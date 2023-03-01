CBS News: Совокупный долг поколения 30-летних американцев достиг абсолютного рекорда

Высокая инфляция заставляет людей увеличивать траты на самое необходимое, а возвращать кредиты и займы становится труднее из-за растущих процентных ставок

Крупнейшая и сильнейшая экономика мира имеет такие же крупные долги как внутри страны, так и внешние.Уже давно не секрет, что значительная часть граждан США живет в кредит и не являются в полной мере собственниками имущества, которым они пользуются. Кроме того, в последние годы и доходы у них стали быстро сокращаться. Все это приводит к тому, что американцы все больше тонут в долгах.Как передает американский телеканал CBS News, общий долг граждан США в возрасте примерно 30 лет (наиболее зрелый и работоспособный возраст) составил в прошлом году 4 триллиона долларов (это абсолютный рекорд) и продолжает расти. Получается, что самое экономически эффективное поколение американцев становится не локомотивом экономики, а фактической обузой, разгоняя работу печатного станка.Ведущие американского телеканала отмечают, что поколение 30-летних американцев особо сильно пострадало в период пандемии коронавируса и последующего финансового кризиса. Пытаясь как-то выбраться из тяжелого положения, эти люди ходят по замкнутому кругу, так как инфляция и растущие процентные ставки сводят на нет все их усилия, говорят эксперты.- отмечает CBS News.По данным телеканала, долг этой группы граждан США начал резко расти в 2019 году и к концу 2022 года вырос на 27%. В общем же долг всех домохозяйств США в конце прошлого года составил почти 17 триллионов долларов. Это более половину всего совокупного долга США.