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Россия победила западные санкции, но это касается не всех наших сограждан

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Россия победила западные санкции, но это касается не всех наших сограждан

О том, что наша страна вышла победителем в санкционном противостоянии с Западом, в российских СМИ заявляют практически ежедневно. По прошествии года с момента ввода беспрецедентных экономических ограничений, в России, все же, далеко не все так плохо, правда, и касается это не всех.


Еще весной 2022 года президент Владимир Путин и многие российские политики выступали с призывом поддержать отечественный бизнес, перед которым открываются «головокружительные» перспективы. Ведь ниши, освободившиеся после массового исхода западных компаний, становятся «вакантными» и их смогут занять российские производители.

Собственно говоря, политики свое обещание выполнили. «Флагманов» российского бизнеса поддержали, предоставив льготы, выделив транши и списав долги. Бросился ли отечественный бизнес занимать освободившиеся ниши? Нет…

Примерно с середины прошлого года страну накрыла волна массовых сокращений. Как пример - работа автопрома, где прошла череда сокращений.

Что наиболее примечательно, на грани разорения оказался ряд оборонных предприятий.

Естественно, все вышесказанное отразилось на российском рынке труда, куда хлынули десятки тысяч соискателей. При этом увидев аномальный спрос, некоторые «недобросовестные» работодатели стали занижать размер заработных плат, что еще сильнее усугубило ситуацию простых россиян. Но не бизнеса.

В то же время, с экрана телевизора и страниц различных блогеров мы слышим о сплошных экономических победах над западными санкциями и стремительном развитии нашего производства и импортозамещения. В связи с этим не мешало бы отметить, что в апреле прошлого года на СМИ из государственного бюджета было выделено около 17,5 млрд. рублей. Это почти в три раза больше, чем аналогичные показатели в «досанкционный» период. Нужно ли в данном случае обходить проблемы стороной и вещать, что всё исключительно хорошо? Есть мнение, что от такого подхода точно лучше не станет. Куда эффективнее обозначать острые проблемы, выявлять критические точки, говорить о них, чтобы в итоге эти проблемы решались, а не припудривались в информационном плане.

Подробно о влиянии западных экономических ограничений на различные отрасли в нашей стране рассказывает в рамках своего расследования российский политический деятель Александр Батов:

Автор:
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21 комментарий
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:34
    -5
    Батов хороший режиссер. Если теперь и политический деятель, то это новая тенденция...
    Фильмы "Турист" и "Лучшие в аду", теперь вот про Одессу вроде снимает...
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 13:53
      +1
      Батов,активист партии РОТ ФРОНТ,так и называется (партия),название смешное,сменили бы,или назвали так,чтобы массы завлекать.
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 14:18
        +1
        Цитата: bober1982
        Батов,активист партии РОТ ФРОНТ,так и называется (партия),название смешное,сменили бы,или назвали так,чтобы массы завлекать.

        Рот Фронт (нем. Rotfront от Rote Front — красный фронт) — интернациональное приветствие; жест: поднятая в полусгибе (или почти распрямлённая) рука (обычно правая) с повёрнутым от себя сжатым кулаком. Рот Фронт - это партия стоящая на марксистских позициях, соответственно занимается, кроме всего прочего, борьбой за права трудящихся, оказывает юридическую (и не только) помощь трудовым коллективам в борьбе за свои права. Вот их официальный сайт https://rotfront.org/
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 14:29
          0
          Цитата: aleksejkabanets
          Рот Фронт (нем. Rotfront от Rote Front — красный фронт) — интернациональное приветствие; жест

          Хорошо,а то можно подумать чьорт-те что.... батончики Рот Фронт (с добавлением хрустящих вафель)
          1. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Сегодня, 14:34
            +2
            Цитата: bober1982
            Хорошо,а то можно подумать чьорт-те что.... батончики Рот Фронт (с добавлением хрустящих вафель)

            Дак при СССР и фабрику назвали Рот Фронт по той же причине.))) Вкусные были конфеты, Рот Фронт, Красный Октябрь и Бабаевские, а вот остальные я даже и не помню.
        2. свой1970
          свой1970 Сегодня, 14:36
          0
          Цитата: aleksejkabanets
          интернациональное приветствие; жест: поднятая в полусгибе (или почти распрямлённая) рука (обычно правая) с повёрнутым от себя сжатым кулаком.

