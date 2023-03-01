Россия победила западные санкции, но это касается не всех наших сограждан

О том, что наша страна вышла победителем в санкционном противостоянии с Западом, в российских СМИ заявляют практически ежедневно. По прошествии года с момента ввода беспрецедентных экономических ограничений, в России, все же, далеко не все так плохо, правда, и касается это не всех.Еще весной 2022 года президент Владимир Путин и многие российские политики выступали с призывом поддержать отечественный бизнес, перед которым открываются «головокружительные» перспективы. Ведь ниши, освободившиеся после массового исхода западных компаний, становятся «вакантными» и их смогут занять российские производители.Собственно говоря, политики свое обещание выполнили. «Флагманов» российского бизнеса поддержали, предоставив льготы, выделив транши и списав долги. Бросился ли отечественный бизнес занимать освободившиеся ниши? Нет…Примерно с середины прошлого года страну накрыла волна массовых сокращений. Как пример - работа автопрома, где прошла череда сокращений.Что наиболее примечательно, на грани разорения оказался ряд оборонных предприятий.Естественно, все вышесказанное отразилось на российском рынке труда, куда хлынули десятки тысяч соискателей. При этом увидев аномальный спрос, некоторые «недобросовестные» работодатели стали занижать размер заработных плат, что еще сильнее усугубило ситуацию простых россиян. Но не бизнеса.В то же время, с экрана телевизора и страниц различных блогеров мы слышим о сплошных экономических победах над западными санкциями и стремительном развитии нашего производства и импортозамещения. В связи с этим не мешало бы отметить, что в апреле прошлого года на СМИ из государственного бюджета было выделено около 17,5 млрд. рублей. Это почти в три раза больше, чем аналогичные показатели в «досанкционный» период. Нужно ли в данном случае обходить проблемы стороной и вещать, что всё исключительно хорошо? Есть мнение, что от такого подхода точно лучше не станет. Куда эффективнее обозначать острые проблемы, выявлять критические точки, говорить о них, чтобы в итоге эти проблемы решались, а не припудривались в информационном плане.Подробно о влиянии западных экономических ограничений на различные отрасли в нашей стране рассказывает в рамках своего расследования российский политический деятель Александр Батов: