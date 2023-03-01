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На встрече с председателем КНР Лукашенко осудил действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня, и пообещал Китаю поддержку

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На встрече с председателем КНР Лукашенко осудил действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня, и пообещал Китаю поддержку

Сегодня президент Республики Беларусь прибыл с государственным визитом в Пекин, где у него запланирована обширная двухдневная программа, в том числе переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В поездке белорусского лидера сопровождают вице-премьер Николай Снопков, глава Минздрава Дмитрий Пиневич, министр сельского хозяйства Игорь Брыло, глава МИД Сергей Алейник и другие официальные лица. Белорусские издания сообщают, что Лукашенко взял с собой и младшего сына Николая, который, как ранее рассказал журналистам президент, изучает биотехнологии по китайской программе.


Вот что известно на данный момент о визите президента Белоруссии в китайскую столицу, который он начал с возложения цветов на площади Тяньаньмэнь. Это знаковое место в современной истории КНР. На площади находятся Памятник народным героям, установленный в 1949 году, и Мавзолей Мао Цзэдуна.

Белорусский лидер уже провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Во время приветственной речи он поблагодарил от всего белорусского народа лично премьера Госсовета и его коллег за колоссальную помощь и поддержку, оказываемую жителям Белоруссии и стране.

Много лет назад, когда я приехал в Китай, я просил вас, чтобы КНР передала нам опыт сотрудничества по всем направлениям в свободных экономических зонах. Мы многое сделали с тех пор

— напомнил Лукашенко, подчеркнув, что товарооборот между странами уже достиг почти шести миллиардов и продолжает расти.

Следующие переговоры президента Белоруссии состоялись с Председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Лукашенко подчеркнул, что Китай стал великой державой, без которой «сегодня невозможно решить ни один вопрос на нашей планете».

Китай - сторонник многополярного мира. Такую же политику проводим и мы

— отметил белорусский лидер.

Сразу после этого Александр Лукашенко начал самую важную встречу своего визита с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой осудил действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня, и пообещал Китаю поддержку по всем чувствительным вопросам. Президент Белоруссии обратил внимание, что встреча двух лидеров проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений. Следует не допустить скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей, призвал Лукашенко.

Вы об этом четко, однозначно и пунктуально заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности

— заявил президент Белоруссии, обращаясь к лидеру КНР.
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Использованы фотографии:
Сайт президента Белоруссии
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6 комментариев
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  1. Ady66
    Ady66 Сегодня, 14:02
    -1
    Ну всё, теперь Беларусь завалит Китай картофелем в знак поддержки. )))
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 14:22
      +1
      Парадокс, но Беларусь нынче сама импортирует картофель.
      Потому что их собственный стал почему-то слишком дорогой.

      https://east-fruit.com/novosti/belarus-vpervye-importiruet-kartofel-vo-vremya-uborki-sobstvennogo-urozhaya/
      Беларусь впервые импортирует картофель во время уборки собственного урожая

      ...оптовые цены на картофель в Беларуси достигали $0,30 за кг и были выше, чем во всех остальных странах региона, кроме России. В Молдове, например, картофель продавался вдвое дешевле, в Украине – на 6-8 центов США за кг дешевле, а в Польше на 11-13 центов США дешевле, чем в Беларуси...
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:26
      -2
      Нет, неискоренима привычка сидеть сразу на всех стульях.
  2. Rudauto
    Rudauto Сегодня, 14:02
    -1
    Лукашенко осудил действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня, и пообещал Китаю поддержку.
    "держитесь, мы с вами в одном окопе".
  3. spirit
    spirit Сегодня, 14:50
    0
    Миротворец приехал за инструкциями к Большому дяде!
  4. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 14:57
    0
    "...пообещал Китаю поддержку по всем чувствительным вопросам...."© "Галантерейщик и Кардинал - это сила!"©...