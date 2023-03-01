Минобороны Польши заключило соглашение на производство 1400 БМП Borsuk

Некоторые европейские государства, избавившись от устаревшей техники, которая в течение прошлого года массово передавалась ВСУ, начинают обновлять механизированные соединения в своих войсках. В том числе и с помощью привлечения кредитных средств.
В частности, стало известно, что Минобороны Польши заключило рамочное соглашение с компаниями Polska Grupa Zbrojeniowa и Huty Stalowa Wola S.A. на производство БМП Borsuk в количестве 1400 единиц. Соответствующий документ уже подписан главой военного ведомства страны Мариушем Блащаком.
Стоит отметить, что разработка вышеупомянутой гусеничной плавающей БМП началась еще в 2013 году. Машина должна была заменить морально и технически устаревшие советские БМП-1 и их аналоги BMP-1, производимые по лицензии, которые до сих пор стоят на вооружении польской армии.
Свои первые полевые испытания БМП Borsuk, оснащенная управляемым боевым модулем, прошла осенью 2020 года. Разработчик тогда заявлял, что серийное производство новых машин может начаться в 2023-2024 годах, а заложенного в них потенциала хватит, как минимум, на 30 лет.
Напомним, что большое количество своих БМП-1 Польша в прошлом году передала Украине. Теперь Варшаве необходимо оперативно заменить выбывшие машины.
Кроме того, Киеву также были переданы и танки Т-72, в замен которых «предприимчивый» Мариуш Блащак теперь требует от НАТО поставок немецких «Леопардов-2» и американских «Абрамсов», причём на средства, которые Варшава получается в формате льготных кредитов из европейского консолидированного бюджета.