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Минобороны США отрицает концентрацию украинских войск у границ Приднестровья

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Минобороны США отрицает концентрацию украинских войск у границ Приднестровья

США продолжают делать вид, что риск нападения Украины на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) полностью отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.


По утверждению представителя Пентагона, американское военное ведомство не располагает информацией о концентрации украинских войск у границ Приднестровья. Но Минобороны США продолжает «следить за ситуацией» в данном регионе.

Интересно, что представитель американского военного ведомства также отказался обсуждать возможные места сосредоточения украинских формирований. При этом в самом Киеве концентрацию войск на приднестровской границе не опровергают. Более того, Минобороны Украины сообщает, что войска там сконцентрированы с целью воспрепятствовать потенциальному нападению на страну с приднестровской территории.

Как известно, российский миротворческий контингент не обладает такой численностью, которая бы позволила ему осуществить какую-либо успешную наступательную операцию против Украины с территории ПМР. Поэтому объяснить концентрацию украинских формирований реальными опасениями относительно «приднестровской угрозы» невозможно.

Обратная ситуация как раз более вероятна: киевский режим могут интересовать военные склады на территории ПМР. Кроме того, «блицкриг» в Приднестровье позволил бы режиму Владимира Зеленского отвлечь внимание и собственного населения, и Запада от явных неудач на фронте в Донбассе. Но, другое дело, что для обоснования нападения на республику Киеву придется сначала провернуть какую-нибудь провокацию, чтобы представить свою агрессию как «оборону».

В Приднестровской Молдавской Республике к существующим рискам относятся внимательно. В частности, в ПМР сообщили о проведении военных сборов резервистов сроком на три месяца. Минобороны России также допускает вероятность украинского нападения на республику.
Использованы фотографии:
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15 комментариев
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  1. tomket
    tomket Сегодня, 11:25
    +4
    Тут не плохо было бы , что бы Мария Захарова наконец занялась делом, перестала рассказывать про сброшенные маски и каждый день начала давать пресс конференции на тему предстоящего вторжения укров в приднестровие с предпологаемыми датами, составом сил , все как положено. . Ну и делать официальные запросы в Белый дом, на тему, а как они относятся к предстоящему нападению ? В общем полностью отзеркалить ситуации зимы прошлого года.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:57
      +1
      Тут не плохо было бы , что бы Мария Захарова наконец занялась делом,...

      А кроме Захаровой этот вопрос нужно срочно вынести на обсуждение в ООН и другие международные организации, где обсуждаются вопросы безопасности.
      Очень не хочется повторения 2008 года, когда наших миротворцев безнаказанно расстреливали а всё западное сообщество заявляло о том, что это Россия начала агрессию против миролюбивых грузин.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:59
      0
      Цитата: tomket
      Тут не плохо было бы , что бы Мария Захарова наконец занялась делом, перестала рассказывать про сброшенные маски и каждый день начала давать пресс конференции на тему предстоящего вторжения укров в приднестровие

      У нас же есть собственный положительный опыт - когда Киев собирался устроить провокацию с "грязной бомбой". Чего там, в МИДе, раскачаться никак не могут? Ждут, пока полыхнёт?
      А полыхнёт нехило.
      ВСУ с Молдавией будут Приднестровье рвать, в тот же момент "контрнаступ" какой-нибудь организуют, чтобы мы не вздумали Приднестровью помогать, а озаботились своим фронтом.

      Логика тактических действий понятна даже отставному старшему сержанту - а уж, надеюсь, нашему ГШ тем более.
      И раз американцы говорят, что всё это "выдумки российской пропаганды" - значит, концентрация и подготовка идёт полным ходом.

      И ещё. Я думаю, что не зря ВСУ свои мобилизации проводили и гнали на убой после пятидневной подготовки. Те, кого готовили и вооружали всю зиму в Европе - вот они сейчас и пойдут.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:25
    0
    Раз отрицают-значит точно есть! к гадалке не ходи!
    А по факту, думаю, они совместят два (а то и три) наступления. Одно то самое на Донбассе, другое вот это вот ха снарядам в Приднестровье. Они любят так совмещать два разнонаправленных удара-по совету НАТОвских инструкторов.
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:27
    +1
    Когда им надо - они слепоглухонемые. Что их слушать?
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:27
    +1
    Давно пора привыкнуть, что матрасы видят именно то что хотят видеть. Остальное стараются не замечать.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:28
    +1
    Тут вижу, тут не вижу...., походу, завалят медкомиссию на получение прав.....
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:28
    +1
    Информация нынче не хуже мощного оружия работает, жаль у нас об этом не знают.....
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:37
      0
      Цитата: Alien From
      жаль у нас об этом не знают...

      Всё у нас знают, только русский язык в мире плохо учат и российские СМИ там в запрете.
      Зато у нас из каждого ведра всякая мерзость льётся, разрывая нам нервы и травмируя психику.
      * * *
      Мне нахрен не нужно знать, что там думают об СВО Макрон, Шольц, Байден и прочая блевотина. Но, на «России-1» Попов со Скабеевой строят передачу так, что среди лая шакалов и воя гиен голоса экспертов звучат крайне реже и тише...
  7. sifgame
    sifgame Сегодня, 11:28
    +2
    Фактически США подтвердили , что они там концентрируются.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:30
    0
    "Отрицание" Минобороны США выглядит немного несуразным и не своевременным.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:30
    +1
    Минобороны США отрицает концентрацию украинских войск у границ Приднестровья

    Да они и своё участие во взрывах на «СП» отрицают...
    Кто ж им верит-то?
  10. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 11:31
    0
    Во как... Минобороны США отчитываются за Украину. Забавно.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:42
    0
    Минобороны США отрицает концентрацию украинских войск у границ Приднестровья
    . Крутят, мутят... бум посмотреть, но готовится надо к худшему, так оно надёжнее.
  12. ugos
    ugos Сегодня, 11:50
    0
    А чо, у украинцев теперь своего минобороны нет, они теперь напрямую Минобороне США подчиняются, и ответить за себя не могут, как твари безсловесные.