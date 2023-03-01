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Международное энергетическое агентство заявило о снижении доходов РФ от экспорта нефти и газа в январе на 40 процентов

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Международное энергетическое агентство заявило о снижении доходов РФ от экспорта нефти и газа в январе на 40 процентов

По данным Международного энергетического агентства, в результате западных санкций и введения потолка цен на энергоносители доходы России от экспорта нефти и газа за период января текущего года снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти на 40 процентов.


Отмечается, что в январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа составили 18,5 млрд долларов, что на 38 процентов меньше, чем за январь 2022 года, когда они составили 30 млрд долларов.

По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, причиной значительного снижения доходов стало введение странами Запада санкций, касающихся экспорта российских энергоносителей. В Агентстве ожидают, что снижение доходов, получаемых от экспорта российской нефти и газа в ближайшие несколько месяцев будет более значительным вследствие санкций, перекрывающих доступ российским компаниям к технологиям и западным инвестициям. Это привело к тому, что российская нефть марки Urals продается на международных площадках по более низкой, чем нефть марки Brent, цене.

В отчете МЭА утверждается, что доходы России, полученные от продажи нефти и газа, в прошлом году составившие около 11,6 трлн рублей (146 млрд евро), в этом году будут существенно ниже, что вынудит Кремль начать продавать международные резервы, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Однако, МЭА в своем отчете не учитывает тот факт, что снижение доходов от продажи энергоносителей отмечается во всем мире среди экспортёров и обусловлено снижением цен на нефть и газ на мировых рынках, к чему антироссийские санкции не имеют отношения.
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Использованы фотографии:
Pixabay
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19 комментариев
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  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 13:46
    -2
    Балаболы, говорят про нефть, а доходы считают от нефти и газа.... Конечно они станут меньше, ведь потоки же взорвали сами "западные светочи", причем тут только санкции.... Манипулировать цифрами только для уровня домохозяек научились что ли?
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 13:52
      +3
      "что на 38 процентов меньше, чем за январь 2022 года"
      Так они теперь не всё и подсчитать могут т.к. не всё за "зелёные" и не всё прямиком по трубе на запад ибо целая флотилия танкеров появилась.
      1. svoroponov
        svoroponov Сегодня, 14:00
        +1
        Вы правы.И флотилия и расчёт в других валютах кроме доллара. И сделки в системе, не подотчётной этому агенству или прочим западным финансовым институтам.
        Я тебе передал что то , ты мне заплатил за это согласно договора . Сделка проведена и все довольны . По отчёту для третьей строны у нас ноль, по скольку о сделке ей не известно и по контролю она через них нигде не прошла.
    2. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 13:58
      0
      Цитата: Mitroha
      причем тут только санкции

      Ну как при чём..
      Цена Брент прямо сейчас - 86 долл/бочка. По классике дисконт Юралс к Брент был 11%. Мы же сейчас продаём за 55/бочка. И это 100% санкции работают.
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 14:17
        0
        Цитата: Mishka78
        Цитата: Mitroha
        причем тут только санкции

        Ну как при чём..
        Цена Брент прямо сейчас - 86 долл/бочка. По классике дисконт Юралс к Брент был 11%. Мы же сейчас продаём за 55/бочка. И это 100% санкции работают.

        Вы вырываете фразу из контекста..... С МЭА случайно не работаете? laughing
        Снижение произошло НЕ только из-за санкций, о чем я и указал. А они все снижение привязали к санкциям
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 14:25
        +1
        Два скрина в режиме реального времени... Бренд и Юралс

        [
      3. Игорь Малышев
        Игорь Малышев Сегодня, 14:25
        0
        Нефть марки Urals торгуется по 74 доллара за баррель. Это чуть ниже, чем за Brent (так всегда было), которая нынче по 81, но существенно выше, чем установленный ЕС «потолок» в 60 долларов.
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:39
      -1
      "По данным Международного энергетического агентства, в результате западных санкций и введения потолка цен на энергоносители доходы России от экспорта нефти и газа за период января текущего года снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти на 40 процентов."
      ******************************************************************************************
      Я отношусь к тем, к тем, слава Боргу, немоногочисленным профанам, полагающим, что сравнивать январь текущий, с январём года прошедшего, для оценки, анализа ТЕКУЩЕЙ ситуации и составления вероятного прогноза её развития, глупо... Или, скажем тактичнее, - "некорректно"...

      В таких случаях, для оценки ТЕКУЩЕЙ ситуации и прогноза её развития, надо сравнивать январь текущий и месяц (в крайнем случае два...) ему непосредственно предшествовавший...
  2. Комментарий был удален.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:54
    +2
    МЭА тоже враг и должно сдохнуть.
    Как и МАГАТЭ, ВОЗ и прочая глобальная хрень.
    1. patxi46
      patxi46 Сегодня, 14:07
      -1
      Все международные организации изобрели их, чтобы контролировать мир с позиции арбитра.
  4. patxi46
    patxi46 Сегодня, 14:05
    0
    Что говорит Международное энергетическое агентство, что они больше не контролируют экспорт, как раньше.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:05
    -2
    России пора прекратить продажу нефти и газа кому попало (о внуках надо подумать) и кем попало.
    Все углеводороды за границу должны продавать только сертифицированные государственные учреждения. Хватит вести порочную практику оффшорных организаций и чубайсовских предпринимателей.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:10
      +3
      "кому попало (о внуках надо подумать"///
      ---
      Проблема в том, что если нефтяную скважину консервируют, то она погибает.
      Так-как туда постоянно закачивают воду или спец.смесь, чтобы выталкивать нефть на поверхность.
      Если прекращается закачка, происходит смешивание слоев. И нефть не достать.
    2. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:11
      -1
      Вот, кстати, совершенно верная мысль. И переработку необходимо кратно увеличивать. А, вообще бы, разрешить продавать за рубеж только конечный продукт. Никакого сырья. Конечно, это серпом по Фаберже олигархам, грабящим страну. И вряд ли выполнимо.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:07
    -2
    что вынудит Кремль начать продавать международные резервы, чтобы покрыть дефицит бюджета
    Если правильно понимаю, при формировании бюджета закладывают определенный минимум цен на энергоносители, а не ту цену, по которой они торгуются на текущий момент.
    1. Татьяна Першина
      Татьяна Першина Сегодня, 14:15
      -1
      Вы правы, но кроме того, в бюджете России нефтегаз составляет 20%, из которых 2/3 образуются внутри страны. Так что, ожидаемого "смертельно" удара не случилось.
  7. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 14:10
    -1
    Да кто же вам скажет сколько и чего продано, они так всегда думают что только они всё знают болонки паршивые
  8. Комментарий был удален.
  9. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:21
    -1
    Потому что в отчет попадает "крыша" установленной цены )))) ни кто из Покупателей "палиться" не желает - но фактически платят России РЫНОЧНУЮ цену + перевалкой нефти в море занимаются с наших танкеров в свои!
  10. BrTurin
    BrTurin Сегодня, 14:56
    0
    По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, причиной значительного снижения доходов стало введение странами Запада санкций

    Азербайджан
    В январе 2022 года экспорт составил 3,1 млрд долларов США, а ненефтяной экспорт - 232,2 млн долларов США.
    январь 2023 года экспорт - $ 1,9 млрд, ненефтяной сектор $ 284,5 млн.
    Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/03/01/azerbaydzhan-nedoschitalsya-dohodov-ot-glavnogo-agrarnogo-produkta-na-eksport
    обвал экспорта почти 39%... здесь читать, там не читать...