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Советник в офисе Зеленского заявил, что инфраструктуру в регионах России атаковали «неопознанные летающие объекты»

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Советник в офисе Зеленского заявил, что инфраструктуру в регионах России атаковали «неопознанные летающие объекты»

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк решил в свойственной ему манере прокомментировать сообщения о беспилотниках в ряде российских регионов, включая Белгородскую и Московскую области. В своём микроблоге Подоляк на английском языке написал, что «это были атаки НЛО, а Украина по территории России не бьёт».


Из ехидного поста Подоляка:

Украина ведёт оборонительную войну, чтобы деоккупировать свои территории. Это аксиома. А в РФ нарастает паника и дезинтеграция, что и выражается в увеличении внутренних атак неопознанных летающих объектов на инфраструктуру.

Наверное, Подоляк остался жутко доволен собой после таких пассажей.

Однако через некоторое время после публикации Подоляка так называемый «луганский губернатор» Сергей Гайдай в эфире одного из украинских каналов заявил, что в последнее время «участилось использование россиянами ударных беспилотников, включая дроны «Ланцет» по позициям ВСУ».

Гайдай:

Противник пытается наступать на Кременском направлении, ведя штурмовые действия в районе Невского, Макеевки и Белогоровки. Участилось число вражеских атак БПЛА «Ланцет». Мы уже работает с нашими зарубежными друзьями с той целью, чтобы сделать эффективную работу этих дронов невозможной.

Собирая воедино эти заявления представителей киевского нацистского режима, вполне можно говорить о том, что никакие это не российские беспилотники «Ланцет», а, судя по всему, НЛО, которые летают над раздробленной Украиной, падая в том числе и прямиком на украинскую военную технику. А Россия с украинцами не воюет. ВС РФ занимаются деоккупацией территорий, жители которых высказались на референдумах за вхождение в состав России. Это аксиома.
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11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:16
    0
    Собственно вот на эти смешные результаты они и рассчитывают. Реально думают , что смогут разогнать ситуацию с помощью ципсошных нахрюкиваний "как это допустили!, доколе! как же так! И кое-кто у нас кстати, поддавался таким настроением, потому что это созвучно желанию многих поныть и "поругать начальство". Но срауз, могу сказать, ничего у них не получится. Россия слишком большая и большинству населения, глубоко наплевать на вопли на сайте ив телеграмме. Поэтому все это загаснет и затухнет и результат в виде паники не будет. Поноют и успокоятся. А СВО дальше будет. И мы победим на поле боя. И никакие пиар-акции не помогут противнику. Только ещё раз убеждаюсь, что надо им взамен всю их энергетику обрубить. Пусть сидят в темноте.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:33
      0
      В районе Купянска засветились Леопарды с польскими экипажами.
      .гауляйтер украинской части Луганщины Гайдай в эфире «Эспрессо» заявил, что «противник (то есть русская армия) пытается прорвать оборону возле Куземовки и Новоселовского на Сватовском направлении».Он привычно соврал, что «враг понес огромные потери и остановился», впрочем, районы огневого поражения ВСУ указал правильно. Вопреки хвастливым заявлениям этого несостоявшегося укро-губернатора, самостийные волонтеры похоронных команд, напротив, между собой обсуждают нескончаемый поток «двухсотых» с участка Сватово-Кременная. В этом районе, согласно блогерским картам ВСУ, окопались підрозділи 80-й ОДШБр, 15 и 27-й ОМБр, 95-й ОДШБр, то есть самые мотивированные и обстрелянные вояки. Именно их потери будут носить отложенный эффект и проявят себя, когда все укро-вояки будут замещены аморфными «мобиками-слабаками».В свою очередь садисты из «Кракена» * обожают кошмарить мобилизованное жовто-блакитное «пушечное мясо». Нацики из харьковского підрозділа «Азова» ** мотаются по ближнему тылу на пикап-тачанках и выступают в роли заградотрядов и расстрельной команды в «одном флаконе». В последнее время на указанный участок также пребывают натовцы, воюющие под фальшивым флагом, якобы «добровольцы».По наблюдениям местных жителей, «новенькие» якобы ВСУшники не говорят ни на мове, ни на русском, ведут себя нагло, предпочитают селиться в многоэтажках, а еще «любят второй этаж, в крайнем случае — третий».Похоже, что Пентагон, будучи реальным Генштабом укровермахта, всерьез опасается нашего удара, вот и усиливает здешний фронт наиболее боеспособными частями из НАТО. Кстати, телеграм- канал «Купянск наш» сообщил, что «в Купянске и/или районе замечены танки «Леопард» в количестве от 3 до 5 единиц.Экипажи, которые управляют танками, предварительно из Польши, не понимают русский и украинский" Да, это километров 80 севернее от участка Сватово-Кременная, но если в Харьковской области и впрямь засветились «немецкие кошки», то здесь — на Красно-Лиманском направлении их появление выглядит более чем логичным.Дело в том, что наш прорыв в сторону Ямполовки-Торского ставит ВСУ в очень плохое положение. Согласно оценке ряда самостийных пабликов, укровермахт левее реки Жеребец, по сути, попал в оперативное окружение.

      https://svpressa.ru/war21/article/363871/
  3. fax66
    fax66 Сегодня, 12:17
    -1
    Ну, у ихних официальных "комментаторов" хотя бы чувство юмора есть, в отличие от наших....
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 12:26
      -1
      Цитата: fax66
      Ну, у ихних официальных "комментаторов" хотя бы чувство юмора есть, в отличие от наших....

      Ну Да, конечно, это же так смешно - когда люди гибнут am
      Специально для вас, смеяться над таким может либо моральный урoд либо имбецил.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:18
    0
    Давно уже не слышал заявлений от украинских официальных лиц о количестве ракет у русских и на сколько раз их осталось. Сразу после таких заявлений почему то идет массированный ракетный удар со стороны России.
  5. vet
    vet Сегодня, 12:19
    0
    Может, действительно, "партизаны", вон, в РУДН недавно рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества мажоры развесили украинские флаги и тризубы. А сколько "альтернативно одаренных" пытались на железных дорогах диверсии устраивать.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:23
    0
    Советник в офисе Зеленского заявил, что инфраструктуру в регионах России атаковали «неопознанные летающие объекты»
    . Я ни я и ручка не моя... чего минжуются, чего боятся?
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:23
    0
    Просто не представляю себе матрасную реакцию на подобные инциденты. А у нас как с гуся вода, все нормально, вы держитесь, это инопланетяне шалят.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:33
    0
    Не устаю удивляться - вот такой бред от верхушки укрорейха зачем ретранслировать? Или автор считает что такие перлы очень значимы и влияют на исход СВО?
  9. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 12:34
    0
    Украина ведёт оборонительную войну, чтобы деоккупировать свои территории. Это аксиома. А в РФ нарастает паника и дезинтеграция

    Собственно, большая часть населения России и не заметила, что наша страна ведёт войну.
    Какая такая паника?
    Дезинтеграция?
    При ковидных ограничениях куда всё жёстче было. Маски нужно было носить. Куар код при себе иметь...
    Заведения не работали...
    Сейчас - всё как обычно. Лишь Конашенков добавился в ящике. Раз в сутки.
    А xoxлы серут в пакеты, сидят при лучине, греют срацы у костра...
    И вещают о панике и дезинтеграции в России!.. request
  10. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 12:38
    0
    Наглеют потому что позволили.... Ни чего сколько верёвочке не виться подоляка всегда ей придёт