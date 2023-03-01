Появилось официальное подтверждение переброски дополнительных сил ВСУ под Артемовск

В последние дни поступает крайне противоречивая информация касательно ситуации в Артемовске (Бахмуте).Многие западные и не только СМИ пишут о том, что украинские войска скорее всего отойдут из населенного пункта из-за угрозы окружения. Также, буквально сегодня, о вероятности «стратегического отступления» из Бахмута заявил и советник офиса Зеленского Александр Роднянский в ходе интервью журналистам из CNN.В то же время, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем ТГ-канале написал о переброске украинским командованием дивизиона реактивной артиллерии в район н.п. Часов Яр близ Артемовска.Позднее о регулярной переброске дополнительных подразделений ВСУ в Бахмут заявил и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. С его слов, в город регулярно прибывают украинские резервы, а с его бойцами отчаянно сражаются десятки тысяч солдат ВСУ и наемников.В свою очередь, ситуация с намерениями Киева относительно Артемовска несколько прояснилась после сегодняшнего заявления замминистра обороны Украины Анны Маляр. С ее слов, командующий восточной группировкой войск генерал Сырский, исходя из текущей ситуации в Бахмуте, принял несколько важных решений. Одно из них касается переброски в город дополнительных подразделений ВСУ.Кроме того, Маляр заявила, что были приняты и другие решения, которые, как она выразилась, «пока нельзя озвучивать».