В настоящее время бундесвер (вооруженные силы ФРГ) не может защитить Германию в случае начала боевых действий с какой-либо страной. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, выступая на съезде фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге.
Сейчас состояние бундесвера столь печально, что об этом не стесняются говорить высокопоставленные руководители немецкого военного ведомства. Одной из главных причин такого положения армии Писториус считает недофинансирование обороны страны.
У нас нет обороноспособных вооруженных сил, которые могли бы защитить страну от наступательной, жестоко ведущейся войны
- заявил Писториус.
Германия имеет обязательства и по отношению к другим странам Североатлантического альянса. Но вряд ли можно говорить о возможности их выполнить, если бундесвер и свою страну не в состоянии полноценно оборонять.
В числе главных проблем бундесвера Писториус назвал дефицит военной техники и вооружения, особенно увеличившийся после поставок оружия на Украину. Также министр обороны заявил о нехватке личного состава. Из-за кадрового дефицита бундесверу не удается укомплектовать штатные должности в подразделениях. Немецкая молодежь не горит желанием служить в вооруженных силах.
Интересно, что чуть ранее генеральный директор немецкой компании Rheinmetall AG Армин Паппергер также признал, что без помощи США Германия сегодня не в состоянии защититься своими силами в случае начала войны. Но при этом страна продолжает поставлять оружие на Украину, тем самым, еще больше ослабляя и без того находящиеся в непростой ситуации собственные вооруженные силы.