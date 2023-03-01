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Турецкий эксперт объяснил большую близость Анкары к России, чем к США

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Турецкий эксперт объяснил большую близость Анкары к России, чем к США

Сейчас Турция ощущает себя более близкой страной к России, чем к США. Такое отношение распространяется как на экономику и политику, так и на военную сферу, считает профессор университета Мальтепе Хасан Унал.


По мнению турецкого эксперта, которое он озвучил во время организованной на площадке клуба «Валдай» конференции по Ближнему Востоку, окончание холодной войны привело к укреплению турецко-российских отношений.

Как считает Хасан Унал, Турция в настоящее время теснее сотрудничает с Россией. Это объясняется наличием политических противоречий Анкары и Вашингтона, а также более выгодными экономическими, финансовыми и даже военными связями с Россией. В перспективе турецко-российское сотрудничество может только расширяться, надеется эксперт.

Отметим, что, хотя Турция поставляет некоторые виды вооружений Украине, вместе с тем президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался присоединяться к антироссийским санкциям Запада. Понятно, что главная мотивация Анкары – экономические выгоды от тесного сотрудничества с Россией, но Эрдоган также не может не понимать, что и он лично, и сформированная им в Турции политическая система изрядно раздражают и США, и Евросоюз. Если Россия потерпела бы поражение от Запада, то очень быстро закончилось бы правление самого Эрдогана в Турции, а страна была бы вынуждена менять приоритеты и во внутренней, и во внешней политике.

В то же время, России, несмотря на определенную выгоду тесного сотрудничества с Турцией, вряд ли стоит рассчитывать, что эта страна станет ее искренним союзником. Партнером – да, но пока выгодно и пока совпадают интересы.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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4 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:48
    0
    Турецкий эксперт объяснил большую близость Анкары к России, чем к США
    . Вопрос, конечно, интересный и... неопределённый, не то, что б до конца, а как бы вообще.
    У всех есть свои национальные интересы, личные амбиции да и много чего ещё, разного.
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 14:48
    +1
    М-да.. даже Турки это понимают, но не Украина. Эй украинцы, не смогут вас США поддерживать вечно, когда-то это кончится и мы придем к вам.
  3. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 14:52
    0
    В любом случае Турция - одна из немногих стран, имеющих собственную политику, руководствуясь здравым смыслом и личной выгодой. И с ней можно иметь дело. Вот Венгрия из таких же стран. До некоторого времени и Чехия была весьма здравомыслящей, но сейчас - увы...
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:52
    0
    Турция не хочет ложиться под США, а хочет быть одним из центром "многополярного мира", который продвигает Россия. В этом их главное взаимопонимание. Даже история в чём-то общая: некогда великие империи, частично утратившие былое могущество, но надеющиеся на грядущее объединение тюрского и русского мира. Опять-же соседи: торговля, бизнес. Да и лидеры стран имеют много общего.