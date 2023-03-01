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Военкоры: Бойцам ЧВК «Вагнер» осталось менее километра до села Хромово у последнего пути снабжения ВСУ под Артемовском

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Военкоры: Бойцам ЧВК «Вагнер» осталось менее километра до села Хромово у последнего пути снабжения ВСУ под Артемовском

В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» находятся на расстоянии менее 1 километра от села Хромово. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов российских военкоров.


Село Хромово, которое до 2016 года называлось Артемовское, имеет очень важное стратегическое значение для украинской обороны в Артемовске (украинское название – Бахмут). Этот населенный пункт находится на последней автомобильной дороге из Артемовска, которая все еще контролируется украинскими формированиями.

Дорога, проходящая мимо Хромово. Ведет в Часов Яр. Перед бойцами ЧВК «Вагнер» поставлена задача взять ее под контроль, перерезав пути снабжения ВСУ в Артемовске. Сейчас «музыканты» продвигаются к дороге сразу с двух направлений – со стороны Ягодного и со стороны автомобильной дороги, ведущей в Константиновку.


Таким образом, украинские формирования в Артемовске практически окружены. Видимо, понимание скорого фиаско украинской обороны в этом городе и заставило советника президента Украины Владимира Зеленского Александра Роднянского сегодня заговорить о том, что власти страны допускают возможное «стратегическое отступление» украинских войск из Артемовска с целью сохранения жизней украинских солдат.

Ведь если отступление не последует, то украинский гарнизон в Артемовске будет либо уничтожен, либо пленен в полном составе. Как бы не пытался Зеленский избежать такого развития событий, но имиджевые потери от сдачи в плен или уничтожения украинских войск в Артемовске могут быть еще большими, чем от добровольного оставления города.
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Использованы фотографии:
ТГ/Оркестр Вагнера
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15 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:30
    +5
    ВСУ похоже уходят из города малыми группами.Пытаясь избежать плена в битве за Артемовск (Бахмут), украинские военнослужащие малыми группами просачиваются в остающиеся пока коридоры, бросая боевые позиции. Об этом в своем очередном видео рассказал журналист и блогер Юрий Подоляка.


    .В настоящий момент российские войска ведут менее интенсивные боевые действия на артемовском направлении, что говорит о перегруппировке сил для решительного удара. В то же время ВС РФ продолжают нажим с юга в районе Ивановского и восточнее этого населенного пункта. В случае успеха российских войск прекратится снабжение гарнизона ВСУ в Артемовске по этому направлению.По информации источников, противник вывел из города все штабы и высший командный состав, оставив для прикрытия лишь части территориальной обороны и дав, таким образом, другим подразделениям организованно отойти и укрепиться близ Часова Яра.



    .ВС РФ продолжают наступление также севернее, вытесняя неприятеля на запад. Бойцы 3-й мотострелковой дивизии взяли важную высоту близ Сватова, закрепление на которой позволит более быстрыми темпами продвигаться вперед и подавлять огневые точки украинских вооруженных сил по направлению к реке Жеребец. После переправы через эту водную преграду ВС РФ смогут вступить в борьбу за Красный Лиман.




    https://topcor.ru/32620-ukrainskie-boeviki-pod-artemovskom-brosajut-boevye-pozicii-i-pytajutsja-malymi-gruppami-pokinut-gorod.html


    . Арзамасский машиностроительный завод, предположительно, отправил в зону СВО русский ответ американским Bradley. Новейшие отечественные БТР на платформе «Бумеранг» замечены на железнодорожных платформах, которые движутся в сторону фронта специальной военной операции.БТР на базе «Бумеранг» оснащен двигателем ЯМЗ-780 мощностью 750 л. с. и может передвигаться по пересеченной местности со скоростью до 50 км/ч. Потомок БТР-80 обладает новой многослойной броней с содержанием керамики, которая отвечает всем современным требованиям ведения боевых действий.Машины, которые были замечены на железнодорожных составах, оснащены боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм. Бронетехника на платформе «Бумеранг» впервые будет испытана в реальных условиях боевых действий.

