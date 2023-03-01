Фанил Зиятдинов: «Мы продолжим вкладывать силы и средства в будущее»

«Комплексы «Тор» вновь подтвердили свою конкурентоспособность на мировом рынке вооружений и военной техники – свидетельством этого стал рост поставок по линии военно-технического сотрудничества. Контракты с инозаказчиками исполнялись в полном соответствии с графиком», - рассказал Фанил Зиятдинов.

«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - один из ключевых факторов долгосрочного развития предприятия и обеспечения конкурентоспособности продукции. Поэтому мы уделяем первостепенное значение НИР и ОКР. Организована работа по 70 темам. Значительная их часть нацелена на дальнейшее повышение тактико-технических характеристик серийной продукции – ЗРК семейства «Тор»: модернизацию узлов и приборов в составе комплекса, доработку программного обеспечения, обновление элементной базы», - рассказал Фанил Зиятдинов

«Несколько таких «продуктовых» НИР и ОКР успешно были завершены в прошлом году. В их числе универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант» и гироскопический измеритель углов поворота на основе твердотельного волнового гироскопа – развернуто серийное производство этих изделий, - говорит Фанил Зиятдинов. - Говоря о проекте «ТВГ», нельзя не отметить, что это уникальный технологический комплекс – единственный в России, имеющий лишь два аналога в мире. В рамках проекта создана и развивается своя научная школа, здесь постоянно разрабатываются новые изделия»

«Несмотря на высокую операционную загрузку, мы продолжим вкладывать силы и средства в будущее – форсировать инвестиционные программы, нацеленные на создание новой продукции и развитие производства. Сумма инвестиций в НИР и ОКР по отношению к прошлому году вырастет в разы. Только в области спецтехники начнётся серийный выпуск нескольких видов изделий», - заявил Фанил Зиятдинов

Ижевский электромеханический завод «Купол» – одно из ведущих предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.ИЭМЗ «Купол» на протяжении 20 лет входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей», крупнейшего оборонного холдинга России, и успешно развивается в интеграции с головной компанией и входящими в ее состав предприятиями.Традиционно, успехами и планами ИЭМЗ «Купол» на новый производственный год поделился генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.По словам руководителя предприятия, главным результатом работы Ижевского электромеханического завода «Купол» в 2022 году стало исполнение обязательств по гособоронзаказу.Специальная военная операция России на Украине, безусловно, сегодня вносит свои коррективы в работу всего российского ОПК. Однако, несмотря на увеличение объёмов, основные изделия – зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» – были отгружены в войска досрочно.Действительно, на полях спецоперации на Донбассе ижевские «Тор» десятки и сотни раз успешно выполняли боевые задачи, прикрывая российские военные колонны во время маршей и защищая позиции.На счету расчетов «Торов» - бесчисленное количество сбитых ракет противника и беспилотных летательных аппаратов. Также комплекс предназначен для прикрытия сухопутных соединений и частей от ударов крылатых ракет, авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе выполненных по технологии «стелс».В современных вооруженных конфликтах «Тор» показал свою высокую эффективность также при поражении ракет РСЗО, в том числе и производства стран НАТО.По словам гендиректора, такие фундаментальные и прикладные исследования лежат в основе создания перспективных образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения:Как отметил гендиректор «Купола», на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, освоение новых изделий, техническое перевооружение и расширение производственных мощностей было направлено 2,2 млрд рублей, что на треть - выше уровня предыдущего года.В приоритете ИЭМЗ «Купол» на новый 2023 год - дальнейшее наращивание объёмов производства и реализации продукции: в интересах Минобороны России и в рамках военно-технического сотрудничества, а также в части изделий гражданского и двойного назначения.