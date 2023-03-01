На встрече с председателем КНР Лукашенко осудил действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня, и пообещал Китаю поддержку

Сегодня президент Республики Беларусь прибыл с государственным визитом в Пекин, где у него запланирована обширная двухдневная программа, в том числе переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В поездке белорусского лидера сопровождают вице-премьер Николай Снопков, глава Минздрава Дмитрий Пиневич, министр сельского хозяйства Игорь Брыло, глава МИД Сергей Алейник и другие официальные лица. Белорусские издания сообщают, что Лукашенко взял с собой и младшего сына Николая, который, как ранее рассказал журналистам президент, изучает биотехнологии по китайской программе.
Вот что известно на данный момент о визите президента Белоруссии в китайскую столицу, который он начал с возложения цветов на площади Тяньаньмэнь. Это знаковое место в современной истории КНР. На площади находятся Памятник народным героям, установленный в 1949 году, и Мавзолей Мао Цзэдуна.
Белорусский лидер уже провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Во время приветственной речи он поблагодарил от всего белорусского народа лично премьера Госсовета и его коллег за колоссальную помощь и поддержку, оказываемую жителям Белоруссии и стране.
Много лет назад, когда я приехал в Китай, я просил вас, чтобы КНР передала нам опыт сотрудничества по всем направлениям в свободных экономических зонах. Мы многое сделали с тех пор
— напомнил Лукашенко, подчеркнув, что товарооборот между странами уже достиг почти шести миллиардов и продолжает расти.
Следующие переговоры президента Белоруссии состоялись с Председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Лукашенко подчеркнул, что Китай стал великой державой, без которой «сегодня невозможно решить ни один вопрос на нашей планете».
Китай - сторонник многополярного мира. Такую же политику проводим и мы
— отметил белорусский лидер.
Сразу после этого Александр Лукашенко начал самую важную встречу своего визита с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой осудил действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня, и пообещал Китаю поддержку по всем чувствительным вопросам. Президент Белоруссии обратил внимание, что встреча двух лидеров проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений. Следует не допустить скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей, призвал Лукашенко.
Вы об этом четко, однозначно и пунктуально заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности
— заявил президент Белоруссии, обращаясь к лидеру КНР.