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Министр обороны Германии Писториус: «У нас нет обороноспособных вооруженных сил»

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Министр обороны Германии Писториус: «У нас нет обороноспособных вооруженных сил»

В настоящее время бундесвер (вооруженные силы ФРГ) не может защитить Германию в случае начала боевых действий с какой-либо страной. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, выступая на съезде фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге.


Сейчас состояние бундесвера столь печально, что об этом не стесняются говорить высокопоставленные руководители немецкого военного ведомства. Одной из главных причин такого положения армии Писториус считает недофинансирование обороны страны.

У нас нет обороноспособных вооруженных сил, которые могли бы защитить страну от наступательной, жестоко ведущейся войны

- заявил Писториус.

Германия имеет обязательства и по отношению к другим странам Североатлантического альянса. Но вряд ли можно говорить о возможности их выполнить, если бундесвер и свою страну не в состоянии полноценно оборонять.

В числе главных проблем бундесвера Писториус назвал дефицит военной техники и вооружения, особенно увеличившийся после поставок оружия на Украину. Также министр обороны заявил о нехватке личного состава. Из-за кадрового дефицита бундесверу не удается укомплектовать штатные должности в подразделениях. Немецкая молодежь не горит желанием служить в вооруженных силах.

Интересно, что чуть ранее генеральный директор немецкой компании Rheinmetall AG Армин Паппергер также признал, что без помощи США Германия сегодня не в состоянии защититься своими силами в случае начала войны. Но при этом страна продолжает поставлять оружие на Украину, тем самым, еще больше ослабляя и без того находящиеся в непростой ситуации собственные вооруженные силы.
Использованы фотографии:
Вооруженные силы ФРГ / https://www.bmvg.de
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1 комментарий
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:15
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    Глядя на СВО, до них доходит реальность. Вообще после демилитаризации бывшей украины, все страны участник НАТО помогут понимать, что к такой войне, которую может вести Россия никто из них не готов. Вообще, если так дальше пойдет, то любой страной НАТО сможет разобраться одно ЧВК Вагнер...