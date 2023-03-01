Военное обозрение
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Появилось официальное подтверждение переброски дополнительных сил ВСУ под Артемовск

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Появилось официальное подтверждение переброски дополнительных сил ВСУ под Артемовск

В последние дни поступает крайне противоречивая информация касательно ситуации в Артемовске (Бахмуте).


Многие западные и не только СМИ пишут о том, что украинские войска скорее всего отойдут из населенного пункта из-за угрозы окружения. Также, буквально сегодня, о вероятности «стратегического отступления» из Бахмута заявил и советник офиса Зеленского Александр Роднянский в ходе интервью журналистам из CNN.

В то же время, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем ТГ-канале написал о переброске украинским командованием дивизиона реактивной артиллерии в район н.п. Часов Яр близ Артемовска.

Позднее о регулярной переброске дополнительных подразделений ВСУ в Бахмут заявил и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. С его слов, в город регулярно прибывают украинские резервы, а с его бойцами отчаянно сражаются десятки тысяч солдат ВСУ и наемников.

В свою очередь, ситуация с намерениями Киева относительно Артемовска несколько прояснилась после сегодняшнего заявления замминистра обороны Украины Анны Маляр. С ее слов, командующий восточной группировкой войск генерал Сырский, исходя из текущей ситуации в Бахмуте, принял несколько важных решений. Одно из них касается переброски в город дополнительных подразделений ВСУ.

Кроме того, Маляр заявила, что были приняты и другие решения, которые, как она выразилась, «пока нельзя озвучивать».
Автор:
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19 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:28
    -3
    Да, пора вводить ограничения на ВСЕ инфопростанство, иначе мы уже в Киеве, а хихелы в Москве.....
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:28
    +5
    Короче, решили пустить под "нож" еще несколько бригад ТРО, все равно "Сталинград" не получится...., будет Мариуполь-2, только без экстракшен, сразу в землю..
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 15:58
      +1
      А как раз в Сталинград Манштейн на деблокаду пытался прорваться с танковой армией Гота. Операция Винтергевиттен. И не поверите, там еще и румыны были. Так что историческая спираль налицо!
    2. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 16:22
      -1
      Чем больше там положим укропа тем меньше будет дальнейшее сопротивление на остальных участках. Может даже и на Одессу пойдём.
  3. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 15:28
    0
    Появилось официальное подтверждение переброски дополнительных сил ВСУ под Артемовск
    "неимеющийстратегическойценности",решили сделать "куликовым полем" похоже.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: Аэродромный
      Появилось официальное подтверждение переброски дополнительных сил ВСУ под Артемовск
      "неимеющийстратегическойценности",решили сделать "куликовым полем" похоже.


      Либо действуют по английским многовековым традициям. Те тоже прежде чем уйти, забрасывали войсками, а потом ночью все войска исчезали. Для примера можно посмотреть как они оставляли Мурманск в Гражданскую.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:34
    +4
    Всё таки "фортеция Бахмут" зелю не отпускает...
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 15:54
      0
      Всё таки "фортеция Бахмут" зелю не отпускает...

      Неужели у него там дача с единственным уцелевшим на У унитазом? По-другому объяснить упорство/упоротость ВСУ не получается.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:36
    +7
    Появилось официальное подтверждение переброски дополнительных сил ВСУ под Артемовск
    . Если/когда отступят, они должны создать следующий рубеж обороны... по другому такие дела не делаются.
    В общем, у них вполне боеспособная армия и командование имеет управление войсками на должном уровне.
    Победить их в лёгкую не получится...
    1. koramax81
      koramax81 Сегодня, 16:22
      0
      Мне кажется следующая линия обороны еще не готова. Поэтому и упираются под Бахмутом
  6. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:36
    +7
    Десятки тыщ это очень сочно. Это значит минимум 2000 автомобилей в день для обеспечения бк и продовольствием. В Хромово на единственной дороге наверное пробки.
  7. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 15:37
    +1
    Если кучкуются, то нужно достойное огневое воздействие. Там и так городок не ахти какой большой, да ещё часть уже отбили, так-что работа для арты и авиации.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:43
    +1
    Все это ожидаемо и резервы ВСУ для разблокировки путей эвакуации и снабжения тоже. Так просто никто не собирается сдавать "намоленое" украинскими пропагандистами "место Бахмут".
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 16:37
      0
      ВСУ выигрывают время. Да и человеческий ресурс Вагнера то же истощается - и для ВСУ выгоднее стачивать его о ТрО и прочих инвалидов. Запорожские резервы Залужного все еще нетронуты (пишут, что Бахмут подписывают их Харьковской группировки).
  9. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 15:48
    +1
    Да это ЛС для прикрытия огранизовованного отхода и строительств новых оборонительных позиций.
    Ещё и контрударить могут.

    А так да, держать Бахмут будут до талого
  10. spirit
    spirit Сегодня, 15:57
    +1
    Бахмут это не Мариуполь.Тут кольцо очень медленно сжимается, так как у Вагнеров сил и средст не хватает.Самое опасное что смогут сделать Украинцы это нанести контр-удар по флангам и отрезать замыкающие силы на передке.Это может быть ловушкой все эти выбросы об отходе из Бахмута[i][/i]
  11. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 16:04
    +2
    Не стоит недооценивать противника, воевать они умеют и продолжают учиться.
    И даже их говорящие головы выглядят лучше, чем Конашенков, талдычащий по бумажке.
  12. alex-pmr
    alex-pmr Сегодня, 16:04
    +2
    Как бы вагнера сами в котел не попали, слишком растянулись фланги. Есть предположение, что у ВСУ есть некий план. Дай бог ошибиться
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 16:50
      0
      Планы всегда есть. Они уже предпринимали контратаки и попытки отбросить Вагнеровцев, в том числе с применением артиллерии и бронетехники. До сих пор получалось не слишком удачно.