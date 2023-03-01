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«Китайцы получают нечестную прибыль и преимущество»: авиакомпании ЕС вынуждены облетать Россию в отличие от авиаперевозчиков КНР

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«Китайцы получают нечестную прибыль и преимущество»: авиакомпании ЕС вынуждены облетать Россию в отличие от авиаперевозчиков КНР

На фоне восстановления после введённого из-за ковида карантина индустрии авиаперелётов компании из ЕС предупреждают, что им будет трудно бороться на рынке с китайскими конкурентами, потому что они вынуждены выбирать более длинные маршруты в Азию, чтобы избежать полётов над Россией.


Как поясняют представители европейского бизнеса, которым в отличие от КНР запретили использовать воздушное пространство РФ после начала СВО, время пребывания самолёта в воздухе значительно увеличилось, например, при движении из Парижа в Сеул – на 3 часа. Это сказывается не только на удобстве для пассажиров, но и приводит к росту расходов в связи с большим расходом топлива.

Так, в последние годы активно развивалась финская компания Finnair, предлагавшая европейцам один из самых быстрых маршрутов в Азию за счёт северного положения страны. Однако после прекращения перелётов через Россию её судьба оказалась под вопросом. Теперь время в пути между Хельсинки и Токио занимает вместо 9,5 более 13 часов.

В результате облёта России резко возросла загруженность воздушного пространства Европы, что приводит к существенным заторам. Так, аэропорт Амстердама принёс публичные извинения своим клиентам из-за многочисленных сбоев в работе в прошлом году:

Никогда прежде в истории мы не разочаровывали так много туристов и авиакомпаний, как в 2022 году.


Многие европейские авиакомпании серьёзно пострадали в результате ограничений, введённых во время пандемии ковид. Сейчас они возлагают свою надежду выбраться из кредитной ямы на китайских туристов, ожидая их возвращения в популярные торговые центры, такие как Париж. Однако они проигрывают авиаперевозчикам из КНР.

Китайцы, которые летают над Россией, получают нечестную по отношению к нам прибыль и преимущество

- заявили в Air France-KLM в ходе интервью Financial Times.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:52
    +4
    Вот интересно; Если ты сам не хочешь летать через РФ, почему Азия должна не летать через РФ?
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 14:58
      +4
      Терпилы должны страдать... жалуйтесь в Вашингтон laughing...и вообще, слушайте своих политиков. Анналенка Бербок говорит что если сделать поворот на 360 градусов - все сразу наладится. wassat
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 15:07
      +2
      По данным издания, компании ЕС считают дискриминацией разрешение для китайских самолетов летать над РФ

      А запрет летать авиакомпаниям из РФ над ЕС дискриминацией не считается. Это другое, - добавили компании ЕС. yes lol
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:52
    +4
    Честность и ЕС понятия априори несовместимые......
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 14:56
    0
    Покупайте билеты РЖД и плацкартом в Азию wassat
  4. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 14:56
    +2
    Хочется посоветовать европейцам осмотрительнее выбирать себе друзей. Выбрали бы Россию, а не Украину и Польшу, и Путина, а не Зеленского, имели бы совсем другую, мирную, безмятежную и с уверенностью в будущем, ситуацию.
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:56
    +1
    Китай не закрывал воздушное пространство для российских самолётов, а Европа закрыла. Как то так. Бизнес и ничего личного.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:59
    0
    Пусть говорят огромное спасибо своим, русофобским, правительствам. Больше, в этой ситуации, не виноват ни кто.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:59
    0
    «Китайцы получают нечестную прибыль и преимущество»: авиакомпании ЕС вынуждены облетать Россию в отличие от авиаперевозчиков КНР
    . Это, даже, прикольно, что они такое заметили и квохтать начали по поводу и без оного?!!! good laughing
  8. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:59
    0
    И разряда - а нас за что. Санкции против нас это нормально, а ответка удивляет.
  9. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 15:00
    0
    приводит к росту расходов в связи с большим расходом топлива.

    Ну, так, господа - кто кому санкции объявлял? А теперь - "Нравится, не нравится, терпи моя красавица" (Ц).
  10. shark507
    shark507 Сегодня, 15:03
    0
    Нечестно, что нечестную прибыль и преимущество получают не европейские авиакомпании.