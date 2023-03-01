Марочко: Киевское командование перебросило дивизион реактивной артиллерии на Артемовское направление в район Часова Яра

Из Киева поступает противоречивая информация относительно планов политического и военного руководства Украины по дальнейшей обороне или оставлению Артемовска (Бахмута). Украинский Генштаб сообщает, что ВСУ отражают чуть-ли не все атаки ЧВК «Вагнер» как в самом городе, так и в близлежащих населенных пунктах. При этом даже западные издания, которые сложно заподозрить в пророссийские настроениях, подтверждают потерю украинскими войсками как минимум северных городских рубежей.
Дальнейшее упрямство Зеленского, требующего в угоду западным кураторам любой ценой удерживать город, приводит к огромным потерям в рядах ВСУ и грозит полным уничтожением остатков бахмутского гарнизона. Похоже, в Киеве начинают принимать суровую реальность и готовят к очередному поражению свою и западную общественность. И вот уже советник президента Украины Александр Роднянский сообщает телеканалу CNN, что ради сохранения личного состава военное командование рассматривает возможность «стратегического отступления» из Артемовска.
Но потеря города, уверен Роднянский, вовсе не означает, что весь Донецкий фронт посыпется, в данном случае украинские войска отступят на следующие линии обороны и уже там сумеют остановить наступление российской армии. Одновременно командующий сухопутными войсками ВСУ, замминистра обороны Украины Александр Сырский объявил о переброске дополнительных резервов в Бахмут.
То, что киевское военно-политическое командование пока еще не готово к оставлению города и продолжает попытки сдерживания наступления российской армии на этом направлении, подтверждают и данные из российских информированных источников.
Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко, регулярно сообщающий малоизвестные подробности о ситуации на Донбасском фронте, написал в своем телеграм-канале, что киевское командование перебросило дивизион реактивной артиллерии на Артемовское направление в район Часова Яра, находящегося западнее от осажденного города.
Юго-западнее населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие реактивной артиллерии противника. В район населенного пункта Николаевка прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 «Град» вооруженных формирований Украины
— сообщил Марочко, уточнив, что данная информация получена им из собственных источников.
При этом офицер отметил, что «при разгрузке взводом обеспечения боеприпасов на купаже была маркировка на иностранном языке». В середине февраля индийская газета The Economic Times сообщила со ссылкой на свои источники, что Пакистан направил на Украину более 10 тыс. 122-миллиметровых снарядов для РСЗО «Град». Издание утверждает, что это не первая поставка боеприпасов ВСУ, которую Пакистан осуществляет через третьи страны.
Марочко не сообщает точное количество прибывших РСЗО, но известно, что в состав каждой механизированной и танковой бригады входит один реактивный артиллерийский дивизион, насчитывающий три батареи по шесть установок БМ-21 в каждой, то есть 18 единиц техники.