Вучич: На Западе есть те, кто признаёт свою причастность к украинскому конфликту на неофициальном уровне

В беседе с западными лидерами они рассказали мне, что у них сейчас война в Европе и что это непосредственно касается всех, пусть об этом и не говорится открыто

Президент Сербии Александр Вучич, выступая с обращением к нации, заявил о том, что, несмотря на признание и уважение Белградом территориальной целостности Украины, он не станет вводить санкции против России. В то же время глава сербского государства отметил, что на Западе есть те, кто признаёт свою причастность к украинскому конфликту, но лишь на неофициальном уровне, поскольку не могут об этом говорить открыто и публично.– заявил сербский лидер в эфире государственного телеканала RTS.Напомним, что после начала спецоперации Вучич в обращении к сербскому народу заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, однако вопрос присоединения к санкциям в отношении РФ не рассматривается. Также он неоднократно отмечал, что считает россиян и украинцев братскими народами, выразив сожаление в связи с происходящими в Восточной Европе событиями. При этом официальный Белград не отказывается от оказания необходимой гуманитарной помощи Киеву.Стоит отметить, что, в условиях жёсткого давления со стороны коллективного Запада по поводу введения ограничений против России, президент страны старается проводить сбалансированную внешнюю политику, прилагая усилия для дальнейшего сохранения дружественных отношений с Москвой. Однако при этом на встрече с так называемым косовским премьером Курти в Брюсселе Вучич заявил, что Белград уже не против того, чтобы Косово в международных организациях представляло себе как самостоятельное территориальное образование. Также Вучич заявил, что курс на евроинтеграцию для Белграда остаётся неизменным.