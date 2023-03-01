Минобороны США отрицает концентрацию украинских войск у границ Приднестровья

США продолжают делать вид, что риск нападения Украины на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) полностью отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.По утверждению представителя Пентагона, американское военное ведомство не располагает информацией о концентрации украинских войск у границ Приднестровья. Но Минобороны США продолжает «следить за ситуацией» в данном регионе.Интересно, что представитель американского военного ведомства также отказался обсуждать возможные места сосредоточения украинских формирований. При этом в самом Киеве концентрацию войск на приднестровской границе не опровергают. Более того, Минобороны Украины сообщает, что войска там сконцентрированы с целью воспрепятствовать потенциальному нападению на страну с приднестровской территории.Как известно, российский миротворческий контингент не обладает такой численностью, которая бы позволила ему осуществить какую-либо успешную наступательную операцию против Украины с территории ПМР. Поэтому объяснить концентрацию украинских формирований реальными опасениями относительно «приднестровской угрозы» невозможно.Обратная ситуация как раз более вероятна: киевский режим могут интересовать военные склады на территории ПМР. Кроме того, «блицкриг» в Приднестровье позволил бы режиму Владимира Зеленского отвлечь внимание и собственного населения, и Запада от явных неудач на фронте в Донбассе. Но, другое дело, что для обоснования нападения на республику Киеву придется сначала провернуть какую-нибудь провокацию, чтобы представить свою агрессию как «оборону».В Приднестровской Молдавской Республике к существующим рискам относятся внимательно. В частности, в ПМР сообщили о проведении военных сборов резервистов сроком на три месяца. Минобороны России также допускает вероятность украинского нападения на республику.