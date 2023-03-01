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Российские военные продемонстрировали уничтоженную под Артемовском американскую гаубицу М777

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Российские военные продемонстрировали уничтоженную под Артемовском американскую гаубицу М777

Бойцы российской ЧВК "Вагнер" продемонстрировали уничтоженную в районе Артемовска американскую 155-мм гаубицу М777. На опубликованной российскими военными видеозаписи можно увидеть обломки полностью уничтоженного артиллерийского орудия американского производства, на которых сохранилась табличка с маркировкой.


Это видео, как и множество подобных, опубликованных в социальных сетях ранее, практически полностью опровергает утверждение украинской пропаганды о том, что российская армия уничтожает преимущественно изготовленные в Польше надувные макеты западных вооружений, тогда как практически вся военная техника ВСУ якобы остается в целости.


В течение года с начала российской спецоперации украинская армия получила от Запада значительное количество вооружений, значительную часть из которого, однако, составляют имевшиеся в распоряжении стран Восточной Европы образцы военной техники советского производства.

Однако, в связи с истощением запасов старой военной техники, в поставки Украине входят также и более новые вооружения, такие как американские гаубицы М777, современные немецкие танки Leopard 2 и системы ПВО западного производства.

Российская армия методично уничтожает поставляемую Украине военную технику, однако в распоряжении украинских боевиков все еще остается значительное количество вооружений западного образца.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/ Mil.gov.ua
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:50
    +1
    good Молодцы, что сказать...
    Зелю в наручниках продемонстрируют - вообще умницы будут.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:50
    -1
    более новые вооружения, такие как американские гаубицы М777, современные немецкие танки Leopard 2 и системы ПВО западного производств
    Что за бред то. fool Ну, М777 американцы похоже решили утилизовать, через Украину, ошибка вышла, не орудие, а ..... стеклянный. feel Леопарды амерам тоже не нужны. request как и европейские системы ПВО. request
    1. Oldi
      Oldi Сегодня, 17:04
      0
      Данное орудие реально ошибка, американцы сразу поняли, скорее всего модернизируют, а может вообще снимут с производства в пользу более практичного. Разрабатывалось для обстрелов территории противника с дистанции недосягаемой для ответного поражения, следовательно защиты нет никакой. Буксируется за ствол, по бездорожью, ствол деформируется, плюс низкий ресурс ствола.
      Да, можно назвать это утилизацией, использование хоть в каких то американских интересах напослед.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:51
    0
    Российские военные продемонстрировали уничтоженную под Артемовском американскую гаубицу М777
    . Не стоит переживать или обнадеживатся, это уж кому как.... им другого подкинут, разного.
    Хотя, обещают им много всего, но очень часто потом, как только так сразу.
    Но пока, у них есть чего применять, использовать... увы, это так.
    1. maiman61
      maiman61 Сегодня, 15:57
      0
      Подкинут? Сегодня видел выступление довольно солидных людей из Пентагона, так они предлагают бандеровцам продавать оружие за реальные бабки!
      В 24 году у них выборы и бабло за оружие для бандеровцев я думаю, что будет раскручиваться в геометрической прогрессии! Ох и скандалов будет! Бидон хотел подойти к выборам с победой над Россией, а вполне может быть кирпичем ему в рыло!
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:56
    +5
    Сегодня в одном из каналов в телеге ЧВК "Вагнер" демонстрировали флаг одного из подразделений, которое размотали на опорнике под Бахмутом. на флаге было написано -"24 ОМБР им. Бориса Джонсона " Вот это трофей , я понимаю . laughing
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:01
      +3
      Пожалуй, те кто ведёт непрерывный бой, освобождает нашу землю, не успевает, да и не заморачивается, пожалуй, чего они там затрофеили, уконтропупили ... ОНИ ДЕЛОМ ЗАНЯТЫ!!! Самым важным, которое кроме них никто не сделает!
    2. HAM
      HAM Сегодня, 16:01
      -1
      Борька исчо живой,а 24 ОМБР тю-тю.Теперь Борька будет Джонсон -омбр-ский.. hi
  5. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 16:00
    -4
    Где фото то? Какую то табличку с орудия сфоткали и всё
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:18
      0
      В телеге ВО видео и с табличкой и само "разобранное"орудип
  6. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 16:03
    0
    Цитата: Mavrikiy
    Что за бред то. fool Ну, М777 американцы похоже решили утилизовать, через Украину, ошибка вышла, не орудие, а ..... стеклянный. feel Леопарды амерам тоже не нужны. request как и европейские системы ПВО

    А что им нужно? Если смотрет шире им никакое оружие в принципе не нужно. Только потери гарантирует и не дай бог приведет их к полное уничтожение.
  7. Дво
    Дво Сегодня, 16:30
    +1
    Современные немецкие танки Leopard 2, автор что то напутал. ВСУ поставляют старую модификацию А4,А7 у Германии считанные единицы и на Украину они поставляться не будут.
  8. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 16:39
    0
    Есть и другое оружие, которое никогда не видели уничтоженным. Я никогда не видел надувную приманку для полевого орудия
  9. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 16:39
    0
    Наконец-то! good - хоть одну уничтожили с доказательством сделанного.
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:51
    0
    В новосной ленте оперы говорят что леопард захватили. Возможно бредят.