Турецкий эксперт объяснил большую близость Анкары к России, чем к США

Сейчас Турция ощущает себя более близкой страной к России, чем к США. Такое отношение распространяется как на экономику и политику, так и на военную сферу, считает профессор университета Мальтепе Хасан Унал.По мнению турецкого эксперта, которое он озвучил во время организованной на площадке клуба «Валдай» конференции по Ближнему Востоку, окончание холодной войны привело к укреплению турецко-российских отношений.Как считает Хасан Унал, Турция в настоящее время теснее сотрудничает с Россией. Это объясняется наличием политических противоречий Анкары и Вашингтона, а также более выгодными экономическими, финансовыми и даже военными связями с Россией. В перспективе турецко-российское сотрудничество может только расширяться, надеется эксперт.Отметим, что, хотя Турция поставляет некоторые виды вооружений Украине, вместе с тем президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался присоединяться к антироссийским санкциям Запада. Понятно, что главная мотивация Анкары – экономические выгоды от тесного сотрудничества с Россией, но Эрдоган также не может не понимать, что и он лично, и сформированная им в Турции политическая система изрядно раздражают и США, и Евросоюз. Если Россия потерпела бы поражение от Запада, то очень быстро закончилось бы правление самого Эрдогана в Турции, а страна была бы вынуждена менять приоритеты и во внутренней, и во внешней политике.В то же время, России, несмотря на определенную выгоду тесного сотрудничества с Турцией, вряд ли стоит рассчитывать, что эта страна станет ее искренним союзником. Партнером – да, но пока выгодно и пока совпадают интересы.