Военкор охарактеризовал типы военнослужащих армии противника и их поведение в плену

Военкор Александр Сладков в посте, опубликованном на своём Телеграм-канале, сообщил о том, что за всё время спецоперации произошло немало изменений, касающихся как украинских солдат, так и украинских пленных. По мнению репортёра ВГТРК, ещё в самом начале СВО в плен к российским войскам попадали в основном те военнослужащие, которые вступили в ряды украинской армии ради больших денег.
Как отметил российский журналист, многие решались на этот шаг ещё и ради получения определённого перечня привилегий, таких как стаж, получение статуса участника боевых действий (УБД) или тех же льгот на образование. Среди солдат были и те, кто просто выступал за идею, оставаясь в стороне от политики. В большинстве своём это были резервисты, которые, сколотив определённое состояние, покинули ВСУ, будучи призванные вновь. Все они успели набраться кое-какого боевого опыта за время своей службы, успев ощутить на себе весь вкус и тяготы войны. При этом такие не горели особым желанием воевать, правда и сдаваться в плен тоже не спешили.
Военкор на канале Сладков + также добавил, что в их основную задачу входило выжить, вернувшись домой с деньгами. Тем не менее, когда они оказывались в безвыходном положении, приходилось сдаваться в плен, поскольку погибать героями – не про них. Эта категория солдат могла безжалостно смотреть на то, как их отделение расстреливают из пулемёта, ведь в таких ситуациях всегда намного легче сдаться, оставшись одному и, зная, что выстрел в спину произведён уже не будет.
Следующая категория людей – военные, проявившие свой профессионализм, мужество, отвагу, которым служба не была в тягость, военнослужащие, отстаивающие честь родины. Может, у них и не было чёткого ответа на вопрос о причинах войны, а также правильности своих поступков, но воевали они достойно и умело, выполняя все приказы своим командиров.
И наконец, третья группа была идейной. Часть из них уже служила в армии к началу спецоперации, воюя умышленно и, основываясь, на убеждениях далеко не личных, а тех, что продиктованы системой на организационном уровне. Как раз они и несут ответственность за большинство военных преступлений, а всё потому, что у таких бойцов отсутствует чувство сострадания и выработана уверенность в полной безнаказанности. Они продолжают верить в то, что при любом раскладе их будут обменивать вне зависимости от тяжести совершённых ими преступлений. Как отметил Сладков, именно Мариуполь продемонстрировал, что это так. Другими словами, это просто безбашенные люди, готовые идти напролом.
Кстати, неудивительно, что таких реже всего берут в плен. Во многом это связано и с тем, что сейчас не происходит больших прорывов и окружений, которые бы позволили это осуществить. И если у них нет ничего, что бы их удерживало – семьи, например, родных, то после сдачи в плен, они не желают возвращаться на Украину, дабы снова не попасть в строй. Ну а если и есть семьи, то и в этом случае они рассчитывают на то, что воевать после плена не призовут. Такие не только боятся российских солдат, но и своих же. Остаётся одно – воевать до конца, в надежде выжить.