    https://topcor.ru/32618-v-zonu-svo-napravljajutsja-novejshie-bronetransportery-bumerang.html
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:35
      +4
      Да, уходят малыми группами "на легке" без транспорта , это со вчерашнего дня так , но для них это тоже как "лотерея" , очень высока вероятность напороться на свои же мины ( карт минных полей у них нет) или на какой нибудь передовой РД русских.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 11:59
        +1
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Да, уходят малыми группами "на легке" без транспорта , это со вчерашнего дня так , но для них это тоже как "лотерея" , очень высока вероятность напороться на свои же мины

        Они не уходят, а "стратегически отступают"! )))
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 12:38
          0
          Цитата: Егоза
          Цитата: oleg-nekrasov-19
          Да, уходят малыми группами "на легке" без транспорта , это со вчерашнего дня так , но для них это тоже как "лотерея" , очень высока вероятность напороться на свои же мины

          Они не уходят, а "стратегически отступают"! )))

          Они наступают в направлении тыла.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:37
      +5
      Возможно.Они же прекрасно понимают,что церемонятся с ними сейчас уже не будут.Конечно,плохо что удается свалить,но ещп нп вечер,как говорят
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 11:44
        +4
        Цитата: dmi.pris1
        Они же прекрасно понимают, что церемониться с ними сейчас уже не будут.

        А «музыканты» туда не для церемоний командированы. Делают своё дело настоящим образом...
        К слову сказать, как и большинство наших ребят.
    3. Kosta153
      Kosta153 Сегодня, 11:42
      +2
      Уходят и плачут от счастья, что повезло. Везет не всем. В телеге полно роликов
    4. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 12:04
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      ВСУ похоже уходят из города малыми группами

      Много так не выведешь. Под огнем, по дороге... Или по полям топтобусом... Там их должно быть не менее пары тысяч. только "на кромке". А раненые? Тыловые? Ну не могли все уже сбежать.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 12:18
        0
        Цитата: Горный стрелок
        Цитата: Orange-Bigg
        ВСУ похоже уходят из города малыми группами

        Много так не выведешь. Под огнем, по дороге... Или по полям топтобусом... Там их должно быть не менее пары тысяч. только "на кромке". А раненые? Тыловые? Ну не могли все уже сбежать.


        Плюс нужно бросить всю тяжёлую технику. Ей дороги уже нет.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:34
    -1
    Зачем только эти военкоры каждый шаг озвучивают,или для них это игра?
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:34
    +1
    Это и есть окружение. Пока тактическое и огневое, но в современной войне почти всегда так. Сейчас, если противник не предпримет операцию на деблокаду, у окруженной группировки уже нет шансов выбраться. А там уже ЧВК вагнер отсортирует тех кто решит сдаться от тех кто просто умрет на месте. И только Пригожин достоверно скажет сколько все таки всего тысяч шумеров попались в котел, благодаря упрямству и недальновидности клоуна в Киеве и бездарности и наплевательскому отношению вфушного командования. А я вам говорил, что пан Сырский бааальшой спец по окружениям. Все таки опыт дебальцевского котла ему помог. Теперь остались объявить это блестящей Перемогой и получать повышение.
    Сейчас начнется нытье ципсошных подсвинков-"погодите, еще ничего не решено, еще не конец, рано пока говорить..."
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:37
    +3
    Хорошо, молодцы. Конечно там дальше новые ж/б укрепления всу на которые опять придётся тратить эшелоны снарядов, но это уже совсем другая история.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:37
    +2
    Ведь если отступление не последует, то украинский гарнизон в Артемовске будет либо уничтожен, либо пленен в полном составе. Как бы не пытался Зеленский избежать такого развития событий, но имиджевые потери от сдачи в плен или уничтожения украинских войск в Артемовске могут быть еще большими, чем от добровольного оставления города.
    . О каком имиджэ идёт речь? Кто то там об этом и правда задумывается??? Кстати там, эт за бугром, в скакуасии выполняют указания из за бугра и больших ни о чем речи быть не может.
  6. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 11:40
    0
    И сколько там бандеровцев в Артеме осталось? Хотя мне сложно понять почему для наступления выбраны направления, где 8 лет врагом строились укрепления. Артемовское-Угледарское,
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:57
    0
    Уже две недели уходят кто глаголил малыми группами, кто целыми подразделениями, оказалось брехня, не торопитесь, если Арту подвезут для прикрытия, ещё месяцок посидят.