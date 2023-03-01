Военное обозрение
Войти Регистрация

Politico: ЕС пытается усилить влияние уже принятых санкций

1
Politico: ЕС пытается усилить влияние уже принятых санкций

Запад в лице Евросоюза и США мечется по сторонам, чтобы найти любую возможность навредить России. ЕС уже ввел 10 пакетов антироссийских санкций.


Теперь же, как пишет издание Politico, в Брюсселе решили больше сосредоточиться на контроле за исполнением уже принятых санкций, так как многие из введенных ЕС ограничений пробуксовывают. Больше пользы будет не в введении новых санкций, а в соблюдении уже существующих, считают в руководстве ЕС.

Politico отмечает, что во многих странах Евросоюза эксперты высказываются против дальнейшего расширения наименований товаров, на которых распространяются санкции. Они считают, что включение в санкционный список таких редких товаров, как, например, удобрений, титана и урановых стержней больше навредить странам ЕС, чем самой России.

Десять европейских пакетов санкций так и не достигли своих целей по ослаблению России. Кроме того, в прошлом году экспорт России в Европу даже увеличился, а проблемы с поставками компонентов для оборонной промышленности решили, найдя им замену, пишет Politico.

В Брюсселе надеются, что после ввода последнего пакета санкций товарооборот между ЕС и Россией сократится примерно вдвое. Однако при принятии первых пакетов в ЕС вообще говорили, что экономика России рухнет, но она продолжает стабильно функционировать.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/EmDee
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
1 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:33
    0
    в прошлом году экспорт России в Европу даже увеличился
     Если газ, так же входит в перечень экспорта, многое становится ясным, например,почему не помог генерал Мороз, а как на него надеялись.Про какой-то кердык,Европе писали,тут на страницах ВО, да и не только.