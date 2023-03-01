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CBS News: Совокупный долг поколения 30-летних американцев достиг абсолютного рекорда

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CBS News: Совокупный долг поколения 30-летних американцев достиг абсолютного рекорда

Крупнейшая и сильнейшая экономика мира имеет такие же крупные долги как внутри страны, так и внешние.


Уже давно не секрет, что значительная часть граждан США живет в кредит и не являются в полной мере собственниками имущества, которым они пользуются. Кроме того, в последние годы и доходы у них стали быстро сокращаться. Все это приводит к тому, что американцы все больше тонут в долгах.

Как передает американский телеканал CBS News, общий долг граждан США в возрасте примерно 30 лет (наиболее зрелый и работоспособный возраст) составил в прошлом году 4 триллиона долларов (это абсолютный рекорд) и продолжает расти. Получается, что самое экономически эффективное поколение американцев становится не локомотивом экономики, а фактической обузой, разгоняя работу печатного станка.

Ведущие американского телеканала отмечают, что поколение 30-летних американцев особо сильно пострадало в период пандемии коронавируса и последующего финансового кризиса. Пытаясь как-то выбраться из тяжелого положения, эти люди ходят по замкнутому кругу, так как инфляция и растущие процентные ставки сводят на нет все их усилия, говорят эксперты.

Высокая инфляция заставляет людей увеличивать траты на самое необходимое, а возвращать кредиты и займы становится труднее из-за растущих процентных ставок

- отмечает CBS News.

По данным телеканала, долг этой группы граждан США начал резко расти в 2019 году и к концу 2022 года вырос на 27%. В общем же долг всех домохозяйств США в конце прошлого года составил почти 17 триллионов долларов. Это более половину всего совокупного долга США.
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4 комментария
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:56
    +1
    Уже давно не секрет, что значительная часть граждан США живет в кредит и не являются в полной мере собственниками имущества, которым они пользуются. Кроме того, в последние годы и доходы у них стали быстро сокращаться. Все это приводит к тому, что американцы все больше тонут в долгах.
     Как хорошо,что американцы,живут хуже нас. У нас -то всё гораздо лучше и доходы быстро не сокращаются и кредит,совсем беспроцентный,самый низкий в мире,наверное и негры памятники не сносят и таблички,там разные не приколачивают."И жизнь хороша, и жить хорошо. А в нашей буче, боевой, кипучей, - и того лучше"(с).
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:05
      0
      Это "юмор" такой... ха, ха, ха, понятно.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:58
    +2
    Уже давно не секрет, что значительная часть граждан США живет в кредит и не являются в полной мере собственниками имущества, которым они пользуются.
    И что? Значительная часть граждан США живет значительно лучше, чем значительная часть планеты. Прям газета "Правда"
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:03
    0
    CBS News: Совокупный долг поколения 30-летних американцев достиг абсолютного рекорда
    . Да ладно... они и раньше так жили, не парились особо. Запросы были поскромнее, но это уж кому как.
    Кстати, у них ведь тоже формируется, увеличивается группа/масса населения, форменных пофигистов... живут/существуют по минималке и им все пофиг.
    На счёт перспектив и будущего... это уж они сами, сами должны о том думать.