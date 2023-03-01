Politico: ЕС пытается усилить влияние уже принятых санкций

Запад в лице Евросоюза и США мечется по сторонам, чтобы найти любую возможность навредить России. ЕС уже ввел 10 пакетов антироссийских санкций.Теперь же, как пишет издание Politico, в Брюсселе решили больше сосредоточиться на контроле за исполнением уже принятых санкций, так как многие из введенных ЕС ограничений пробуксовывают. Больше пользы будет не в введении новых санкций, а в соблюдении уже существующих, считают в руководстве ЕС.Politico отмечает, что во многих странах Евросоюза эксперты высказываются против дальнейшего расширения наименований товаров, на которых распространяются санкции. Они считают, что включение в санкционный список таких редких товаров, как, например, удобрений, титана и урановых стержней больше навредить странам ЕС, чем самой России.Десять европейских пакетов санкций так и не достигли своих целей по ослаблению России. Кроме того, в прошлом году экспорт России в Европу даже увеличился, а проблемы с поставками компонентов для оборонной промышленности решили, найдя им замену, пишет Politico.В Брюсселе надеются, что после ввода последнего пакета санкций товарооборот между ЕС и Россией сократится примерно вдвое. Однако при принятии первых пакетов в ЕС вообще говорили, что экономика России рухнет, но она продолжает стабильно функционировать.