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Замглавы Пентагона: Иран способен изготовить атомную бомбу за 12 дней

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Замглавы Пентагона: Иран способен изготовить атомную бомбу за 12 дней

Американские власти все никак не уймутся – их постоянно разряжает любое усиление государств, в которых у власти находятся недружественные им режимы.


Одной из стран, которая как бельмо на глазу у США и Израиля, является Исламская Республика Иран. Это государство, несмотря на многолетнюю жизнь в условиях западных санкций, достаточной успешно развивает свои военные программы, а также ядерные технологии, что очень беспокоит Запад.

По словам заместителя министра обороны США Колина Каля, сегодня у Тегерана достаточно возможностей, чтобы изготовить атомную бомбу за 12 дней. Следует признать, что Иран далеко ушел в направлении развития ядерных технологий, но, вероятно, что в Пентагоне, как всегда, преувеличивают его возможности. На ум приходит пробирка с порошком, которой всех пугал госсекретарь США Колин Пауэлл перед вторжением в Ирак, заявляя, что это химическое оружие Саддама Хусейна.

Каль отметил, что не так давно у Ирана ушло бы на создание одной ядерной бомбы 12 месяцев, а теперь хватит и 12 дней. При этом замглавы Пентагона назвал «впечатляющим» прогресс Тегерана в ядерной сфере за последние годы.

В 2018 году президент Трамп настоял на выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. Однако, как считает Каль, это только активизировало ядерную программу Ирана, и чтобы не дать Тегерану обзавестись ядерным оружием, Вашингтону лучше вернуться к сотрудничеству в рамках СВПД.
Автор:
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31 комментарий
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 12:54
    -1
    12 дней. А почему не 12 часов? Совсем зазвизделись полосатики.
    1. мерцание
      мерцание Сегодня, 12:57
      -2
      У Ирана нет ядерного оружия, но, если понадобится, он его применит.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:00
      +1
      В истории было две страны которые официально стали обладателями ЯО в обход резолюции ООН о не распространении этого вида оружия, это Пакистан и Индия обе страны были под санкциями за это, а как же лучший друг США наитихушний Израиль ? Публично все отрицает что является обладателем сего, но всегда готов его применить, так почему Иран не имеет право обладать ЯО ? Притом что на санкции ему уже фиолетово, а защитить себя от агрессии вполне сможет, как сдерживающий фактор, примет тому КНДР, желающих попробовать ядерный пепел от них на вкус не находится.
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 13:20
        -1
        Цитата: Silver99
        Пакистан и Индия обе страны были под санкциями за это, а как же лучший друг США наитихушний Израиль ?

        Не были, поскольку никогда не являлись участниками ДНЯО. Как и Израиль.
        Текст ДНЯО, кстати гласит, что официальными ядерными державами, являются страны обладавшие ЯО до момента подписания в 1969-ом.
        А поскольку французкая ядерная программа, по сути велась в равнопраном партнёрстве с Израилем (Израиль проектировал с помощью американских евреев из манхеттенновскго проекта, а Франция собирала и испытывала), то в случае вступления в ДНЯО, Израиль имеет те же права, что и Франция, бомба появилась у обоих одновременно, это по сути одна и та же бомба, и ядерная и термоядерная.
        Поэтому никто из ядерных держав на Израиль и не давит, никому не нужен прецедент, поскольку придётся либо дать Израилю полноценное членство в ядерном клубе, включая место в СБ ООН, либо признать ДНЯО недействительным из за нарушения принципа равноправия собственного устава.
        Поэтому Израиль по умолчанию исключается из этих процессов.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 13:29
          0
          Любые действия государств по созданию и распространению ядерного оружия и технологий регламентируются и ограничиваются Договором о нераспространении ядерного оружия, принятого и одобренного резолюцией 2373 (XXII) на Генеральной Ассамблее ООН 12 июня 1968 года. Договор подписали 190 стран, за исключением Израиля, ЮАР, Пакистана и Индии. Получается, что право контроля над действием Договора в отношении других стран «явочным порядком» присвоила себе одна страна, даже не подписавшая этот договор, чем реально поставила себя в положение страны-изгоя. "Исключительность" кто делегировал это право Израилю ?
      2. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 13:21
        0
        Потому что есть такая американская поговорка :
        Он конечно сукин сын , но он наш сукин сын .
        Все другие , диктаторы , и нет там никакой демократии , и прав человека и вообще свободы .
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:11
      0
      Вывод прост - Пока англосаксы будут лезть со своими "ценностями" в страны с противоположным менталитетом и своим взглядом на окружающий мир, у таких стран всегда будет стимул к обладанию таким смертоносным оружием, которое отобьёт всякое желание у англосаксов соваться к ним со своими советами. angry
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:54
    0
    Достаточно сделать только одну, а дальше конвейер Г. Форда......
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:57
    -2
    Пока заштатники заняты на Украине,Ирану может грозить только Израиль.Да и то ударами по нескольким обьектам
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:58
    +1
    Замглавы Пентагона: Иран способен изготовить атомную бомбу за 12 дней
    . Что такое "ядрен батон" в нашем или ещё чьём то понимании???
    Понятно, что АРГУМЕНТ, вот только какой и для чего??? В общем, простор для фантазии, любого и каждого... хотя имеет значение мнение того, кто таковым обладает!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: rocket757
      Замглавы Пентагона: Иран способен изготовить атомную бомбу за 12 дней
      . Что такое "ядрен батон" в нашем или ещё чьём то понимании???
      Понятно, что АРГУМЕНТ, вот только какой и для чего??? В общем, простор для фантазии, любого и каждого... хотя имеет значение мнение того, кто таковым обладает!

