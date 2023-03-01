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Марочко: Киевское командование перебросило дивизион реактивной артиллерии на Артемовское направление в район Часова Яра

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Марочко: Киевское командование перебросило дивизион реактивной артиллерии на Артемовское направление в район Часова Яра

Из Киева поступает противоречивая информация относительно планов политического и военного руководства Украины по дальнейшей обороне или оставлению Артемовска (Бахмута). Украинский Генштаб сообщает, что ВСУ отражают чуть-ли не все атаки ЧВК «Вагнер» как в самом городе, так и в близлежащих населенных пунктах. При этом даже западные издания, которые сложно заподозрить в пророссийские настроениях, подтверждают потерю украинскими войсками как минимум северных городских рубежей.


Дальнейшее упрямство Зеленского, требующего в угоду западным кураторам любой ценой удерживать город, приводит к огромным потерям в рядах ВСУ и грозит полным уничтожением остатков бахмутского гарнизона. Похоже, в Киеве начинают принимать суровую реальность и готовят к очередному поражению свою и западную общественность. И вот уже советник президента Украины Александр Роднянский сообщает телеканалу CNN, что ради сохранения личного состава военное командование рассматривает возможность «стратегического отступления» из Артемовска.

Но потеря города, уверен Роднянский, вовсе не означает, что весь Донецкий фронт посыпется, в данном случае украинские войска отступят на следующие линии обороны и уже там сумеют остановить наступление российской армии. Одновременно командующий сухопутными войсками ВСУ, замминистра обороны Украины Александр Сырский объявил о переброске дополнительных резервов в Бахмут.

То, что киевское военно-политическое командование пока еще не готово к оставлению города и продолжает попытки сдерживания наступления российской армии на этом направлении, подтверждают и данные из российских информированных источников.

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко, регулярно сообщающий малоизвестные подробности о ситуации на Донбасском фронте, написал в своем телеграм-канале, что киевское командование перебросило дивизион реактивной артиллерии на Артемовское направление в район Часова Яра, находящегося западнее от осажденного города.

Юго-западнее населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие реактивной артиллерии противника. В район населенного пункта Николаевка прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 «Град» вооруженных формирований Украины

— сообщил Марочко, уточнив, что данная информация получена им из собственных источников.

При этом офицер отметил, что «при разгрузке взводом обеспечения боеприпасов на купаже была маркировка на иностранном языке». В середине февраля индийская газета The Economic Times сообщила со ссылкой на свои источники, что Пакистан направил на Украину более 10 тыс. 122-миллиметровых снарядов для РСЗО «Град». Издание утверждает, что это не первая поставка боеприпасов ВСУ, которую Пакистан осуществляет через третьи страны.

Марочко не сообщает точное количество прибывших РСЗО, но известно, что в состав каждой механизированной и танковой бригады входит один реактивный артиллерийский дивизион, насчитывающий три батареи по шесть установок БМ-21 в каждой, то есть 18 единиц техники.
Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм-канал ВСУ
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18 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:44
    +7
    Ожидаемое решение , скорее всего для огневой поддержки подразделений ,выходящих из Бахмута. Ждем успешной работы по этому дивизиону от нашей арты и реактивщиков.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:47
      +3
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Ждем успешной работы по этому дивизиону от нашей арты и реактивщиков.

      Успешной и результативной...Можно и авиацию привлечь...
    2. Sniper
      Sniper Сегодня, 11:47
      +5
      "Ждем успешной работы по этому дивизиону от нашей арты и реактивщиков."
      -а я ждал успешного уничтожения на марше.. всей этой техники.блага есть чем . Но увы.
      1. Борис Иванов
        Борис Иванов Сегодня, 11:50
        +4
        Уничтожение техники, и личного состава ? Не, не слышали!!
        (это не наш метод)
        1. Охотовед 2
          Охотовед 2 Сегодня, 12:05
          0

