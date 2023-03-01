Глава МИД Венгрии Сийярто назвал принудительную мобилизацию в ВСУ нарушением прав человека

Иногда довольно жестоким образом, как мы видим на видеозаписях, что определенно противоречит правам человека

Проводимая киевским режимом принудительная мобилизация граждан Украины в вооруженные силы нарушает права и свободы человека. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на сессии Совета по правам человека в Женеве.Наибольшую обеспокоенность официального Будапешта вызывает призыв в украинскую армию этнических венгров из Закарпатской области Украины. Сийярто не мог не упомянуть именно об этой проблеме. Глава венгерского дипломатического ведомства напомнил, что в Закарпатье проживает около 150 тысяч этнических венгров. Мужчин боеспособного возраста как граждан Украины по мобилизации призывают в армию.- подчеркнул Сийярто.Ранее в венгерских средствах массовой информации стала активно обсуждаться самая крупная с момента начала специальной военной операции ВС РФ мобилизация в Закарпатской области. Известно, что укомплектованная выходцами из Закарпатской области, в том числе и этническими венграми, 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ понесла очень большие потери под Соледаром. Киевский режим запрещает родственникам погибших этнических венгров сообщать об их гибели в Донбассе.Естественно, что Будапешт, считающий себя защитником венгерского этнического меньшинства на Украине, вынужден реагировать на сложившуюся ситуацию. Однако маловероятно, что протесты венгерской стороны остановят мобилизационную активность киевского режима в Закарпатской области.