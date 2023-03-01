Поправки в УК РФ об ответственности за дискредитацию участников СВО внесены в Госдуму

публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС России задач, недопустимы

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что в законодательный орган внесли на рассмотрение поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся ответственности физических и юридических лиц, допустивших дискредитацию участников СВО на Украине. Об этом спикер Госдумы написал у себя в Телеграм-канале.По словам Володина,Такое же отношение должно быть и к публичному распространению заведомо ложной информации, относящейся к СВО, считает спикер.Вячеслав Володин отметил, что поправки в УК и КоАП РФ будут окончательно поддержаны нижней палатой Федерального Собрания уже 14 марта.Согласно предлагаемым поправкам, те, кто совершит правонарушения, о которых говорится в поправках, будут очень сурово наказаны в рамках закона. Максимальное наказание - лишение свободы сроком до 15 лет. Кроме того, предусматривается 5 лет исправительных или принудительных работ. Нарушителей ждет и немаленький штраф – до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до пяти лет.Ранее о подготовке поправок у УК РФ говорил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.