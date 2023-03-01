Замечен эшелон с новейшими российскими БТР «Бумеранг»

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена железнодорожная перевозка новейших российских «Бумеранг».Место съёмки неизвестно, при этом ряд ресурсов сообщил, что замеченная боевая техника движется в зону проведения спецоперации. Однако данные заявления вызывают сомнения на фоне отсутствия фактов применения на передовой новейших образцов российских бронемашин, таких как танк Т-14 «Армата», БМП Т-15 на его платформе, а также БМП Б-10 и К-17 и их более лёгких версий.Как можно предположить, эшелон с «Бумерангами» двигался в Москву для репетиции военного парада. Несколькими днями ранее сообщалось о переброске с аналогичной целью подвижных ракетных комплексов «Ярс».Перечисленные бронемашины, включая «Бумеранг», продолжают оставаться перспективной техникой. Об их массовых поставках в войска говорить рано, хотя бы по той причине, что российская оборонка ещё не приступила к развёртыванию их крупносерийного производства. На текущем этапе перевооружения армии основной акцент военное ведомство делает на модернизации и выпуске проверенных боевых систем, таких как Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, БМП-3, БМД-4М, БТР-82А. Их производство поставлено на конвейер и в сравнении с новейшими образцами не требует колоссальных инвестиций.