          Какие редкие аватарки у вас belay родственники или просто однофамильцы?
          На Мой взгляд, для использования Герба СССР … нужно иметь Серьёзные заслуги перед СССР. Есть?
          Ну а по теме, что может изменить эта передислокация? Хотя лично Мне жаль - что при транспортировке не уничтожили.
      2. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 11:53
        -5
        Если, лично у Вас, есть чем поразить "на марше" в глубине украинской территории перемещающиеся силы противника, то возникает вопрос. Лично к Вам. Почему вы этого не сделали? Очевидно, что у ВС РФ либо не было разведданных об этом "марше" либо не было возможности поражение осуществить.
      3. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 11:55
        0
        прям так и ехал днем плотной колонной
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:52
      +3
      Мда, кто бы мог представить, что СВО превратится в тягучий конфликт а ля первая мировая, похоже даже сам Верховный об этом не догадывался в 2022 году, в силу разных причин, но главное он окружил себя лицемерами которые говорят только то, что он хочет слышать и хороши только для отдыха в тайге и на потешных стрельбах, анализа боевой готовности ВСУ видимо совсем не было, политическая оценка основывалась на бреде кума Медведчука ........ Уже многие не скрывают, что СВО продлится до 30 гг.
      1. Monarchist
        Monarchist Сегодня, 12:14
        0
        А церемонится с Западом и российскими оллигархами поменьше надо! И глядишь через неделю ПОБЕДА!
        1. Карат
          Карат Сегодня, 12:32
          0
          Цитата: Monarchist
          И глядишь через неделю ПОБЕДА!


          А чего не через час?
  2. Следков Руслан
    Следков Руслан Сегодня, 11:46
    +2
    Как скажет Карпин "Ну и....?". Прибыли Грады и снаряды к ним. Марочко и нашему командованию это известно. Возникает вопрос-почему на уничтожили при разгрузке?
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 11:50
      -5
      Наверное потому, что "экномист таймс" не оповестило о времени прибытия и координатах разгрузки а разведка не выявила! представьте, так вот бывает на фронте! Враг делает все для скрытного пермещения, и не всегда все как на ладони известно. И даже теперь заня что они там, попробуйте выявить где они там спрятаны и накрыть!. Это война а не хотелки и пожелалки.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:50
    +1
    Марочко: Киевское командование перебросило дивизион реактивной артиллерии на Артемовское направление в район Часова Яра
    . Посчитать, чего и сколько перебросили, конечно можно... надо уничтожать.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:55
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Ожидаемое решение , скорее всего для огневой поддержки подразделений ,выходящих из Бахмута. Ждем успешной работы по этому дивизиону от нашей арты и реактивщиков.

    А мне кажется, что они не будут особо разбираться, остался там кто из всук или нет. Будут лупить без разбора и по нашим и по своим. Да, в любом случае хотелось бы, чтобы их успели нейтрализовать.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:08
      +1
      У ВСУ хорошо налажена разведка с квадриков.
      И корректировка арты, градов, минометов в реальном времени.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:06
    -1
    Цитата: Silver99
    Мда, кто бы мог представить, что СВО превратится в тягучий конфликт а ля первая мировая, похоже даже сам Верховный об этом не догадывался в 2022 году, в силу разных причин, но главное он окружил себя лицемерами которые говорят только то, что он хочет слышать и хороши только для отдыха в тайге и на потешных стрельбах, анализа боевой готовности ВСУ видимо совсем не было, политическая оценка основывалась на бреде кума Медведчука ........ Уже многие не скрывают, что СВО продлится до 30 гг.

    Да будет вам! Ещё месяца за полтора-два до старта СВО началась эвакуация гражданского населения с Донбасса, потому как уже осознавали, что иначе больших жертв никак не избежать. То есть было понятно, что будет очень жарко. Ну может вам кто-то напел, что все будет на раз-два.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:08
    0
    Юго-западнее населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие реактивной артиллерии противника. В район населенного пункта Николаевка прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 «Град» вооруженных формирований Украины

    А смысл ? Градом ударить по передовой не получится помочь своим . Ударить по тылам если только
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:14
    0
    Es darf keine Gnade mit dieser Bande von Ukraine-Nazis geben,
    ganz egal von welcher Naza-Division sie auch stammen...!
    Je mehr in der Konfrontation in und um Artjomovsk liquidiert
    werden, desto weniger können woanders auftauchen und ohne
    Grund Zivile Ziele in Russland und Neu-Russland angreifen und
    bombardieren...!!!