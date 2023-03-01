Военное обозрение
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Замечен эшелон с новейшими российскими БТР «Бумеранг»

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Замечен эшелон с новейшими российскими БТР «Бумеранг»

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена железнодорожная перевозка новейших российских «Бумеранг».


Место съёмки неизвестно, при этом ряд ресурсов сообщил, что замеченная боевая техника движется в зону проведения спецоперации. Однако данные заявления вызывают сомнения на фоне отсутствия фактов применения на передовой новейших образцов российских бронемашин, таких как танк Т-14 «Армата», БМП Т-15 на его платформе, а также БМП Б-10 и К-17 и их более лёгких версий.

Как можно предположить, эшелон с «Бумерангами» двигался в Москву для репетиции военного парада. Несколькими днями ранее сообщалось о переброске с аналогичной целью подвижных ракетных комплексов «Ярс».



Перечисленные бронемашины, включая «Бумеранг», продолжают оставаться перспективной техникой. Об их массовых поставках в войска говорить рано, хотя бы по той причине, что российская оборонка ещё не приступила к развёртыванию их крупносерийного производства. На текущем этапе перевооружения армии основной акцент военное ведомство делает на модернизации и выпуске проверенных боевых систем, таких как Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, БМП-3, БМД-4М, БТР-82А. Их производство поставлено на конвейер и в сравнении с новейшими образцами не требует колоссальных инвестиций.
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Использованы фотографии:
ТГ / Вежливые Люди
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6 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:28
    -4
    "Как можно предположить, эшелон с «Бумерангами» двигался в Москву для репетиции военного парада". Я тоже так думаю. Парад это святое.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:41
      +6
      Может пора осознать, что идет самая настоящая война и новейшая техника нужна на фронте а не на параде, ну на крайний случай прямо с парада в зону СВО, хотя вряд ли это произойдет (((((
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:41
      +3
      На репетицию парада в конце февраля??Нет,я не говорю,что едут на войну.Но полигон,скорее.Вообще технику надо пробовать в бою
      1. al3x
        al3x Сегодня, 12:46
        +1
        Так в новостях показывали, что ярсы уже начинают готовиться к параду, думаю и бумеранги эти тоже.
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:45
    +2
    7 ноября – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 1941 году на главной площади страны состоялся традиционный военный парад в честь годовщины Октябрьской революции. Но этот парад стал особенным, поворотным моментом в истории России, а также Великой Отечественной и Второй мировой войн: весь мир увидел, что Красная армия и Советский Союз полны решимости защищать свою Родину при любых обстоятельствах.
    Войска уходили с парада прямиком на фронт, на защиту Москвы.

    Если эти бумеранги прямиком с парада пойдут на фронт, то я ничего не буду иметь против. Правда у меня будет большое сожаление, что наши пацаны получат их на два с половиной месяца позже, чем могли бы. А вот если эта техника съездит на парад и вернётся в гараж, то мне наплевать будет на тот закон, который госдума приняла...
  3. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 12:48
    0
    Новейшие? Им лет 10 уже не меньше….
    Стоит ли в такое время вообще парад проводить?