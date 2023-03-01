Военкоры: Бойцам ЧВК «Вагнер» осталось менее километра до села Хромово у последнего пути снабжения ВСУ под Артемовском

В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» находятся на расстоянии менее 1 километра от села Хромово. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов российских военкоров.Село Хромово, которое до 2016 года называлось Артемовское, имеет очень важное стратегическое значение для украинской обороны в Артемовске (украинское название – Бахмут). Этот населенный пункт находится на последней автомобильной дороге из Артемовска, которая все еще контролируется украинскими формированиями.Дорога, проходящая мимо Хромово. Ведет в Часов Яр. Перед бойцами ЧВК «Вагнер» поставлена задача взять ее под контроль, перерезав пути снабжения ВСУ в Артемовске. Сейчас «музыканты» продвигаются к дороге сразу с двух направлений – со стороны Ягодного и со стороны автомобильной дороги, ведущей в Константиновку.Таким образом, украинские формирования в Артемовске практически окружены. Видимо, понимание скорого фиаско украинской обороны в этом городе и заставило советника президента Украины Владимира Зеленского Александра Роднянского сегодня заговорить о том, что власти страны допускают возможное «стратегическое отступление» украинских войск из Артемовска с целью сохранения жизней украинских солдат.Ведь если отступление не последует, то украинский гарнизон в Артемовске будет либо уничтожен, либо пленен в полном составе. Как бы не пытался Зеленский избежать такого развития событий, но имиджевые потери от сдачи в плен или уничтожения украинских войск в Артемовске могут быть еще большими, чем от добровольного оставления города.