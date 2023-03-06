Джонстаун: город «всеобщего счастья» и самого массового самоубийства

Джим Джонс
В ноябре 1978 года все мировые СМИ облетела страшная новость: в небольшом городке Джонстаун, в Гайане, одновременно покончили с собой более 900 членов секты «Храм народов», в числе которых было и 276 детей. Как же такое могло произойти и что именно сподвигло сектантов на такой отчаянный шаг?
Джим Джонс и «Храм народов»
Религиозная организация «Храм народов», которую гораздо позже станут называть сектой, возникла в 1955 году в американском штате Индиана. Ее основателем был 24-летний проповедник Джим Джонс. Он проповедовал идеи социального и расового равенства, обещал любую помощь своим прихожанам.
В свою организацию он принимал людей самого разного социального положения: это были бывшие и настоящие алкоголики, наркоманы, бездомные, а также много тех, кто имел проблемы в семье или же просто разочаровался в окружающем мире. Треть членов организации были чернокожими, что было нетипичным для Индианы тех времен, где процветали расистские взгляды.
Уже в 1956 году Джонс приобрел небольшое здание церкви в Индианаполисе, где и проводил собрания. На них часто практиковались «чудесные исцеления» якобы больных людей, что вызывало небывалый интерес публики. Однажды Джонс, обладавший неплохим актерским талантом, даже разыграл покушение на себя, после чего якобы «воскрес».
В 1960-е годы на фоне холодной войны в американском обществе весьма распространенной была боязнь ядерной войны. Джонс умело воспользовался и этими настроениями. Он рассказывал своим прихожанам о том, что ему якобы были видения ядерного апокалипсиса, что целые города подвергнутся ядерным атакам и будут полностью уничтожены. И спасутся, конечно же, лишь избранные, в число которых входят и члены секты.
Со временем секта росла. Если в первые годы в ней было всего несколько десятков человек, то к началу 1970-х годов «Храм народов» насчитывал уже от трех до пяти тысяч человек.
Сектанты ездили по стране, в разных городах проводили выступления, собирали пожертвования. Джонс открыл бесплатную столовую для бедных, чем привлек к себе новых сторонников. Также «Храм народов» открыл детский сад, оказывал медицинские и юридические услуги для получения пособий.
Первая церковь Джонса в Индианаполисе
Постепенно секта становилась все более тоталитарной. Джонс требовал, чтобы члены организации переписывали на него имущество, а также уделяли секте больше внимания, чем собственным семьям.
В 1965 году, заявив, что Индианаполис будет уничтожен в грядущей ядерной войне, Джонс объявил о переезде «Храма народов» в Калифорнию. Более вероятной причиной переезда была возросшая критика секты со стороны родственников ее членов.
В Калифорнии Джонс заручился поддержкой некоторых местных политиков. В любой момент он мог вывести на митинг в их поддержку как минимум несколько сотен своих людей. Так, однажды он поддержал на выборах мэра Сан-Франциско Джорджа Москоне, после чего получил высокую должность в муниципалитете города.
К середине 1970-х годов Джонс считался весьма уважаемой персоной в Калифорнии. Среди его знакомых был губернатор штата Джерри Браун, а однажды Джонс даже встретился с первой леди США Розалин Картер.
К этому времени выросли и масштабы деятельности «Храма народов». В распоряжении организации было девять домов престарелых, шесть частных школ для детей. Выпускалась и многочисленная печатная продукция, ежемесячник организации достиг тиража в 30 000 экземпляров.
Но вместе с успехами вскоре пришли и новые проблемы. Родственники членов секты массово стали подавать иски в суд, заявляя, что Джонс зомбирует их родных, обманом выманивает у них деньги. В прессе одна за другой появляются публикации с критикой секты, журналисты утверждали, что люди удерживаются в ней насильно, а за любые провинности следуют жестокие наказания.
Не имея возможности противостоять столь многочисленной критике, Джонс решает, что нужен новый переезд, и на этот раз уже за пределы США.
«Город мечты и всеобщего счастья»
Место переезда было выбрано весьма необычное: Гайана, находящаяся на северном побережье Южной Америки. Там посреди джунглей началось строительство нового поселения на арендованном участке земли. Джонс назвал его в честь себя – Джонстаун.
В 1977 году Джонс, а вместе с ним еще более 900 членов «Храма народов» переселились в Джонстаун. Там они работали по 11 часов в сутки, строя новые здания и облагораживая территорию. В Джонстауне появился свой детский сад, ясли, клуб и лесопилка.
Джонс в своих речах на общих собраниях, которые происходили каждый вечер, неоднократно говорил, что новое поселение вскоре станет «раем на Земле» и местом «всеобщего счастья». Здесь, уверял Джонс, они надежно укрылись от всего зла, которое существует в остальном мире.
Джонстаун. Фото 1979 года
Известно также, что Джонс и его ближайшие соратники поддерживали связь с советским консулом в Гайане Федором Тимофеевым. Есть версия, что целью Джонса был переезд всей секты в СССР, чтобы избежать дальнейшего преследования со стороны властей США и родственников сектантов.
Родные же забили еще большую тревогу. Они создали даже свою организацию, которую назвали «Озабоченные родственники», и призывали немедленно провести полное расследование деятельности Джонса. Наконец, их требования услышали власти.
