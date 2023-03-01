Замглавы Пентагона: Иран способен изготовить атомную бомбу за 12 дней

Американские власти все никак не уймутся – их постоянно разряжает любое усиление государств, в которых у власти находятся недружественные им режимы.
Одной из стран, которая как бельмо на глазу у США и Израиля, является Исламская Республика Иран. Это государство, несмотря на многолетнюю жизнь в условиях западных санкций, достаточной успешно развивает свои военные программы, а также ядерные технологии, что очень беспокоит Запад.
По словам заместителя министра обороны США Колина Каля, сегодня у Тегерана достаточно возможностей, чтобы изготовить атомную бомбу за 12 дней. Следует признать, что Иран далеко ушел в направлении развития ядерных технологий, но, вероятно, что в Пентагоне, как всегда, преувеличивают его возможности. На ум приходит пробирка с порошком, которой всех пугал госсекретарь США Колин Пауэлл перед вторжением в Ирак, заявляя, что это химическое оружие Саддама Хусейна.
Каль отметил, что не так давно у Ирана ушло бы на создание одной ядерной бомбы 12 месяцев, а теперь хватит и 12 дней. При этом замглавы Пентагона назвал «впечатляющим» прогресс Тегерана в ядерной сфере за последние годы.
В 2018 году президент Трамп настоял на выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. Однако, как считает Каль, это только активизировало ядерную программу Ирана, и чтобы не дать Тегерану обзавестись ядерным оружием, Вашингтону лучше вернуться к сотрудничеству в рамках СВПД.