      Ядерное оружие в современном мире, прежде всего, фактор безопасности (а иногда и существования) государства.
      Что бы сейчас, например, творилось в Северной Корее, когда Трамп начал надувать щёки и даже отправил флот грозить. Только когда Кимы сказали: "Попробуйте..." - тот флот чего-то резко ветром сдуло - повернул на Филиппины. Типа, мы в Северную Корею и не собирались. Так просто, из интереса по океану квадратами, как в армии на плацу, плаваем.
      Что бы с нами было, если бы за американские деньги порезали в 90-х ВСЁ, что было?

      Только вот опасность такой "безопасности" в том, что те же Кимы жахнули бы как "оружием последней возможности" - чего сумели бы, то и потопили.
      А вот сегодняшней Украине - да они бы в первую очередь жахнули бы тем, чем смогли.
      Кимов не трогают, потому что знают - нищие, но с бомбой.
      А Украина? Весь Запад её оружием кормит, так нет же - надо ещё и "грязную" бомбу задумать.

      Потому для одного "ядрён батон" - палка в руке против пятерых хулиганов, а другой с ним - как обезьяна с гранатой.
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:58
    -5
    Одной из стран, которая как бельмо на глазу у США и Израиля, является Исламская Республика Иран.

    Уважаемый Бекхан Ужахов, я не хочу считать вас убеждённым антисемитом и юдофобом, но вы так упорно вставляете "оговорочки по Фрейду" в свои статьи, что уже хочется спросить вас - что вы таки имеете в виду? Израилю до Ирана дела нет от слова абсолютно. Это Иран поставил своей целью во чтобы то ни стало уничтожить Израиль. Это Иран спонсирует террористов и постоянно грозит Израилю войной. Израиль отвечает. Израиль может так ответить, что об Иране будут помнить только по учебникам истории, однако он этого не делает. Вы бы съездили да на месте бы разобрались кто у кого бельмо в глазу. Будьте немножко объективнее.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:06
      +3
      Вот что б Израиль даже не думал ответить так что б забыли про Иран он и будет стремиться обладать ЯО. Меня сильно коробит упоминание Израиля как миролюбивого государства, может они уже вернули Голанские высоты Сирии или убрали свои кибуцы с земель Палестины ? Наверное они прекратили авиа налеты на Дамаск ? А как быть с атаками Израиля на структуру Ирана ? Так кто тут вечно плачущая "жертва" в облике волчары ?
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:16
        +1
        Я не хочу с вами спорить, но примите как данность - из вашего комментария следует, что вы даже близко не представляете реальной картины. Вы одна из многих жертв пропаганды и козыряете устоявшимися штампами. Когда российская армия возвращает России исконные земли на Донбассе - у вас это вызывает радость и гордость, однако когда Израиль возвращает себе свои исконные земли, где города имеют исключительно еврейские названия, а так называемая "Палестина" - это автономия на территории Израиля и проживающие там "борцы за свободу" обязаны соблюдать законы государства, которое их приютило - лечит, работу даёт - это у ваз вызывает "праведный гнев". Вы уж определитесь.
        1. bairat
          bairat Сегодня, 13:27
          +1
          когда Израиль возвращает себе свои исконные земли

          Последний раз на этих землях иудейское царство было 3 тысячи лет назад, не слишком глубоко черпанули?
          1. Vitaly Gusin
            Vitaly Gusin Сегодня, 15:12
            0
            Цитата: bairat
            Последний раз на этих землях иудейское царство было 3 тысячи лет назад,

            Ну вот, вы не отрицаете что было. Да убивали и выгоняли, но через 2000 лет вернулись на свою историческую землю предков
            А теперь, Голанские высоты.
            Голаны известны в Библии как Башан, о чем можете познакомиться во Второзаконии 4:43 , 3 Царств 4:13 , Псалме 22:12 и Исаии 2:13 . Именно здесь поселилась половина колена Манассии, а Голаны названы городом-убежищем для евреев от самосуда в Иисусе Навине 21:27 .
            А еще там был город Гамала ( иврит : גַּמְלָא, букв. Верблюд) был древним еврейским городом крепостью, на Голанских высотах..

            А еще на Голанских высотах после освобождения (слово очень понятное Вам) были обнаружены древние синагоги которые относятся относятся к византийскому периоду.

            Ну да ладно, сирийские так сирийские, но когда от туда сирийская артиллерия обстреливала нижележащие израильские города и были жертвы мирного населения, а затем стали строить плотину на реках
            Хасбани и Баниас, чтобы высушить Израиль в течении 6 ланей потеряли Голанские высоты и больше никогда их не увидят (только из далека).
            Это история, которую от вас скрывали.
            А сейчас Вы, напишите про исторические российские Крым, Донецк и Луганск.
            Спасибо!
        2. Не_боец
          Не_боец Сегодня, 13:30
          -1
          А убийства иранских ученых тоже пропаганда?
        3. lubesky
          lubesky Сегодня, 13:44
          -1
          Цитата: Вождь_Бармалеев
          обязаны соблюдать законы государства, которое их приютило

          Фига се, а сам Израиль кто приютил и землицу выделил? Вы там сами в гостях по воле стран победителей лишь и не про исконные земли это вам надо было римскую империю побеждать, ну или мятеж против Рима проводить успешнее. Причём здесь сирийцы, палестинцы и персы?
        4. Silver99
          Silver99 Сегодня, 13:44
          0
          Мы не спорим, а обмениваемся мнениями. Давайте не путать, Россия ничего не возвращает, а уничтожает нацистскую скверну на земле Донбасса, можно долго спорить что и кому принадлежало, тогда войны будут вечно. Мне не надо определяться, я точно знаю, что национализм как и сионизм это скверно, Россия никогда этим не страдала, а за многовековую историю даровало свободу и право жить многим народам, БЕСКОРЫСТНО !!! Более того СССР стояло за создание государство Израиль в отличии от их сегодняшних друзей, мне дико смотреть как Израиль прямо поддерживает идеологию бандеровщины ((( нет России не нужна поддержка Израиля, сами справимся, но это Израилю надо определиться плакать по жертвам Холокоста или целоваться в десна и убивать русских на Донбассе руками нацистов 21 века.
      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 13:24
        -2
        Цитата: Silver99
        Вот что б Израиль даже не думал ответить

        То есть, вы открытым текстом поддерживаете возможность Ирана безнаказанно нападать на Израиль?
        Ну тогда не удивляйтесь двойным стандартам запада в свою сторону, если вы сами ничем ни лучше их.
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 13:51
          -1
          Скажите сколько раз Иран нападал на территорию Израиля ? А Израиль на Иран не на словах ведет атаки. Так кто тут агрессивней ?
          1. Вождь_Бармалеев
            Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:07
            0
            Скажите сколько раз Иран нападал на территорию Израиля ?

            Иран как государство не нападал на Израиль никогда. Иран как спонсор терроризма нападает на Израиль постоянно. И если я вас попрошу предоставить мне УБЕДИТЕЛЬНЫЕ доказательства нападения Израиля на Иран, то вы не сможете этого сделать, так как их нет. Есть только визги в ангажированных СМИ, которые свои (проплаченные) предположения выдают за истину. А что закулисами творят израильские и иранские спецслужбы ни вы, ни я не знаем. Но мы же не будем опускаться до предположений?
    2. abc_alex
      abc_alex Сегодня, 13:33
      +2
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Израилю до Ирана дела нет от слова абсолютно. Это Иран поставил своей целью во чтобы то ни стало уничтожить Израиль. Это Иран спонсирует террористов и постоянно грозит Израилю войной. Израиль отвечает. Израиль может так ответить, что об Иране будут помнить только по учебникам истории, однако он этого не делает. Вы бы съездили да на месте бы разобрались кто у кого бельмо в глазу. Будьте немножко объективнее.


      А Израиль что, только с Ираном воюет? Другие соседи с ним в мире жили и живут? Например, сирийским террористам Израиль не потворствовал? Я напомню, что исторически терроризм на Ближний Восток принесли именно евреи, как способ политической борьбы с англичанами.
      Израиль не отвечает. Израиль натурально терроризирует соседние государства. Нанося ракетно-бомбовые удары, причём по Сирии подло из воздушного пространства Ливана. При этом, как правило, лжёт про очередные "базы террористов". Я не исключаю, что из десятков уничтоженных Израилем объектов были и реальные базы той же Хезбаллы. Но в последнее время это выглядит уже как дебильная шутка -- куда бы ни упали израильские бомбы и ракеты, там немедленно "обнаруживается" база террористов. Особенно на фоне того, что куда бы ни падали наши бомбы и ракеты там немедленно "обнаруживается" школа или больница. :)
      Ещё раз повторю -- Израиль осуществляет политику террора по отношению к своим соседям, нанося удары по территориям независимых государств. Если бы такой же тактики придерживались по отношению к политическим противникам США или Россия, весь мир лежал бы в радиоактивном пепле.
      Оправдана эта политика или нет -- вопрос второй, но я уверен, что именно силовая политика Израиля, а не оголтелость исламистов толкает Иран к созданию Бомбы.