Серьезное расследование деятельности «Храма народов» начал конгрессмен Лео Райан. Он решил проверить все на месте, и с этой целью 17 ноября 1978 года лично прибыл в Джонстаун вместе с несколькими журналистами.
Лео Райан
Прибыв на место, они увидели, что в целом жизнь поселенцев протекает спокойно. Однако не обошлось и без инцидента: один из поселенцев напал на Райана, приставив ему к горлу нож. Кроме того, 16 поселенцев захотели покинуть Джонстаун и вернуться домой.
На следующий день при возвращении в аэропорт на Райана, сопровождавших его журналистов и выразивших желание вернуться в США поселенцев напали охранники Джонстауна. Вот как этот момент описывает Чарльз Краузе, один из выживших журналистов:
«Эй, смотрите! – воскликнул кто-то, указывая вдаль. Через взлетную полосу ехали грузовик и трактор с платформой. Тем временем к самолётам приближались трое неизвестных. Они выглядели агрессивно...
Но я не очень тревожился, потому что местная полиция была здесь...
Боб Браун и Стив Санг нацелили свои камеры на трёх приближающихся мужчин, которые оттолкнули нескольких гайанцев... выхватили винтовку у оторопевшего гайанского полицейского...
И тут началась стрельба. Раздались крики. Я побежал вокруг хвоста самолёта, миновал группу NBC, ведущую съёмки, и спрятался за колесо...
Кто-то упал на меня и скатился... Я понял, что ранен... Ещё чье-то тело упало на меня и скатилось... Беспомощно я лежал... Ждал выстрела в спину. Стрелявшие хорошо делали своё дело, добивая раненых в упор...
Как я миновал смерти, я никогда не пойму... На взлетной полосе находился ещё один самолёт, который должен был доставить... «озабоченных родственников» и тех, кто покинул коммуну. После начала стрельбы самолёт пытался взлететь. Но в салоне открыл стрельбу Ларри Лейтон. Он ранил Монику Багби и Вернона Госнея. Потом пистолет заклинило, и Паркс смог выбить его из рук Лейтона».
Но я не очень тревожился, потому что местная полиция была здесь...
Боб Браун и Стив Санг нацелили свои камеры на трёх приближающихся мужчин, которые оттолкнули нескольких гайанцев... выхватили винтовку у оторопевшего гайанского полицейского...
И тут началась стрельба. Раздались крики. Я побежал вокруг хвоста самолёта, миновал группу NBC, ведущую съёмки, и спрятался за колесо...
Кто-то упал на меня и скатился... Я понял, что ранен... Ещё чье-то тело упало на меня и скатилось... Беспомощно я лежал... Ждал выстрела в спину. Стрелявшие хорошо делали своё дело, добивая раненых в упор...
Как я миновал смерти, я никогда не пойму... На взлетной полосе находился ещё один самолёт, который должен был доставить... «озабоченных родственников» и тех, кто покинул коммуну. После начала стрельбы самолёт пытался взлететь. Но в салоне открыл стрельбу Ларри Лейтон. Он ранил Монику Багби и Вернона Госнея. Потом пистолет заклинило, и Паркс смог выбить его из рук Лейтона».
Лейтон – один из поселенцев, захотевших вернуться домой. В целом во время этого нападения было убито пять человек, включая троих журналистов, одного поселенца и Лео Райана.
Массовое самоубийство
В тот же вечер Джонс провел последнее собрание своей секты. Он заявил, что теперь, когда погибли американский конгрессмен с журналистами, у них всех остается лишь один выход: покончить с собой. Интересно, что из всей толпы в более 900 человек лишь одна девушка нашла в себе смелость возразить ему, сказав, что суицид – не выход, и лучше попытаться снова связаться с советским консулом, чтобы бежать в СССР. Но Джонс отверг это предложение.
Несколько бочек были наполнены виноградным соком, куда добавили смесь цианида калия и диазепама. Всем поселенцам по очереди раздали по пластиковому стаканчику отравленного сока. Первыми родители напоили своих детей, после чего выпили сами. Предполагается, что некоторых заставили выпить насильно. Сам Джонс потом был обнаружен с простреленной головой. Всего в Джонстауне погибло 918 человек, включая 276 детей.
На месте трагедии
В деле массового самоубийства в Джонстауне по-прежнему есть белые пятна. Впоследствии это породило ряд конспирологических версий. Одна из них, например, гласит, что сектанты Джонстауна не совершили самоубийство, а были убиты сотрудниками ЦРУ. Однако всеми серьезными исследователями тех событий эта версия отвергается.
Дело в том, что каждое собрание «Храма народов», включая и последнее, записывалось на магнитофонную пленку, благодаря чему мы знаем, о чем на них говорили. И последняя речь Джонса полностью была посвящена грядущему акту суицида.
Около 80 сектантов, покинувших поселение накануне и не попавших на последнее собрание, в итоге спаслись и уехали домой. Сама секта «Храм народов» была запрещена в США лишь в следующем 1979 году.
Джонстаун же превратился в город-призрак. Из-за его мрачной славы там больше никто не селился, а в середине 1980-х годов в результате пожара большая часть поселения сгорела. Оставшиеся руины и в наше время остаются необитаемы.