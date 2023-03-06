Джонстаун: город «всеобщего счастья» и самого массового самоубийства



Джим Джонс

Джим Джонс и «Храм народов»



Первая церковь Джонса в Индианаполисе

«Город мечты и всеобщего счастья»



Джонстаун. Фото 1979 года



Лео Райан

«Эй, смотрите! – воскликнул кто-то, указывая вдаль. Через взлетную полосу ехали грузовик и трактор с платформой. Тем временем к самолётам приближались трое неизвестных. Они выглядели агрессивно...

Но я не очень тревожился, потому что местная полиция была здесь...

Боб Браун и Стив Санг нацелили свои камеры на трёх приближающихся мужчин, которые оттолкнули нескольких гайанцев... выхватили винтовку у оторопевшего гайанского полицейского...

И тут началась стрельба. Раздались крики. Я побежал вокруг хвоста самолёта, миновал группу NBC, ведущую съёмки, и спрятался за колесо...

Кто-то упал на меня и скатился... Я понял, что ранен... Ещё чье-то тело упало на меня и скатилось... Беспомощно я лежал... Ждал выстрела в спину. Стрелявшие хорошо делали своё дело, добивая раненых в упор...

Как я миновал смерти, я никогда не пойму... На взлетной полосе находился ещё один самолёт, который должен был доставить... «озабоченных родственников» и тех, кто покинул коммуну. После начала стрельбы самолёт пытался взлететь. Но в салоне открыл стрельбу Ларри Лейтон. Он ранил Монику Багби и Вернона Госнея. Потом пистолет заклинило, и Паркс смог выбить его из рук Лейтона».

Массовое самоубийство



На месте трагедии