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Глава МИД Венгрии Сийярто назвал принудительную мобилизацию в ВСУ нарушением прав человека

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Глава МИД Венгрии Сийярто назвал принудительную мобилизацию в ВСУ нарушением прав человека

Проводимая киевским режимом принудительная мобилизация граждан Украины в вооруженные силы нарушает права и свободы человека. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на сессии Совета по правам человека в Женеве.


Наибольшую обеспокоенность официального Будапешта вызывает призыв в украинскую армию этнических венгров из Закарпатской области Украины. Сийярто не мог не упомянуть именно об этой проблеме. Глава венгерского дипломатического ведомства напомнил, что в Закарпатье проживает около 150 тысяч этнических венгров. Мужчин боеспособного возраста как граждан Украины по мобилизации призывают в армию.

Иногда довольно жестоким образом, как мы видим на видеозаписях, что определенно противоречит правам человека

- подчеркнул Сийярто.

Ранее в венгерских средствах массовой информации стала активно обсуждаться самая крупная с момента начала специальной военной операции ВС РФ мобилизация в Закарпатской области. Известно, что укомплектованная выходцами из Закарпатской области, в том числе и этническими венграми, 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ понесла очень большие потери под Соледаром. Киевский режим запрещает родственникам погибших этнических венгров сообщать об их гибели в Донбассе.

Естественно, что Будапешт, считающий себя защитником венгерского этнического меньшинства на Украине, вынужден реагировать на сложившуюся ситуацию. Однако маловероятно, что протесты венгерской стороны остановят мобилизационную активность киевского режима в Закарпатской области.
Использованы фотографии:
128-я горно-штурмовая бригада ВСУ
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13 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:44
    -2
    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал принудительную мобилизацию в ВСУ нарушением прав человека
    И куда смотрит Европа? request Давайте венгры вправте им мозги. За одно и Зееее. feel
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:48
      +8
      Гм. Мобилизация это и есть принуждение государством своих граждан к воееной службе.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 15:55
        -4
        Цитата: Арон Заави
        Мобилизация это и есть принуждение государством своих граждан к воееной службе.

        Это если объявлена война. А Украина такого не объявляла.
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 16:13
          0
          Россия вроде как тоже. Украина сопровождает свои мобилизационные действия законодательно. Это не отменяет факт «перегибов» (как и у нас, где порядок мобилизации вообще строится на устных заявлениях Президента и никак не формализован), но незаконными\неконституционными эти документы никто не назвал.
        2. Arpad_Polan
          Arpad_Polan Сегодня, 17:22
          0
          award for the most idiotic comment of the day
    2. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 16:27
      0
      Венгры обязаны ввести войска в Закарпатье.для защиты венгерского населения. А то этот зелик всех венгров Закарпатских положит и тогда у Венгров не будет повода забрать свою бывшую территорию. Венгры вперёд.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:45
    +3
    Так в чем дело? Свистните там своим.... откройте приграничный коридор и принимайте с радостью в объятия "свой" народ.....
  3. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 15:45
    +3
    Иногда довольно жестоким образом, как мы видим на видеозаписях, что определенно противоречит правам человека

    Обыкновенный фашизм, он таков. Права только у фашистов, людьми считают только избранных...
    Радует, что Петер Сийярто поднимает такие темы. Быть может(да 100%!!!) стоило начинать хотя бы с 2014го года - глядишь и до этнических венгров не дошло бы...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:47
    0
    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал принудительную мобилизацию в ВСУ нарушением прав человека
    . Это он заявил, так заявил... а докажи, что это именно так, слабо?
  5. Керенский
    Керенский Сегодня, 15:51
    +5
    Мужчин боеспособного возраста как граждан Украины по мобилизации призывают в армию.

    Так они граждане Украины. Родились там или в СССР. Референдум по самоопределению не проводили, Нестора Ивановича своего у них нету. Добро пожаловать под команду прапорщика Голопупко!
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 16:17
      +1
      Именно. Так же как граждане среднеазиатских республик, имеющие российское гражданство, попадают и под призыв и под мобилизацию. Просто Венгр (и речь не о Сийярто) ведет свою традиционную игру.
    2. solar
      solar Сегодня, 17:06
      0
      Нестора Ивановича своего у них нету

      Почему нет? Есть...
      Нестор Иванович Шуфрич (украинец. Нестор Іванович Шуфрич; род. 30 декабря 1966, Ужгород)...
  6. solar
    solar Сегодня, 17:03
    0
    принудительная мобилизация граждан Украины в вооруженные силы нарушает права и свободы человека

    А бывает "непринудительная мобилизация"? Такую еще не изобрели. Мобилизация принудительная по определению.
    в Закарпатье проживает около 150 тысяч этнических венгров. Мужчин боеспособного возраста как граждан Украины по мобилизации призывают в армию.

    Если они граждане Украины, то понятно что призывают. Война все-таки.