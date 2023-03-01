Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что ВСУ не отступают из Артемовска и оказывают «яростное сопротивление»

ВСУ на Артемовске подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление, кровопролитность боев увеличивается с каждым днем

В настоящее время формирования вооруженных сил Украины (ВСУ) не только не отступают из Артемовска (украинцы называют его Бахмутом), но и продолжают направлять в город дополнительные резервы. Они пытаются всеми силами удержать Артемовск. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя информацию о выводе украинской армии из города.Свой ответ журналистам Пригожин опубликовал в Telegram. Он отметил, что боевые действия в городе остаются очень интенсивными. Говорить об отступлении преждевременно.- подчеркнул Пригожин.Между тем, сегодня советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Роднянский заявил, что киевский режим допускает возможность «стратегического отступления» из Артемовска, если оборонять город будет невозможно. Ранее, напомним, в Киеве отрицали, что украинская армия может покинуть город.Представитель Восточного командования ВСУ Сергей Череватый, в свою очередь, отметил, что Россия бросила в Артемовск хорошо обученных и мотивированных бойцов ЧВК «Вагнер», имеющих опыт боевых действий в Сирии и Ливии. В то же время, Череватый подчеркнул, что отвод группировки из Артемовска пока не планируется.Напомним, что город уже близок к окружению, силы «вагнеровцев» прорываются к единственной остающейся под контролем ВСУ дороге в Часов Яр, по которой осуществляется снабжение группировки боеприпасами и подкреплениями.