Военное обозрение
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Фанил Зиятдинов: «Мы продолжим вкладывать силы и средства в будущее»

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Фанил Зиятдинов: «Мы продолжим вкладывать силы и средства в будущее»

Ижевский электромеханический завод «Купол» – одно из ведущих предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

ИЭМЗ «Купол» на протяжении 20 лет входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей», крупнейшего оборонного холдинга России, и успешно развивается в интеграции с головной компанией и входящими в ее состав предприятиями.

Традиционно, успехами и планами ИЭМЗ «Купол» на новый производственный год поделился генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.

По словам руководителя предприятия, главным результатом работы Ижевского электромеханического завода «Купол» в 2022 году стало исполнение обязательств по гособоронзаказу.

Специальная военная операция России на Украине, безусловно, сегодня вносит свои коррективы в работу всего российского ОПК. Однако, несмотря на увеличение объёмов, основные изделия – зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» – были отгружены в войска досрочно.

«Комплексы «Тор» вновь подтвердили свою конкурентоспособность на мировом рынке вооружений и военной техники – свидетельством этого стал рост поставок по линии военно-технического сотрудничества. Контракты с инозаказчиками исполнялись в полном соответствии с графиком», - рассказал Фанил Зиятдинов.

Действительно, на полях спецоперации на Донбассе ижевские «Тор» десятки и сотни раз успешно выполняли боевые задачи, прикрывая российские военные колонны во время маршей и защищая позиции.

На счету расчетов «Торов» - бесчисленное количество сбитых ракет противника и беспилотных летательных аппаратов. Также комплекс предназначен для прикрытия сухопутных соединений и частей от ударов крылатых ракет, авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе выполненных по технологии «стелс».

В современных вооруженных конфликтах «Тор» показал свою высокую эффективность также при поражении ракет РСЗО, в том числе и производства стран НАТО.

«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - один из ключевых факторов долгосрочного развития предприятия и обеспечения конкурентоспособности продукции. Поэтому мы уделяем первостепенное значение НИР и ОКР. Организована работа по 70 темам. Значительная их часть нацелена на дальнейшее повышение тактико-технических характеристик серийной продукции – ЗРК семейства «Тор»: модернизацию узлов и приборов в составе комплекса, доработку программного обеспечения, обновление элементной базы», - рассказал Фанил Зиятдинов


По словам гендиректора, такие фундаментальные и прикладные исследования лежат в основе создания перспективных образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения:


«Несколько таких «продуктовых» НИР и ОКР успешно были завершены в прошлом году. В их числе универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант» и гироскопический измеритель углов поворота на основе твердотельного волнового гироскопа – развернуто серийное производство этих изделий, - говорит Фанил Зиятдинов. - Говоря о проекте «ТВГ», нельзя не отметить, что это уникальный технологический комплекс – единственный в России, имеющий лишь два аналога в мире. В рамках проекта создана и развивается своя научная школа, здесь постоянно разрабатываются новые изделия»

Как отметил гендиректор «Купола», на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, освоение новых изделий, техническое перевооружение и расширение производственных мощностей было направлено 2,2 млрд рублей, что на треть - выше уровня предыдущего года.

В приоритете ИЭМЗ «Купол» на новый 2023 год - дальнейшее наращивание объёмов производства и реализации продукции: в интересах Минобороны России и в рамках военно-технического сотрудничества, а также в части изделий гражданского и двойного назначения.

«Несмотря на высокую операционную загрузку, мы продолжим вкладывать силы и средства в будущее – форсировать инвестиционные программы, нацеленные на создание новой продукции и развитие производства. Сумма инвестиций в НИР и ОКР по отношению к прошлому году вырастет в разы. Только в области спецтехники начнётся серийный выпуск нескольких видов изделий», - заявил Фанил Зиятдинов
Использованы фотографии:
ИЭМЗ "Купол"
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5 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:02
    +6
    Пожелаю Фанилу Зиятдинову и его коллективу инженеров и рабочих успехов и удачи в их благородном деле...побольше бы России таких замечательных людей.
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:19
    +5
    Молодцы !! очень нужное и Важное дело для РОДИНЫ делают! Честь и Хвала оружейникам!
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:41
    0
    Тор один из самых лучших в своем дивизионе ,если не самый лучший. Помогать надо таким ,а не сталкивать с Панцирем. Одно время я думал реально что поддержка Панциря ,свернет производство Торов . У нас похоже лоббирование тоже имеется .Как плохо закончил МИГ ,благодаря Погасяну
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:44
      +1
      Так это системы различногт назначения.Тор-войсковая система,Панцирь -обьектовая.Впрочем и Тор уже ставят на обьект(причем в разных вариантах)
  4. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 14:57
    0
    - Сейчас бы - Всё на Фронт ! Всё для Победы !... При нынешней Мировой военной Конъюнктуре , "Торы", совершив Круговорот в логистике , могут оказаться и на Украине...