслепрестпление", ну и срок за него.

            Это уже было. Розги за невосторженный образ мыслей!
            1. Alien From
              Alien From Сегодня, 11:39
              +1
              Инквизиция на новый лад!) Каждому мыслестраннику отрубать язык, на нужную кнопку то он давить сможет
    3. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 12:12
      0
      Цитата: Ив762
      Надо уж тогда и "министерство правды" организовать...

      Да эти министерства уже есть. И правды и изобилия. Только по-другому называются.
      Например, министерство изобилия предполагало выпустить в 4-м квартале 145 миллионов пар обуви. Сообщают, что реально произведено 62 миллиона. Уинстон же, переписывая прогноз, уменьшил плановую цифру до 57 миллионов, чтобы план, как всегда, оказался перевыполненным. Во всяком случае, 62 миллиона ничуть не ближе к истине, чем 57 миллионов или 145. Весьма вероятно, что обуви вообще не произвели. Еще вероятнее, что никто не знает, сколько ее произвели, и, главное, не желает знать. Известно только одно: каждый квартал на бумаге производят астрономическое количество обуви, между тем как половина населения Океании ходит босиком.

      Но пятнашка за словопреступление это чересчур. Не за каждое убийство столько дают. Всё чудесатее и чудесатее...
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:55
    -18
    Ну вот! теперь за панику и разгон недостоверной информации, а так же за фэйки паникеры будут нести уголовную ответственность. А то есть у нас любители поглумиться и позлобствовать выплёскивая собственную несостоятельность и плохое настроение. А то надо же война не так быстро идет и вообще не так, вооружение не такое, тактика не нравится, и так далее. нет уж раз война, то сначала надо побеждать а потом ныть.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:58
      +5
      И Вам это тоже относится.Про разгон недостоверной информации.Кстати,дающее определенные плюсы всукам.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 11:21
        +5
        Цитата: dmi.pris1
        И Вам это тоже относится.Про разгон недостоверной информации.

        Погодите. Он ещё ладоши обобьёт и голос сорвёт в радостном «УРА!» первому российскому маршалу победы...
        * * *
        Нехрен народу глотку рвать, а авторам разные статьи писать...Странное дело: ни Пригожин, ни Кадыров ни разу не пожаловались на дискредитацию со стороны кого-либо...
        Вот вспомнилось:
        Через месяц после начала войны Павлов был расстрелян на Бутовском полигоне. Реабилитировали его только в 1957 году. Тогда же ему вернули и воинские звания. А ведь, по сути, это была ошибка руководства, которое назначило на такое важное направление человека, не имевшего опыта ведения масштабных боевых действий.

        https://life.ru/p/1402574
        И ещё одно резюме:
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:28
          +4
          Да мы все ладоши обобьем хоть маршалу,хоть президегту,кагда добьемся Победы..Это так,для сведения.Я просто сейчас не вижу повода для необоснованной радости от происходящего
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 11:02
      +9
      Цитата: голос_разуma
      нет уж раз война, то сначала надо побеждать а потом ныть.

      Это вы, я так понимаю, из окопа пишете? Побеждаете супостата? Или все больше на боевом диване комментарии строчите?
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 11:10
        +5
        Цитата: aleksejkabanets
        Это вы, я так понимаю, из окопа пишете? Побеждаете супостата? Или все больше на боевом диване комментарии строчите?
        На ВО, сразу этот господин вспомнился - и из окопа, и из штабов, вплоть до генерального lol Так сказать первый кандидат
    3. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 11:36
      +4
      Цитата: голос_разуma
      Ну вот! теперь за панику и разгон недостоверной информации, а так же за фэйки паникеры будут нести уголовную ответственность. А то есть у нас любители поглумиться и позлобствовать выплёскивая собственную несостоятельность и плохое настроение. А то надо же война не так быстро идет и вообще не так, вооружение не такое, тактика не нравится, и так далее. нет уж раз война, то сначала надо побеждать а потом ныть.

      У Вас хорошее настроение от происходящего?
      Тогда не понятно за кого Вы.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:56
    -8
    в законодательный орган внесли на рассмотрение поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся ответственности физических и юридических лиц, допустивших дискредитацию участников СВО на Украине.

