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Минобороны Польши заключило соглашение на производство 1400 БМП Borsuk

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Минобороны Польши заключило соглашение на производство 1400 БМП Borsuk

Некоторые европейские государства, избавившись от устаревшей техники, которая в течение прошлого года массово передавалась ВСУ, начинают обновлять механизированные соединения в своих войсках. В том числе и с помощью привлечения кредитных средств.


В частности, стало известно, что Минобороны Польши заключило рамочное соглашение с компаниями Polska Grupa Zbrojeniowa и Huty Stalowa Wola S.A. на производство БМП Borsuk в количестве 1400 единиц. Соответствующий документ уже подписан главой военного ведомства страны Мариушем Блащаком.

Стоит отметить, что разработка вышеупомянутой гусеничной плавающей БМП началась еще в 2013 году. Машина должна была заменить морально и технически устаревшие советские БМП-1 и их аналоги BMP-1, производимые по лицензии, которые до сих пор стоят на вооружении польской армии.

Свои первые полевые испытания БМП Borsuk, оснащенная управляемым боевым модулем, прошла осенью 2020 года. Разработчик тогда заявлял, что серийное производство новых машин может начаться в 2023-2024 годах, а заложенного в них потенциала хватит, как минимум, на 30 лет.

Напомним, что большое количество своих БМП-1 Польша в прошлом году передала Украине. Теперь Варшаве необходимо оперативно заменить выбывшие машины.

Кроме того, Киеву также были переданы и танки Т-72, в замен которых «предприимчивый» Мариуш Блащак теперь требует от НАТО поставок немецких «Леопардов-2» и американских «Абрамсов», причём на средства, которые Варшава получается в формате льготных кредитов из европейского консолидированного бюджета.
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25 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:22
    0
    Ну, чтож, поляки ушлые! Ловят рыбку в мутной воде. Свой интерес не упустят. За счёт "спонсоров" всеевропейских вооружаются и их же и хают. Молодцы. Кто их урезонит?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:33
      +2
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Ну, чтож, поляки ушлые! Ловят рыбку в мутной воде. Свой интерес не упустят. За счёт "спонсоров" всеевропейских вооружаются и их же и хают. Молодцы. Кто их урезонит?

      В РАФАЭЛе аж запрыгали. Это же под 2000 СпайкLR только на машины. А еще учебные и расходники.
  2. Жук1991
    Жук1991 Сегодня, 14:22
    +2
    Да.... Польша прям серьёзно перевооружается.
    Абрамсы, корейские танки к2 и сау к9, причем все в приличных количествах, а так же корейский аналог хаймарса в количестве более 200 пусковых установок.
    Теперь 1400 бмп.

    По части сухопутных сил поляки становятся самыми боеспособными в евросоюзе. Ни одна другая страна в ЕС не имеет таких сухопутных войск. Причем поляки уходят в отрыв.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 14:28
      +1
      Цитата: Жук1991
      По части сухопутных сил поляки становятся самыми боеспособными в евросоюзе. Ни одна другая страна в ЕС не имеет таких сухопутных войск. Причем поляки уходят в отрыв.

      Однозначно. Закупают массово, практически лучшие на рынке. К Borsuk вопросов нет, под ТВД сделали.
    2. Грац
      Грац Сегодня, 14:30
      -5
      все это только хотелки, те же самые 1400 бмп они лет15-20, будут делать , если будут деньги выделены. все тоже самое и по закупкам техники, нет у поляков на это своих денег, если кто то не даст.Тут больше надувание щёк, реально ничего за этим не стоит
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:39
        0
        Вот ТТХ бы выложили этого аппарата.На фото видно-орудие "бушмастер"(очень неплохое).А так,ну броня вроде как усилена...
      2. Жук1991
        Жук1991 Сегодня, 14:52
        +1
        нет у поляков на это своих денег, если кто то не даст

        ВВП Польши в 2022 году составил около 715 миллиардов$, НАТО просит своих членов тратить от 2% ввп на оборону, для Польши это примерно 14 миллиардов. Тоесть требования нато по военному бюджету примерно как у турков. Точно не помню, но помоему поляки на оборону в 2023 году заложили больше 3%. Там более 22 миллиардов. Это примерно как у Израиля.
        3 процента не такая уж и большая доля в экономике, причем поляки стараются как можно больше производить по лицензии у себя. Тоесть значитильная часть денег для покупки оружия останется в Польше.
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 15:02
          0
          Большая часть приобретаемого вооружения - импорт. Танки: США и ЮК, РСЗО: США и ЮК, САУ: ЮК (польские крабов все идут на Украину и там заказ на несколько лет растянут), авиация: США. Данные бмп являются фактически единственным крупным заказом у собственного ВПК.
    3. tTшка
      tTшка Сегодня, 14:41
      -3
      Контракты на бумаге и техника в "гаражах" - не есть одно и то же ! Конкретно по барсукам, даже если бабло им дадут ( своего то нет ), да и все комплектующие поставят (немцы, бриты, сшы, евры и.т.д), так они их лет 20 будут клепать...
  3. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 14:26
    +2
    Вот оно умирание Европейского ВПК. Наоборот скорее его расцвет и резкое расширение. wassat
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:41
      0
      Если в стране развита промышленность,хорошие поступления в бюджет,то почему бы им не развивать ВПК в нынешнее врпмя.Тем более в Польше исторически эта промышленность есть
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:29
    -3
    Если учесть, что двигатель немецкий, боевой модуль и боеприпасы американские, а ПТУРы израильские, то производство этого образца может стать проблематичным.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:32
    +1
    Я вообще ничего не понимаю уже .Откуда такие средства у Польши ,это же не Саудовская Аравия ,там нет нефти или Тайвань ,там нет чипов ? Только то что объявили за последние пару лет
    1400 шт БМП Borsuk
    1000 танков Black Panther
    250 танков Abrams
    (РСЗО) «HIMARS, Patriots
    Самоходные гаубицы K9
    истребители F-35,
    батареи ПРО/ПВО Patriot
    288 шт (РСЗО) K239 Chunmoo
    48 истребителей FA-50
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 14:34
      0
      Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую

