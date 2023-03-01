Американский разведывательный полет над Тайваньским проливом вызвал негативную реакцию Китая

В понедельник, несмотря на решительные возражения со стороны китайских военных, разведывательный самолет ВМС США пролетел над Тайваньским проливом. Этот дерзкий маневр американских военных направлен на демонстрацию их намерений действовать в китайском воздушном пространстве в районе Тайваня при учёте того, что в Вашингтоне небо над Тайваньским проливом считают международным.
В начале недели пресс-служба 7-го флота США заявила, что полет P-8A Poseidon над водной артерией был проведен в соответствии с международным правом, демонстрируя «приверженность Соединенных Штатов свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона».
Но представитель командования Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник армии (аналог генерального чина в армиях Европы и США) Ши И обвинил Вашингтон в разжигании напряженности.
Полет США преднамеренно нарушил региональную ситуацию и поставил под угрозу мир и стабильность в районе Тайваньского пролива
— сказал Ши в отчете на англоязычном веб-сайте НОАК.
Это утверждение было усилено китайскими государственными СМИ, когда в государственном таблоиде Global Times появилась статья, в которой было заявлено, что полет противолодочного и разведывательного самолетов ВМС США был «еще одной провокацией, направленной на разжигание беспорядков».
В заявлении 7-го флота США говорится:
США будут продолжать летать, плавать (ходить) и действовать везде, где это позволяет международное право, в том числе в Тайваньском проливе.
Во вторник так называемое министерство обороны Тайваня заявило, что обнаружило вокруг острова 14 самолетов НОАК и три боевых корабля.
А полет американского P-8A в понедельник стал вторым по счёту менее чем за неделю, который привлек значительное внимание и вызвал раздражение со стороны китайских военных.