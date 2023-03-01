Министр вооружённых сил США: Похоже, настало время готовиться к противостоянию с Китаем за Тайвань

В настоящее время мы действительно наращиваем свою интегрированную систему боевого управления средствами ПВО и ПРО с целью обеспечения безопасности наших промежуточных авиационных баз. Мы также занимаемся расширением нашего военного арсенала, в том числе уделяя внимание вопросам дозаправки наших самолётов

В последнее время из уст военных всё чаще звучат заявления о том, что 2023-й год станет для США поворотным в том, что касается укрепления своего военного потенциала с тем, чтобы не дать Китаю возможности «напасть» на Тайвань.В ходе экспертной дискуссии в Американском институте предпринимательства, министр вооружённых сил США Кристин Вормут, а также командир 25-й пехотной дивизии Сухопутных войск США в АТР Чарльз Флинн заявили о том, что, похоже, настало время готовиться к реальному противостоянию с Китаем за Тайвань. Отметили они и важную роль армии страны в проведении совместных военных операций.Вот что высказала по этому поводу сама Вормут:По словам министра вооружённых сил, уделяется внимание развитию гиперзвуковой ракетной составляющей. Указано, что первая батарея таких гиперзвуковых ракет войдёт в состав ударной авиационной группы для прохождения практической подготовки на совместной базе ВВС и Армии США.По мнению Флина, учения, которые проводит НОАК указывают на «подготовку» Пекина к военному конфликту с Тайбэем. Тем не менее, генерал признал, что потребуются огромные людские и военные ресурсы для создания армии вторжения на материковый Китай, ведь для этого, как полагает он, нужны бойцы, обладающие безупречным профессиональным опытом ведения боевых действий. То есть, в американском командовании рассматривают ещё и вариант со вторжением на территорию КНР.