      И я напоминаю, что ВСЯ территория Израиля в длину простреливается ракетой комплекса Искандер, а в ширину ракетами тяжёлой РСЗО. Так что поумерьте страшилку, и осторожнее размахивайте сабелькой, не ровен час рукой залезете в границы соседних стран и придётся снова рассказывать что кругом террористы :)

      Кстати, я уверен, что эта оценка про 12 дней -- полнейшая чушь. К которой приложили лапки израильтяне. Они уже лет 20 пугают весь мир "иранской ядерной программой" имея наглость обвинять в некомпетентности даже экспертов МАГАТЭ.
      При этом сами то ЯО они располагают.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:41
        0
        У Ирана на Каспии три военно-морских базы: Бендер-Мехшехр, Бендер-Энзели и Бендер-Пахлави. Против кого? А между Израилем и Ираном куда не пойди - минимум два государства. То есть приграничных тёрок не может быть по определению. Итак, ваша версия - против кого направлены иранские ВМС на Каспии? Только не говорите, что против туркменов.
  6. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 13:00
    -2
    ... а теперь хватит и 12 дней.

    Пентагон напуган и паникует. Ведь на 13-й день бомба может уже и к ним пожаловать. Самое страшное, что неизвестно когда начинать считать эти дни... laughing laughing
    1. Жук1991
      Жук1991 Сегодня, 14:39
      0
      Пентагон напуган и паникует. Ведь на 13-й день бомба может уже и к ним пожаловать. Самое страшное, что неизвестно когда начинать считать эти дни... laughing laughing

      Во первых штаты могут ответить, причем не несколькими примитивными бомбами, а передовыми в большом количестве. И это понимают в Иране и в Северной Корее.
      Во вторых Иран еще ничего не испытал, а значит нет уверености в том что конструкция иранской бомбы работоспособна.
      Дальше встаёт вопрос в средствах доставки.

      А вообще это все шляпа. Никто на штаты не собирается нападать. Иранцы прекрасно знают чем это для них кончится. Они даже на Израиль не рыпаются, хотя израильтяне открыто говорят что наносят удары в Сирии по иранским объектам (КСИР, сухопутные войска итд) и убивают иранских военослужащих.
  7. Sith
    Sith Сегодня, 13:08
    +1
    Цитата: AlexVas44
    ... а теперь хватит и 12 дней.

    Пентагон напуган и паникует. Ведь на 13-й день бомба может уже и к ним пожаловать. Самое страшное, что неизвестно когда начинать считать эти дни... laughing laughing

    Они сами пыжились и понтовались , когда Иран был согласен с ними по сотрудничать ... теперь весь мир знает , что это бесполезно ... ибо матрасы подлые , коварные и лживые
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:41
    -2
    А пусть и так: не на нас направят. А скорее всего им просто надо, на всякий случай: помнят судьбу Кадафи и страх янки перед КНДР.
  9. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 13:43
    +1
    их постоянно разряжает любое усиление государств
    Это что, сленг новый какой-то? Разряжает... belay
  10. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:33
    0
    К сожалению для секретов иранское общество очень разнообразно, неудивительно что много чего знают америкосы про ядерку. Переживают, су-35 и не только от нас значительно усилят иранские вс, не считая возрастающего нашего сотрудничества, экономика подниматься попробуй наехать потом. Израиль в тяжёлом положении, выбора и внутриполитическая обстановка и усиление Ирана. Мы как шуруп скрутили и завязали на себя ближний восток.
  11. dump22
    dump22 Сегодня, 14:55
    0
    Я вот полагаю, аятоллы и правда уже имеют свою бомбу.
    Чем они хуже КНДР?
    Промышленность у них ничуть не хуже, а экономика существенно побогаче.

    Но скорее всего их пока очень мало, всего считанные штуки.
    И изготовлены они по самой упрощенной технологии, чисто ядерные без тритиевого бустера.

    А вообще же в мире очень много стран, которые при сильном желании сделают всего за несколько месяцев себе ядерное оружие.
    Ну например Швеция, Германия или Италия в Европе, Тайвань, Южная Корея или Япония в Азии, Бразилия и Аргентина в Южной Америке и т д.

    Я был в свое время просто поражен, узнав насколько оказывается близко в свое время подошли Швеция и Бразилия к созданию собственного ЯО.