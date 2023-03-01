Международное энергетическое агентство заявило о снижении доходов РФ от экспорта нефти и газа в январе на 40 процентов

По данным Международного энергетического агентства, в результате западных санкций и введения потолка цен на энергоносители доходы России от экспорта нефти и газа за период января текущего года снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти на 40 процентов.Отмечается, что в январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа составили 18,5 млрд долларов, что на 38 процентов меньше, чем за январь 2022 года, когда они составили 30 млрд долларов.По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, причиной значительного снижения доходов стало введение странами Запада санкций, касающихся экспорта российских энергоносителей. В Агентстве ожидают, что снижение доходов, получаемых от экспорта российской нефти и газа в ближайшие несколько месяцев будет более значительным вследствие санкций, перекрывающих доступ российским компаниям к технологиям и западным инвестициям. Это привело к тому, что российская нефть марки Urals продается на международных площадках по более низкой, чем нефть марки Brent, цене.В отчете МЭА утверждается, что доходы России, полученные от продажи нефти и газа, в прошлом году составившие около 11,6 трлн рублей (146 млрд евро), в этом году будут существенно ниже, что вынудит Кремль начать продавать международные резервы, чтобы покрыть дефицит бюджета.Однако, МЭА в своем отчете не учитывает тот факт, что снижение доходов от продажи энергоносителей отмечается во всем мире среди экспортёров и обусловлено снижением цен на нефть и газ на мировых рынках, к чему антироссийские санкции не имеют отношения.