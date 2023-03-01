Минобороны: За стуки силами ПВО ВС РФ перехвачены и сбиты 25 украинских БПЛА

Согласно очередной сводке Министерства обороны РФ, наиболее ожесточенные бои продолжаются на Донецком направлении. Здесь бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке «Южной» группировки ВС РФ наносят наибольший урон ВСУ, продолжающим всеми силами постараться удержать Артемовск (Бахмут). За сутки на этом направлении уничтожены почти двести украинских боевиков, 16 бронемашин, гаубицы Д-20 и Д-30.
В районе поселка Очертино к северо-западу от Донецка накрыт склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ, а чуть южнее, вблизи с пгт Новоселовка Первая, поражена база хранения топлива 36-й бригады морской пехоты украинской армии. Еще один склад с БК 123-й бригады территориальной обороны ВСУ уничтожен под Александровкой в Херсонской области.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллеристы группировки «Восток» нанесли огневое поражение по позициям противника под Угледаром и Никольским в ДНР, также в районе н. п. Червоное, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области. Потери ВСУ за сутки составили до 80 военнослужащих, подбит танк и гаубица Д-30.
На Красно-Лиманском участке фронта активно поработали артиллеристы и пехотинцы группировки «Центр» в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка Луганской республики и Ямполовка Донецкой республики. В ходе оборонительных действий и огневого поражения позиций неприятеля уничтожено более 150 боевиков ВСУ, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
На Купянском направлении в Харьковской области штурмовая авиация и ТОС «Западной» группировки российской армии нанесли удары по позициям противника в районе поселка Двуречная и села Синьковка. В районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР и Тимковка Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника на этих участках составили до 90 военнослужащих.
Российские летчики продолжают добивать остатки боевой авиации ВС Украины. В небе над городом Дружковка Донецкой республики в воздушном бою сбит украинский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24.
Российское Минобороны подтверждает отражение массированной атаки украинским режимом по объектам на территории Крыма с использованием БПЛА. Всего было запущено десять беспилотников, шесть из которых сбиты средствами ПВО, еще четыре выведены из строя средствами РЭБ. В сводке уточняется, что жертв и разрушений на земле не допущено.
Плюс за сутки российскими зенитчиками были перехвачены и уничтожены еще 15 украинских беспилотников в небе над ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областями. Таким образом, общее количество перехваченных и сбитых БПЛА противника за сутки составило 25 летательных аппаратов. Это одна из наиболее массированных атак ВСУ с использованием дронов за последние месяцы.