      Цена этому 2-3% от ВВП, что немного.
    2. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 14:36
      0
      А куда им столько и - самое главное - как они будут тащить этот воз, кто им будет оплачивать банкет-то? Да и хранение/обслуживание вещь не самая дешевая, подготовка кадров там... думаю, что это скорее надувание щек, ну или "заграница нам поможет" в польском варианте.
    3. Жук1991
      Жук1991 Сегодня, 15:02
      +1
      Откуда такие средства у Польши ,это же не Саудовская Аравия ,там нет нефти или Тайвань ,там нет чипов ?

      Польша это страна с развитой экономикой. 21 или 22 место в мире по уровню ВВП.
      Не обязательно иметь нефть чтобы богато жить. Да и наличие нефти далеко не залог богатства.
      У поляков укспорт более 200 миллиардов$ в год. За них не переживайте. Они нормально поднялись.
  6. Tim666
    Tim666 Сегодня, 14:35
    +1
    Цитата: AlexGa
    Если учесть, что двигатель немецкий, боевой модуль и боеприпасы американские, а ПТУРы израильские, то производство этого образца может стать проблематичным.

    Не поверите кооперация, в том числе международная, для промышленности давно является нормой.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:44
    -1
    Ну да, БМП-1 это с 1966г., и вес - 13 т., а БМП Borsuk -25-40 т, request Это их выбор. foolБарсук не плавает. Высота 3,7 м,,-отличная цель, 30-мм Пушка-автомат это хорошо, но вместо 8 чел., 6 чел. десанта. request
    Правда, в 2023 году польская армия получит только четыре БМП Borsuk. Помимо этих машин в боевом варианте, контрактом предусмотрены заказы на машины разведки, управления, медицинской эвакуации, технической охраны и разведки заражения. Сроки их поставки не называются.
    Военным нужно до 2000 человек. "барсуки". Планируется выпускать не менее 100 штук в год.

    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:06
      -1
      Требования плавучести давно стали ахиллесовой пятой нашей армии, т.к. достигаются за счет броне-щиты.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 15:08
      0
      По разным оценкам, лобовая проекция выдерживает 14,5-мм пули или снаряды малых калибров. Также предусматривается установка дополнительных модулей бронирования, повышающих общий уровень защиты и увеличивающих массу. При этом машина теряет возможность плавучесть.

      В носу корпуса помещены дизельный двигатель MTU 8V199 TE20 мощностью 720 л.с.
      Да, 720 это несколько больше, чем 300 л.с. recourse
  8. al3x
    al3x Сегодня, 14:45
    0
    Ну так ходят же такие слухи, что когда будет кончаться Украина, а когда это произойдёт никому не известно, в бой пойдут поляки, которых активно перевооружают, средства на обновление кто надо выделит, а потом на эти кредиты выданные обменяет продукцию своего ВПК. Глобальный круговорот бабла в военной природе.
    1. Аригин
      Аригин Сегодня, 14:54
      0
      Пойдут самостоятельно, без остального НАТО? Маловероятно. Скорее их назначат ответственными за восточные рубежи.
  9. spirit
    spirit Сегодня, 14:47
    +2
    И снова в Европе закупают не АМЕРИКАНСКОЕ оружие.Да ещё в таком количестве.Местная теория отдельных форумчан что США вытеснит европейский ВПК и что там сидят одни вассалы марионетки без права выбора все больше и больше трещит по швам laughing
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:56
    -1
    Эти цифры все на бумаге. Вы реально думаете что у них в ближайшие годы или десятилетие будут эти 1400 барсуков? Или иная техника?
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:57
    0
    Минобороны Польши заключило соглашение на производство 1400 БМП Borsuk
    . Понятно, что польские ястреб норовят понравится, пристроился к полосатикам...
    Историю предпочитают "забыть" и повторить тоже самое, что было раньше и не один раз fool
    Тогда, их предки, тоже норовили пристроится к очередным/следующим "великим победителям"... и чем это всегда заканчивалось???
    Умный учится на чужих ошибках, а... посполитые норовят повторять свои, одни и те-же.