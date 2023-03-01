Федеральное казначейство проводит проверки Минобороны РФ касательно расходов в рамках СВО

Полноценное снабжение армии в ходе вооруженного конфликта является одной из принципиальных составляющих будущей победы. Крайне важно, чтобы все средства, выделенные на содержание войск, были потрачены максимально эффективно.В связи с этим, прямо сейчас ведется проверка Минобороны РФ Федеральным казначейством.Как заявил руководитель федерального исполнительного органа Роман Артюхин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным, проверка расходов проводится по четырем основным направлениям: средства связи, бронезащиты, топлива и ремонт/производство вооружений для нужд СВО.Напомним, что в ходе осенней частичной мобилизации был выявлен ряд нарушений, касающихся в том числе и снабжения военнослужащих. Благо ситуация была быстро исправлена, а для дальнейшего контроля, согласно указу президента Владимира Путина, создан Координационный совет по обеспечению потребностей ВС РФ.Последний возглавил глава российского правительства Михаил Мишустин.Вышеупомянутая проверка, со слов Артюхина, проводится по поручению премьера РФ и будет продолжена.В свою очередь, глава кабмина отметил, что в ходе работы по обеспечению российской армии всем необходимым крайне важно обеспечить полную прозрачность выделения средств из бюджета.