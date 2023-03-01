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Вучич: На Западе есть те, кто признаёт свою причастность к украинскому конфликту на неофициальном уровне

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Вучич: На Западе есть те, кто признаёт свою причастность к украинскому конфликту на неофициальном уровне

Президент Сербии Александр Вучич, выступая с обращением к нации, заявил о том, что, несмотря на признание и уважение Белградом территориальной целостности Украины, он не станет вводить санкции против России. В то же время глава сербского государства отметил, что на Западе есть те, кто признаёт свою причастность к украинскому конфликту, но лишь на неофициальном уровне, поскольку не могут об этом говорить открыто и публично.


В беседе с западными лидерами они рассказали мне, что у них сейчас война в Европе и что это непосредственно касается всех, пусть об этом и не говорится открыто

– заявил сербский лидер в эфире государственного телеканала RTS.

Напомним, что после начала спецоперации Вучич в обращении к сербскому народу заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, однако вопрос присоединения к санкциям в отношении РФ не рассматривается. Также он неоднократно отмечал, что считает россиян и украинцев братскими народами, выразив сожаление в связи с происходящими в Восточной Европе событиями. При этом официальный Белград не отказывается от оказания необходимой гуманитарной помощи Киеву.

Стоит отметить, что, в условиях жёсткого давления со стороны коллективного Запада по поводу введения ограничений против России, президент страны старается проводить сбалансированную внешнюю политику, прилагая усилия для дальнейшего сохранения дружественных отношений с Москвой. Однако при этом на встрече с так называемым косовским премьером Курти в Брюсселе Вучич заявил, что Белград уже не против того, чтобы Косово в международных организациях представляло себе как самостоятельное территориальное образование. Также Вучич заявил, что курс на евроинтеграцию для Белграда остаётся неизменным.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Вучич
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10 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:13
    +4
    В то же время глава сербского государства отметил, что на Западе есть те, кто признаёт свою причастность к украинскому конфликту, но лишь на неофициальном уровне, поскольку не могут об этом говорить открыто и публично.
    "Не будем называть кто, хотя это был слонёнок"(с).
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:15
    +1
    Ну у них плюрализм и откровения начинаются с выходом в отставку.

    Дель Понте так трогательно рассказала о реальных обстоятельствах "резни" в Сребринице
    НО ПОТОМ
  3. russ71
    russ71 Сегодня, 11:16
    +2
    Тот еще двуличный тип... втихаря поставлял боеприпасы украм...
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 11:17
    +7
    Сбалансированная внешняя политика Сербии. Сербия осуществила уже вторую (с начала СВО) поставку ракет для РСЗО «Град» на Украину. В Сети появилось видео, снятое на складе в Братиславе, куда доставили 3,5 тысячи ракет для РСЗО «Град», произведенных сербским оборонным предприятием Krušik. Сербия изготавливает боеприпасы для ВСУ по заказу канадской компании JNJ Export Import. Сначала снаряды транспортируются из Белграда в Турцию, оттуда — в Словакию, а после — на Украину.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:19
    +1
    Да... Вучич это не Орбан. У венгерского лидера Фаберже покрепче будут.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:20
    +2
    Вучич заявил с трибуны об очевидном и потихоньку закрыл глазки на поставки 3,5 тысячи ракет для РСЗО «Град», произведенных сербским оборонным предприятием Krušik. для нужд ВСУ.
  7. tomket
    tomket Сегодня, 11:21
    +3
    Слился Вучич. А были надежды что удержится...
  8. HAM
    HAM Сегодня, 11:45
    +1
    Вучич лучше бы озаботился территориальной целостностью и суверенитетом Сербии,а не Украины...
  9. fax66
    fax66 Сегодня, 11:46
    +1
    Ничего личного - просто бизнес...
    И для Кремля, как я понимаю, этого оправдания вполне достаточно - все наши верные "партнёры" придерживаются таких же взглядов в отношении России.
  10. Vladimir Silnov
    Vladimir Silnov Сегодня, 12:00
    0
    Да Вучич двуликий хочет усидеть на двух политических стульях а в прямом смысле предал Россию его политическая карьера закончится через 2 года хотя сеербский народ с Россией