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Американский разведывательный полет над Тайваньским проливом вызвал негативную реакцию Китая

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Американский разведывательный полет над Тайваньским проливом вызвал негативную реакцию Китая

В понедельник, несмотря на решительные возражения со стороны китайских военных, разведывательный самолет ВМС США пролетел над Тайваньским проливом. Этот дерзкий маневр американских военных направлен на демонстрацию их намерений действовать в китайском воздушном пространстве в районе Тайваня при учёте того, что в Вашингтоне небо над Тайваньским проливом считают международным.


В начале недели пресс-служба 7-го флота США заявила, что полет P-8A Poseidon над водной артерией был проведен в соответствии с международным правом, демонстрируя «приверженность Соединенных Штатов свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона».

Но представитель командования Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник армии (аналог генерального чина в армиях Европы и США) Ши И обвинил Вашингтон в разжигании напряженности.

Полет США преднамеренно нарушил региональную ситуацию и поставил под угрозу мир и стабильность в районе Тайваньского пролива

— сказал Ши в отчете на англоязычном веб-сайте НОАК.

Это утверждение было усилено китайскими государственными СМИ, когда в государственном таблоиде Global Times появилась статья, в которой было заявлено, что полет противолодочного и разведывательного самолетов ВМС США был «еще одной провокацией, направленной на разжигание беспорядков».

В заявлении 7-го флота США говорится:

США будут продолжать летать, плавать (ходить) и действовать везде, где это позволяет международное право, в том числе в Тайваньском проливе.

Во вторник так называемое министерство обороны Тайваня заявило, что обнаружило вокруг острова 14 самолетов НОАК и три боевых корабля.

А полет американского P-8A в понедельник стал вторым по счёту менее чем за неделю, который привлек значительное внимание и вызвал раздражение со стороны китайских военных.
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4 комментария
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:17
    +1
    Эх! Китаю бы сейчас решительности побольше! Хотя, политика мудрой обезьяны, 1001 предупреждение. Ну, хотя бы "жёсткий" перехват. Из статьи не понятно, был или не был, в принципе.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:24
      0
      Ну не пряники же им раздавать в самом деле.
    2. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 14:39
      0
      что мешает Китаю, делать тоже самое? Куба,Никарагуа? договаривайтесь и летайте! пусть Госдеп озобачивается.
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:17
    +1
    Китайцы терпилы. У них есть все, что бы там никто не летал. Это по их же подходу - внутренние воды.