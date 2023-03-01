Советник в офисе Зеленского заявил, что инфраструктуру в регионах России атаковали «неопознанные летающие объекты»

Украина ведёт оборонительную войну, чтобы деоккупировать свои территории. Это аксиома. А в РФ нарастает паника и дезинтеграция, что и выражается в увеличении внутренних атак неопознанных летающих объектов на инфраструктуру.

Противник пытается наступать на Кременском направлении, ведя штурмовые действия в районе Невского, Макеевки и Белогоровки. Участилось число вражеских атак БПЛА «Ланцет». Мы уже работает с нашими зарубежными друзьями с той целью, чтобы сделать эффективную работу этих дронов невозможной.