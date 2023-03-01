Советник в офисе Зеленского заявил, что инфраструктуру в регионах России атаковали «неопознанные летающие объекты»

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк решил в свойственной ему манере прокомментировать сообщения о беспилотниках в ряде российских регионов, включая Белгородскую и Московскую области. В своём микроблоге Подоляк на английском языке написал, что «это были атаки НЛО, а Украина по территории России не бьёт».
Из ехидного поста Подоляка:
Украина ведёт оборонительную войну, чтобы деоккупировать свои территории. Это аксиома. А в РФ нарастает паника и дезинтеграция, что и выражается в увеличении внутренних атак неопознанных летающих объектов на инфраструктуру.
Наверное, Подоляк остался жутко доволен собой после таких пассажей.
Однако через некоторое время после публикации Подоляка так называемый «луганский губернатор» Сергей Гайдай в эфире одного из украинских каналов заявил, что в последнее время «участилось использование россиянами ударных беспилотников, включая дроны «Ланцет» по позициям ВСУ».
Гайдай:
Противник пытается наступать на Кременском направлении, ведя штурмовые действия в районе Невского, Макеевки и Белогоровки. Участилось число вражеских атак БПЛА «Ланцет». Мы уже работает с нашими зарубежными друзьями с той целью, чтобы сделать эффективную работу этих дронов невозможной.
Собирая воедино эти заявления представителей киевского нацистского режима, вполне можно говорить о том, что никакие это не российские беспилотники «Ланцет», а, судя по всему, НЛО, которые летают над раздробленной Украиной, падая в том числе и прямиком на украинскую военную технику. А Россия с украинцами не воюет. ВС РФ занимаются деоккупацией территорий, жители которых высказались на референдумах за вхождение в состав России. Это аксиома.