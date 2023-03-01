Американский разведывательный полет над Тайваньским проливом вызвал негативную реакцию Китая

Полет США преднамеренно нарушил региональную ситуацию и поставил под угрозу мир и стабильность в районе Тайваньского пролива

США будут продолжать летать, плавать (ходить) и действовать везде, где это позволяет международное право, в том числе в Тайваньском проливе.