          А теперь посмотрите кто использует этот символ- руку с сжатым кулаком- сейчас и вам поплохеет....
          Уж очень специфичный контингент
          1. bober1982
            bober1982 Сегодня, 14:41
            0
            Цитата: свой1970
            А теперь посмотрите кто использует этот символ- руку с сжатым кулаком- сейчас и вам поплохеет....
            Уж очень специфичный контингент

            Тогда беру свои слова обратно,не хорошо,а плохо,очень плохо.
          2. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Сегодня, 14:59
            +1
            Цитата: свой1970
            А теперь посмотрите кто использует этот символ- руку с сжатым кулаком- сейчас и вам поплохеет....
            Уж очень специфичный контингент

            Это называется подмена понятий. Часть клоунов устроивших шествие по Садовому Кольцу с картонными ракетами Сармат была с красными флагами с серпом и молотом. Партии типа КПРФ называют себя коммунистами. Что то это меняет? Если поп переспал с попадьей в страстную пятницу, разве это как то умаляет значение Евангельских идей?
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:04
      +1
      Оптимистично. Но вывод можно будет делать лет через 10. При чем вывод не по наполнености прилавков, а по месту в международном в разделении труда и уровню высокотехнологичного производства.
    3. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 14:15
      0
      Цитата: голос_разуma
      Батов хороший режиссер

      Это однофамилец.
    4. ИванИванычИванов
      ИванИванычИванов Сегодня, 14:48
      0
      Ну а куда еще податься, как не в политические деятели, в вирусологи - поздно, в военные специалисты - все уже занято - не протолкнуться. Только в политике вакансии, по ходу, остались.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:41
    -1
    про победила пока рано рассуждать, мы выстояли год, с потерями, но выстояли
  3. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 13:51
    -2
    Василий Волков- есть такие блюда, салаты называются. Берём кучу ингредиентов и смешиваем в разных пропорциях, а потом заливаем все маслом или соусом. Вы, вижу, готовить любите
    1. Ahilles86
      Ahilles86 Сегодня, 14:09
      +2
      Я не особо силен в кулинарии, каюсь. Но зато я точно знаю, что салат, как и многие другие блюда, состоит из набора разных ингредиентов. В то же время, он имеет свой индивидуальный и неповторимый вкус. В этом и смысл. Правда, не все способны его (вкус) оценить…
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:52
    +1
    Вот как только звучит фраза, что кто-то кого-то победил, то у меня сразу возникает вопрос не приходящий в голову среднему обывателю - а что является критерием победы в кампании, в которой кто-то объявлен победителем? Это очень сложный и неоднозначный вопрос, но если бодаются две стороны на ЭКОНОМИЧЕСКОМ поле, а санкции - это именно экономическое поле, то предполагается, что победа - это такое состояние, при котором уровень жизни в победившей стране выше уровня жизни в стране проигравшей экономическую битву. Я буду очень рад, если кто-то аргументировано докажет мне, что я не прав, но читая городские новости, просматривая новости страны и имея возможности вживую сравнивать условия здесь и "там" в подобные победные реляции верить не получается. И рад бы, но не получается.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:58
    +1
    Западные санкции...Запад...США...
    Вот, господа админы и модераторы!
    1 марта 2023
    Путин подписал закон о защите русского языка
    Законом предписывается обязанность в обеспечении свободного доступа россиян к изучению русского языка, создании условий для его изучения иностранцами и лицами без гражданства, а также оказании поддержки соотечественникам, проживающим за границей, в получении, распространении и использовании информации на русском языке.
    Нововведениями устанавливается обязательность использования русского языка в системе образования, СМИ, при показах фильмов в кинозалах и публичном исполнении произведений, в распространении информации и рекламе.

    https://media-mig.ru/indicators/putin-podpisal-zakon-o-zasshite-russkogo-yazyka/?utm_source=politobzor.net
    hi
  6. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 14:00
    +6
    Мы ещё не ощутили полный результат от санкций. Законы экономики так же непреложны, как законы физики. Эффект оттянут во времени, но он неизбежен. Какими бы победными реляциями не искрили СМИ, санкции сказываются и очень ощутимо.
    1. ИванИванычИванов
      ИванИванычИванов Сегодня, 14:43
      0
      Ну вообще-то когда санкции вводили, надежда была на экономический "Блицкриг". Все на западе кричали - "За 2-3 месяца экономика России будет разорвана в клочья" - год прошел, этого не видно - значит, все-таки не все так плохо, как нам втирают на западе, но и не все отлично - как нам втирают наши СМИ.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:03
    +1
    влиянии западных экономических ограничений на различные отрасли в нашей стране рассказывает в рамках своего расследования российский политический деятель

    Когда "политический деятель", кинорежиссер по профессии, рассуждает об "экономике", это настолько круто, что хочется обсудить разницу в режиссуре С.Эйзенштейна и Т.Брасса. wassat
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 14:23
      0
      Цитата: Дилетант
      Когда "политический деятель", кинорежиссер по профессии, рассуждает об "экономике", это настолько круто, что хочется обсудить разницу в режиссуре С.Эйзенштейна и Т.Брасса.

      А не напомнить ли вам, кем "по профессии" был И.В. Сталин и рост экономических показателей СССР при его правлении?
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 14:42
        -1
        Цитата: aleksejkabanets
        Цитата: Дилетант
        Когда "политический деятель", кинорежиссер по профессии, рассуждает об "экономике", это настолько круто, что хочется обсудить разницу в режиссуре С.Эйзенштейна и Т.Брасса.

        А не напомнить ли вам, кем "по профессии" был И.В. Сталин и рост экономических показателей СССР при его правлении?

        Несколько специфичные условия в период его правлени- не находите?
        И совсем не факт что все удалось бы - если не случилось бы Великой Депрессии....