    По словам Володина,
    публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС России задач, недопустимы
    Это хорошо. Надо было ещё раньше продумать такой вопрос. И на сайте ВО, возможно, кто то прикусит)) своё помелО в отношении ВС РФ.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:58
    +1
    Забавно будет наблюдать как сие заработает в сегодняшнем крайне информационном пространстве. Это раньше бабки у подъезда могли высказываться, нынче любой в соцсетях да и публичность для многих очень важна.
  5. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 10:58
    +6
    Практически каждая инициатива от Володина жаждет кого-то посадить ,причем на длительные ,вообще уму непостижимые за преступления меньше убийства или насилия с отягчающими сроки. Создается ощущение что у мсье пунктик на "уголовщину" ,может он лютый фанат 1930х ?
    А вообще говоря - вот они, наши герои-мыслители ! Зачем радеть над развитием отечественной микроэлектроники или космоса , ни к чему наращивать экономику и уровень жизни - всех осудить, всех посадить ! Вот тогда будет порядок . Это же логично - если посадить всех плохих , то хорошим (типа Володина, ведь он же хороший ,не так ли ?) жить станет лучше .
    От кого вообще заседает этот любитель сажать ? Избиратели вообще следят за его деятельностью и тем что он говорит ?
    Так ведь и до средневековой инквизиции можно дорасти ,прогрессивно жеж..
    1. Knell Wardenheart
      Knell Wardenheart Сегодня, 11:03
      +10
      Я вообще смотрю на все эти крючи в нашем законодательстве и понимаю -не, ну не. Ну НЕ ДОШЛО. Не дошло что назрел момент перемен и смены подхода к людям,к вещам ,к законам. Все по-старому , продолжение этой допотопной линии а-ля Николай I , с тупой логикой в стиле "кручу-верчу и посадить всех хочу" . И так во всем. Вот так и заканчиваются цивилизации, дамы и господа ! Они приходят к точке ,в которой "лучшие умы общества (с)" не могут придумать чего-то оригинального ,кроме продолжения выкапывания потенциальной ямы .
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:27
      0
      Цитата: Knell Wardenheart
      Практически каждая инициатива от Володина жаждет кого-то посадить

      Он же не участник СВО - пишите спокойно!
      Может быть, пора дать оценку деятельности конкретных людей в ветвях власти? Пусть поделятся опытом, как буржуазную пропаганду и прочую спекуляцию можно извести организовав Рабкрин... feel
      1. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 11:43
        +2
        Цитата: ROSS 42
        Цитата: Knell Wardenheart
        Практически каждая инициатива от Володина жаждет кого-то посадить

        Он же не участник СВО - пишите спокойно!
        Может быть, пора дать оценку деятельности конкретных людей в ветвях власти? Пусть поделятся опытом, как буржуазную пропаганду и прочую спекуляцию можно извести организовав Рабкрин... feel

        И телеграфный столб можно под статью подвести,- " Окопался? Связи завел?"...
        "...По словам Володина,

        публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, добровольческих формирований, организаций и ЛИЦ, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС России задач, недопустимы."
        Он же содействует.
        Так что только до 14-го числа.)))
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 11:53
          +1
          ""И телеграфный столб можно под статью подвести,- " Окопался? Связи завел?""
          Вот оно, объективное восприятие реальности! good
        2. Knell Wardenheart
          Knell Wardenheart Сегодня, 12:11
          0
          Термин "участник СВО" можно толковать двояко (в отличии от термина "Непосредственный участник БД СВО"). Под такой критерий может попасть кто угодно - ты организовал снабжение для СВО ? Ты попал под зарубежные санкции за "организацию агрессии" ? Все - тебя можно трактовать как "участника". Ведь степень "участия" не рассматривается и не уточняется - можно записать "любую активность связанную с ... ".
          Чисто технически сам мсье в легкую может стать "участником СВО" также изящно - организуют(-ет) некий комитет-говорильню ,по бумажкам содействующую и организующую что-либо связанное с тематикой и в зоне СВО , ну прокатится разок куда-нибудь в ближние тылы - все, дело в шляпе. Может даже медалец какой получит , это ведь не трудно организовать -у нас умеют бод-рень-ко что-нибудь придумать такое-этакое ,на зависть ворогам.
    3. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 11:44
      +1
      Цитата: Knell Wardenheart
      Это же логично - если посадить всех плохих , то хорошим (типа Володина, ведь он же хороший ,не так ли ?) жить станет лучше .

      Если всех плохих посадить, то кто же тогда всех хороших, типа Володина, кормить то будет?
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:59
    +6
    Лучше бы рассмотрели приостановку моратория на смертную казнь за терроризм, военные преступления, измену Родине и т.д., а то декриминализировать экономические преступления можно, а сурово карать (высшая мера социальной справедливости) за измену - нет.
    1. tomket
      tomket Сегодня, 11:32
      +2
      Цитата: Uprun
      Лучше бы рассмотрели приостановку моратория на смертную казнь за терроризм, военные преступления, измену Родине и т.д., а то декриминализировать экономические преступления можно, а сурово карать (высшая мера социальной справедливости) за измену - нет.

      Так там половину элиты нужно будет посадить или расстрелять ) А ведь ни один Чубайс не должен пострадать. Это не допустимо!)
  7. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 11:07
    +1
    Все поторопившиеся набить Z на видных местах потом будут ходить с черным квадратом и говорить что любят творчество малевича. Все до единого.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 11:23
      0
      А помните тех нерадивых людей, которые себе QR коды набили во время пандемии? Так и тут, только фраза Лаврова в голову лезет feel
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 11:57
      0
      Цитата: Santa Fe
      Все поторопившиеся набить Z на видных местах потом будут ходить с черным квадратом и говорить что любят творчество малевича. Все до единого.

      Я вот смотрю, что те, кто вешал наклейки с известными букавками на свои "шестерки", "десятки", "калины" пососкабливали их после начала частичной мобилизации, а владельцы дорогих мерседесов, бмв и т.д. наоборот понаклеили.)))
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 12:15
        0
        По этому поводу есть отличная мудрость "приходя -не радуйся, уходя -не плачь" .
        История происходившего уже давно какбэ намекает, что лучше поменьше "топить" за что-либо , потому что расколбасов много -сегодня одни, завтра другие, а послезавтра тех,кого колбасило и вовсе могут начать "выпалывать" а-ля "старых большевиков" .
        Лучше наблюдать любое безумие с попкорном , чем с вилами и батогами.
  8. жарофф
    жарофф Сегодня, 11:23
    +9
    А за откровенное враньё на государственных тв-каналах как будем поступать?
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 11:39
      +1
      А вранье дискредитирует ВС?
      Если нет, то и суда нет.
      Просто не указано, о дискредитации в чьих глазах идёт речь.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:05
      0
      Будут в кремле награждать, как обычно....
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:28
    -1
    Главной особенностью этого закона будет то, что применяться он будет крайне избирательно. Друзья мои, этот закон не для нас с вами, он для тех больших шишек, которые после войны будут делить политические, экономические и даже географические полянки - вот тут-то за базар кого надо и притянут. А как всё поделят, так сразу же суровость этого закона полностью нивелируется абсолютной необязательностью его исполнения.
    ЗЫ Но принцип - говори, что думаешь, но думай, что говоришь пока никто не отменял, так что смотрим в словаре значения слов эвфемизм, иносказание, намёк, завуалированность и т.д...
  10. tomket
    tomket Сегодня, 11:29
    +4
    Пригожин первый пойдет по этой статье, потом сам себя завербует в вагнер с зоны, потом опять попадет под статью, опять Вагнер и так до бесконечности. Таким образом мы будем лицезреть воочию такой феномен как временная петля и парадокс Вагнера)
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 12:08
      0
      Цитата: tomket
      Пригожин первый пойдет по этой статье, потом сам себя завербует в вагнер с зоны, потом опять попадет под статью, опять Вагнер и так до бесконечности.


      Я себе, уже представил эту картину :) а вот интересно, за дискредитацию Пригожина (как участника СВО) пойдут ли под суд губернаторы/высшие военные чиновники ? Вот точно парадокс получится.
  11. mlad
    mlad Сегодня, 11:38
    +2
    Сейчас с россиянами станет тяжело общаться, нериятную, но правду вы уже не скажите, печалька.
  12. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 11:44
    +1
    Предлагается следующее:
    В статье 280.3 УК РФ, которая называется "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях", написано, что наказать сейчас могут за эти самые публичные действия по этой уголовной статье, если ранее в течение года гражданин уже был наказан по административной статье (см. ниже) за аналогичное правонарушение.

    В этом случае по нынешнему закону такой человек может получить:

    штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до двух лет;
    принудительные работы на срок до трёх лет;
    арест на срок от четырёх до шести месяцев;
    лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок.
    Если эти же правонарушения повлекли за собой "смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи", то гражданина ждёт более суровое наказание в виде:

    штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх до пяти лет;
    лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок.
    спецоперации?

    Статья 20.3.3 КоАП РФ называется "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях".

    Если действия, указанные в названии статьи, не содержат признаки уголовно наказуемого деяния и совершаются впервые в течение года, то за это могут вынести административный штраф в размере:

    от 30 тыс. до 50 тыс. рублей – на частное лицо;
    от 100 тыс. до 200 тыс. рублей – на должностное лицо;
    от 300 тыс. до 500 тысяч рублей – на юридических лиц.
    Если же такие "действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий, а равно создающие угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи", но при этом не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то административные штрафы увеличиваются в размере:

    от 50 тыс. до 100 тыс. рублей – на граждан;
    от 200 тыс. до 300 тыс. рублей – на должностных лиц;
    от 500 тыс. до 1 млн рублей – на юридических лиц.
    Что не так?
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 12:07
      0
      Цитата: AlexGa
      Что не так?

      А подумать? Как и против кого применяется эта статья? От кого вреда больше от девочки которая на асфальте пишет "нет вобле" или от тех кто с врагом торгует и проводит перегруппировку по типу херсонской? А кого наказывают?
  13. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:54
    +2
    ну что ж теперь поделать, значит теперь обсуждения на В.О. будут без указания фамилий, званий и должностей, кто действительно интересуется - тот поймет wink
  14. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 11:59
    0
    Читаю комментарии и вспоминаю какой вой поднялся после закона об иноагентах.
  15. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 12:00
    +1
    теперь если будете ругать генералов и генштаб сразу вечный бан))))))))))))))