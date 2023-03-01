«Китайцы получают нечестную прибыль и преимущество»: авиакомпании ЕС вынуждены облетать Россию в отличие от авиаперевозчиков КНР

Никогда прежде в истории мы не разочаровывали так много туристов и авиакомпаний, как в 2022 году.

Китайцы, которые летают над Россией, получают нечестную по отношению к нам прибыль и преимущество

На фоне восстановления после введённого из-за ковида карантина индустрии авиаперелётов компании из ЕС предупреждают, что им будет трудно бороться на рынке с китайскими конкурентами, потому что они вынуждены выбирать более длинные маршруты в Азию, чтобы избежать полётов над Россией.Как поясняют представители европейского бизнеса, которым в отличие от КНР запретили использовать воздушное пространство РФ после начала СВО, время пребывания самолёта в воздухе значительно увеличилось, например, при движении из Парижа в Сеул – на 3 часа. Это сказывается не только на удобстве для пассажиров, но и приводит к росту расходов в связи с большим расходом топлива.Так, в последние годы активно развивалась финская компания Finnair, предлагавшая европейцам один из самых быстрых маршрутов в Азию за счёт северного положения страны. Однако после прекращения перелётов через Россию её судьба оказалась под вопросом. Теперь время в пути между Хельсинки и Токио занимает вместо 9,5 более 13 часов.В результате облёта России резко возросла загруженность воздушного пространства Европы, что приводит к существенным заторам. Так, аэропорт Амстердама принёс публичные извинения своим клиентам из-за многочисленных сбоев в работе в прошлом году:Многие европейские авиакомпании серьёзно пострадали в результате ограничений, введённых во время пандемии ковид. Сейчас они возлагают свою надежду выбраться из кредитной ямы на китайских туристов, ожидая их возвращения в популярные торговые центры, такие как Париж. Однако они проигрывают авиаперевозчикам из КНР.- заявили в Air France-KLM в ходе интервью Financial Times.