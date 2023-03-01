На встрече с председателем КНР Лукашенко осудил действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня, и пообещал Китаю поддержку

Много лет назад, когда я приехал в Китай, я просил вас, чтобы КНР передала нам опыт сотрудничества по всем направлениям в свободных экономических зонах. Мы многое сделали с тех пор

Китай - сторонник многополярного мира. Такую же политику проводим и мы

Вы об этом четко, однозначно и пунктуально заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности