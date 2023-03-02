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У блока AUKUS углубились проблемы со строительством атомных субмарин для Австралии

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У блока AUKUS углубились проблемы со строительством атомных субмарин для Австралии

Два автора, Стив Магнуссон и Шон Карберри в цикле статей описывают ситуацию, сложившуюся через полтора года после отказа Австралии от французских подводных лодок.


Если отбросить "словесную шелуху", то ситуация безрадостная для "оси". Верфи США и Великобритании, работая на максимуме своих возможностей, не выдерживают графиков даже для собственных флотов. Куда "втиснуть" еще восемь австралийских АПЛ, не понятно даже теоретически. Проблемы углубились.

Контр-адмирал Скотт Паппано, руководитель программы ПЛАРБ "Колумбия", прямо говорит о том, что не выдерживается график строительства для ВМС США - две "Вирджинии" и одна "Колумбия" ежегодно. Строительство дополнительных субмарин потребует больших дополнительных объемов финансирования судоверфей, для расширения производственных мощностей и обучение дополнительно 10 тысяч рабочих судостроителей. Фирмы не хотят нести такие расходы за свой счет, а участие в этих расходах государства - весьма сомнительно. Помимо проблем с недостатком судостроительных мощностей, в США и Британии есть еще и законодательные препоны в плане передачи технологий и материалов, которые жестко регулируются законодательством США. Для передачи таких технологий требуется внести изменения в действующее законодательство.

С Великобританией всё ещё сложнее. Строительство лодок растягивается на десять лет. Очередной, пятый? "Эстьют" (Astute) должен был вступить в строй в 2020 году, но только в феврале 2023 ушел из Клайда в Фаслейн. Сейчас начинается строительство серии ПЛАРБ
типа "Дредноут", и свободных мощностей не предвидится в ближайшие 10-12 лет.

Еще одной проблемой, является отсутствие в Австралии ВМБ, имеющей возможность обеспечить базирование, обслуживание и минимальный ремонт АПЛ.

В качестве резюмирующей части можно сказать, что единственная страна, которая сейчас может в разумные сроки, поставить Австралии небольшие, не слишком сложные и соответственно недорогие АПЛ - это Франция. Но с Францией контракты были расторгнуты.
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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:33
    0
    Западные политики, в силу своей некомплектности, часто принимают решения не подкреплённые возможностями. А давайте дадим украине триста танков? а давайте! а че не даете а у нас то нету -только три штуки остались. Хм, ну и у нас нету только четыре. А у нас военные пошли на склад а там они все ржавые их чинить надо. Ну давайте тогда тридцать дадим. И то не сразу а постепенно. Пока вот четыре нате. А давайте создаём тихоокеанский блок в противовес Китаю! О, здорово, давайте! и чтоб сами не воевать настроим, ну скажем Австралии атомных подлодок! гениально! давайте! ну что строите? хм, там мы того не могём, может вы? не ну мы так-то тоже не могём....
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:35
    +2
    У блока AUKUS углУбились проблемы
    Желательно, чтобы еще и расшИрились!
    Лёд тронулся, товарищи! ПрОцесс пошёл!
    Видимо, товарищи, всем нам нужно перестраиваться. Всем.
    Я вам отвечу по-горбачёвски. Вы знаете, что это будет сложнее, чем простой ответ.
    Ей нужно поэтому такое, так сказать.
  3. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 08:40
    +3
    Это называется деградация.
    Разве только с ПЛАРБ у США проблемы, там много областей где США не могут уже ничего, хотя в 70-80 были лидерами.
    АЭС они давно не строили, технологии спецы утрачены, и с нашим темпом жизни уже никогда не будут строить. Слишком конкурентов много.
    Танковые, ракетные школы проектирования утрачены.

    Рынок он велик, он все порешал. Не нужны США не новые танки АЭС итд итп.
    Что отделяет США от статуса страны 3го мира, ничего кроме гегемонии доллара. но над этим уже тоже работают.
  4. fax66
    fax66 Сегодня, 09:16
    +2
    "Если отбросить "словесную шелуху", ...." то вообще-то нам сейчас не до AUKUSa с их проблемами с изготовлением 8 австралийских подводных лодок.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:32
    0
    Ну так для того распил и задумывался. Денежки то и вход в аукс с ежегодными платежами сейчас платятся, а лодки будут через цать лет, а потом можно и вообще передумать. На десять лет гешафт обеспечили. Франция то могла и построить сразу и без входов в попутные обязаловки со взносами.
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:36
    0
    Ег шагает по миру. Вроде хорошо, тупым народом легко манипулировать, но деградация местного (на секретное производство берут только местных) раб класса отрицательно сказывается на возможностях производства, не Китаю же заказывать лодки для Австралии делать. Оптимизация эффективных менеджеров не только наше производство чуть не угробило, западное тоже пострадало. Ну и звериный оскал капитализма, производителям тех же джавелинов нужны гарантии сбыта своей продукции, политики и менеджеры забыли что такое производство, что нельзя просто так получать изделия, нужны ОБУЧЕННЫЕ люди, а не арабы с неграми торгующими сувенирами, оснастка и т.п. а потом если нет перспектив куда это все девать, это же замороженный капитал. Но в данном случае не стоит переживать, америкосы дадут гарантии, выделят субсидии, но опять же этих денег не будет в больницах, инфраструктуре, что нам хорошо.