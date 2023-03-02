У блока AUKUS углубились проблемы со строительством атомных субмарин для Австралии

Два автора, Стив Магнуссон и Шон Карберри в цикле статей описывают ситуацию, сложившуюся через полтора года после отказа Австралии от французских подводных лодок.Если отбросить "словесную шелуху", то ситуация безрадостная для "оси". Верфи США и Великобритании, работая на максимуме своих возможностей, не выдерживают графиков даже для собственных флотов. Куда "втиснуть" еще восемь австралийских АПЛ, не понятно даже теоретически. Проблемы углубились.Контр-адмирал Скотт Паппано, руководитель программы ПЛАРБ "Колумбия", прямо говорит о том, что не выдерживается график строительства для ВМС США - две "Вирджинии" и одна "Колумбия" ежегодно. Строительство дополнительных субмарин потребует больших дополнительных объемов финансирования судоверфей, для расширения производственных мощностей и обучение дополнительно 10 тысяч рабочих судостроителей. Фирмы не хотят нести такие расходы за свой счет, а участие в этих расходах государства - весьма сомнительно. Помимо проблем с недостатком судостроительных мощностей, в США и Британии есть еще и законодательные препоны в плане передачи технологий и материалов, которые жестко регулируются законодательством США. Для передачи таких технологий требуется внести изменения в действующее законодательство.С Великобританией всё ещё сложнее. Строительство лодок растягивается на десять лет. Очередной, пятый? "Эстьют" (Astute) должен был вступить в строй в 2020 году, но только в феврале 2023 ушел из Клайда в Фаслейн. Сейчас начинается строительство серии ПЛАРБтипа "Дредноут", и свободных мощностей не предвидится в ближайшие 10-12 лет.Еще одной проблемой, является отсутствие в Австралии ВМБ, имеющей возможность обеспечить базирование, обслуживание и минимальный ремонт АПЛ.В качестве резюмирующей части можно сказать, что единственная страна, которая сейчас может в разумные сроки, поставить Австралии небольшие, не слишком сложные и соответственно недорогие АПЛ - это Франция. Но с Францией контракты были расторгнуты.