Военное обозрение
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Федеральное казначейство проводит проверки Минобороны РФ касательно расходов в рамках СВО

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Федеральное казначейство проводит проверки Минобороны РФ касательно расходов в рамках СВО

Полноценное снабжение армии в ходе вооруженного конфликта является одной из принципиальных составляющих будущей победы. Крайне важно, чтобы все средства, выделенные на содержание войск, были потрачены максимально эффективно.


В связи с этим, прямо сейчас ведется проверка Минобороны РФ Федеральным казначейством.

Как заявил руководитель федерального исполнительного органа Роман Артюхин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным, проверка расходов проводится по четырем основным направлениям: средства связи, бронезащиты, топлива и ремонт/производство вооружений для нужд СВО.

Напомним, что в ходе осенней частичной мобилизации был выявлен ряд нарушений, касающихся в том числе и снабжения военнослужащих. Благо ситуация была быстро исправлена, а для дальнейшего контроля, согласно указу президента Владимира Путина, создан Координационный совет по обеспечению потребностей ВС РФ.

Последний возглавил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Вышеупомянутая проверка, со слов Артюхина, проводится по поручению премьера РФ и будет продолжена.

В свою очередь, глава кабмина отметил, что в ходе работы по обеспечению российской армии всем необходимым крайне важно обеспечить полную прозрачность выделения средств из бюджета.
Автор:
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19 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:54
    -3
    Федеральное казначейство проводит проверки Минобороны РФ касательно расходов в рамках СВО
    Хотят добавить? feel Я не против. request Если надо.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:17
      +3
      Прежде чем проводить проверки на предмет расходования государственных средств надо возвращать в УК исключительную меру наказания, как говорил Петр-I "Кто украдёт из казны больше, чем стоит метр верёвки, тот на этой верёвке и повешен будет!"
      1. Не_боец
        Не_боец Сегодня, 16:19
        +1
        Ответ тогдашнего генерального прокурора Ягужинского: "Государь, тогда Вы останетесь без подданых!!!"
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:55
    +11
    Хм..самое интересное будет потом,когда будет проверка закончена,каковы будут её результаты.
    1. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 16:05
      +8
      Цитата: kor1vet1974
      Хм..самое интересное будет потом,когда будет проверка закончена,каковы будут её результаты.

      Нам не скажут. Даже если что то и внезапно вылезет наружу, скажут что это всё ципсо и вражья деза.

      Был у нас в мирное время такой глава СП - Кудрин.
      Ежегодно его ведомство выявляло бюджетных нарушений на 800-1000 миллиардов.
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e1d22309a7947140df3ce3e?from=article_body
      Он мог и не боялся достаточно открыто высказывать своё мнение (не трогая шефа, конечно).
      https://www.rbc.ru/politics/30/08/2018/5b8748c49a7947bc3450e8aa

      А вот какие выводы делались из его проверок - это уже не к нему. Это к тем, кто решения принимает по результатам аудита. Нарушений выявлено на триллион, в казну вернулось 5 млрд, было открыто 17 уголовных дел, из которых до суда дошло 5 из которых оправдательный приговор вынесен по 4-м в связи с покрытием убытков.
      Тут будет то же самое.

      Зато страна живёт всё лучше и лучше! Вот как не порадоваться за наших ребят, ответственных патриотов отечественного бизнеса?
      Состояние богатейших россиян с начала года выросло на более чем $10 млрд

      https://www.rbc.ru/business/01/03/2023/63ff04e69a79474cdac61163?from=newsfeed
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 16:11
        -1
        Пусть только попробуют - закон-то новый для всех писан и казначейство вполне подпадет
    2. двп
      двп Сегодня, 16:20
      +1
      Перестановки будут в руководстве МО. Шило поменяют на мыло. Но от перестановки мест слагаемых сумма,как известно,не меняется.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:56
    0
    Федеральное казначейство проводит проверки Минобороны РФ касательно расходов в рамках СВО
    . Проверка, проверка, ещё раз проверка, а дальше то что???
    Есть даже не закон, а одно точное высказывание "Преступник должен сидеть в тюрьме"!!!
    У нас на этот счёт всё хорошо, всё по чесноку???
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 16:02
      -4
      А что губернатор Фургал срок не мотает? Или генерал Сугробов? мало у нас мэров , губернаторов и генералов сроки мотают за воровство? навскидку одних генералов 17 штук, но это не точно... Не украина в конце концов-то, где министру обороны Резникову, воровать можно.
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 16:07
        -1
        Цитата: голос_разуma
        мало у нас мэров , губернаторов и генералов сроки мотают за воровство?

        Ну нужно же человеку поныть, а тут такая тема, прямо-таки классика из методички Джина Шарпа.
  4. Horn
    Horn Сегодня, 16:09
    0
    Ну, поговорку "Кому война, а кому - мать родна", никто не отменял. За время правления ельциноидов "генерал" стало не звание означать, а счастье.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:11
    -3
    Позорники , а не федеральное казначейство.
    Видно новую схему мегараспила разрабатывать будут.
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:20
    +4
    Американцы проверяют расходование своих средств, мы - своих. Обе стороны стремятся повысить эффективность.
    1. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 16:27
      0
      Цитата: blackGRAIL
      Американцы проверяют расходование своих средств, мы - своих. Обе стороны стремятся повысить эффективность.

      Но ни у одной из сторон ничего не выходит wassat
  7. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 16:29
    0
    Цитата: kor1vet1974
    Хм..самое интересное будет потом,когда будет проверка закончена,каковы будут её результаты.


    - Вот тут и надо бы укрепить Власть , заручившись поддержкой Всего Общества :
  8. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 16:38
    0
    Ничего как всегда не найдут. Первая война что ли?
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 16:45
      -1
      Цитата: Cartograf
      Ничего как всегда не найдут. Первая война что ли?

      Основная статья расходов - выплаты военнослужащим ! А ее проверять то и не будут. request
  9. V.B.
    V.B. Сегодня, 16:45
    0
    А Суворов что- то про тыловиков сказал, может, так и надо поступать, а? Хрулёвых там нет, всё больше богоизбранные.
  10. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 17:16
    0
    Статья как бы правильная, но персонаж Булгаков не понёс наказания.https://www.compromat.ru/page_43821.htm