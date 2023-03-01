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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что ВСУ не отступают из Артемовска и оказывают «яростное сопротивление»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что ВСУ не отступают из Артемовска и оказывают «яростное сопротивление»

В настоящее время формирования вооруженных сил Украины (ВСУ) не только не отступают из Артемовска (украинцы называют его Бахмутом), но и продолжают направлять в город дополнительные резервы. Они пытаются всеми силами удержать Артемовск. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя информацию о выводе украинской армии из города.


Свой ответ журналистам Пригожин опубликовал в Telegram. Он отметил, что боевые действия в городе остаются очень интенсивными. Говорить об отступлении преждевременно.

ВСУ на Артемовске подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление, кровопролитность боев увеличивается с каждым днем

- подчеркнул Пригожин.

Между тем, сегодня советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Роднянский заявил, что киевский режим допускает возможность «стратегического отступления» из Артемовска, если оборонять город будет невозможно. Ранее, напомним, в Киеве отрицали, что украинская армия может покинуть город.

Представитель Восточного командования ВСУ Сергей Череватый, в свою очередь, отметил, что Россия бросила в Артемовск хорошо обученных и мотивированных бойцов ЧВК «Вагнер», имеющих опыт боевых действий в Сирии и Ливии. В то же время, Череватый подчеркнул, что отвод группировки из Артемовска пока не планируется.

Напомним, что город уже близок к окружению, силы «вагнеровцев» прорываются к единственной остающейся под контролем ВСУ дороге в Часов Яр, по которой осуществляется снабжение группировки боеприпасами и подкреплениями.
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5 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:00
    +4
    Напомним, что город уже близок к окружению
     Да,это уже не первое напоминание.
    1. Nag1984
      Nag1984 Сегодня, 15:15
      +2
      Каждый день все кому е лень, и не по разу. Верю только Пригожину остальные балоболы и хайпожоры.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:08
    +1
    Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что ВСУ не отступают из Артемовска и оказывают «яростное сопротивление»
    . Скажем так... там есть разные, но общее состояние, общая обстановка такая, что придётся брать с боем, с потерями и... в общем, в лёгкую ничего не получится, ни сейчас, ни потом.
  3. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 15:11
    +1
    Видимо город очень важен для ВСУ в стратегическом плане, раз так вцепились в него. Это как в ВОВ - "никомуненужнаявысота", за которую и наши и фрицы часто бились подолгу.
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 15:20
      0
      Цитата: Арбайтернегаст
      Это как в ВОВ - "никомуненужнаявысота", за которую и наши и фрицы часто бились подолгу.

      Это выражение лишь означает, что вы НИЧЕГО не знаете о Великой Отечественной Войне, павших героях, наших предках. Гражданину нашей Родины, знающем о ВОВ известно, что " никомуненужныхвысот" не было. Как и за Левитановским "шли бои местного значения" - стояла непрекращающаяся трагедия наших предков на протяжении всей линии фронта...