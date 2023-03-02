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Странная война: Китайская операция во Вьетнаме в 1979 году

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Странная война: Китайская операция во Вьетнаме в 1979 году

Ранним утром 17 февраля 1979 года войска КНР начали наступление на севере Вьетнама. Для данной операции Китай задействовал около 600 тысяч военнослужащих. Правда, на территорию соседнего Вьетнама вошли лишь около 250 тысяч. Остальные были сосредоточены близ границы.


Впрочем, и этих сил НОАК хватило, чтобы за три дня продвинуться вглубь вьетнамской территории на 15 километров. На этом китайское наступление на какое-то время «захлебнулось».

Стоит отметить, что по численности вьетнамские войска более чем в два раза уступали китайским. Однако они были гораздо более боеспособными, так как последние три десятилетия страна участвовала в войнах с французами, японцами и американцами.

Между тем, уже к 4 марта 1979 года НОАК удалось захватить города Каобанг и Лангшонг. Это вынудило руководство Вьетнама 5 марта объявить в стране всеобщую мобилизацию. При этом в тот же день Китай объявил об окончании своей военной операции и начал выводить войска.

Официально причиной начала вооруженного конфликта в КНР назвали необходимость защиты китайских граждан, проживающих на севере Вьетнама.

Стоит отметить, что китайская армия, при выходе с территории соседней страны, действительно забирала с собой сограждан, проживающих на территориях, на месте которых НОАК оставляла лишь руины.

В то же время, озвученный властями повод для вторжения в соседнюю страну выглядит не особо убедительно. Все дело в том, что вьетнамские власти начали выселение китайцев со своей территории гораздо раньше начала операции КНР. Что характерно, «вынужденные переселенцы» зачастую принимали решение отправиться не в Китай, а в Малайзию, Тайланд, Гонконг и даже в США. Едва ли они нуждались в помощи НОАК.

В связи с этим, среди историков бытует мнение, что у краткосрочной войны Китая с Вьетнамом была другая причина.

В качестве одной из них называют стремление КНР не допустить создания так называемого советского пояса безопасности вокруг Китая. Именно поэтому еще в 1978 году Пекин готовился к войне на два фронта, так как китайские власти считали, что СССР может вступиться за Вьетнам.

Впрочем, немало вопросов вызывает и визит Дэн Сяопина в США в январе 1979 года, буквально за месяц до вторжения на территорию Вьетнама, с которым американцы безуспешно воевали на протяжении 10 лет и покинули территорию данной страны в 1975 году.

Как бы там ни было, китайская операция во Вьетнаме выглядит очень странно. Именно поэтому до сих пор ведутся споры по поводу причин ее стремительного начала и не менее «скоропостижного» окончания.

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Использованы фотографии:
архивное фото
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4 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:58
      +4
      Вся эта история началась с одной страны под названием Камбоджа. После гибели Сталина и соответственно накала отношений между Китаем и СССР, страны стали активно толкаться локтями в борьбе за сферы влияния. Китай очень хотел организоваться свой собственный блок наподобие Стран Варшавского договора у СССР, потому он стал соперничать с Союзом. Режим Красных Кхмеров был крайне радикальным. Вдохновившись культурной революцией Мао и идеей отказа от всего западного они стали проводить жесткую антиурбанистическую политику выселять городских жителей в деревни и трудовые лагеря. И не то чтобы им этого не давали, однако второй частью программы стали всевозможные чистки, в том числе и по национальному признаку. Вьетнамское население на территории Кампучии тоже попало под раздачу. Итогом стали массовые бегства людей из Кампучии, что часто приводило к стычкам армии Красных Кхмеров и пограничников Вьетнама. Китай активно поддерживал эту политику Кхмеров, ну это так кратко о причинах "странной" войны.
      1. mann
        mann Сегодня, 08:46
        0
        Это вам надо было написАть эту статью,автор абсолютно не в теме.
  2. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:12
    -1
    Про вьетнамцев говорят ещё тот народ в Азии, как грузины не котируются на Кавказе среди других национальностей, поэтому весь Кавказ воевал в Абхазии против грузин. Там не все так однозначно, бытовуха наложенная на амбиции недалёких политиков приводит к разборкам, а гибнут люди. С другой стороны если бы вьетнамцы были покладисты как Болгария какая нибудь, смогли бы они выгнать всех колонизаторов приходящих на их земли? А не раздвигать ноги как сейчас делают европейцы в ущерб себе, даже сербов прогнули.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:41
    0
    В это самое время, мой отец проходил службу в Веселых Ключах , Пограничного района, Приморского края. Я учился в 9-м классе и прекрасно все помню. Полк отца внезапно подняли ночью по тревоге и они заняли укрепрайоны недалеко от с. Барано- Оренбургское. Находились там около 10 дней. Обстановка в гарнизоне была нервная. Так как до границы менее 30 км. и кроме погранцов никого нет. Укрепрайон находился в глубине. Потом отец рассказывал, что офицеры всерьез ожидали начала боевых действий.