Российское правительство предоставило добровольцам право получения бесплатной помощи в военно-медицинских частях

Добровольцы, участвующие в специальной военной операции или проходящие подготовку, смогут рассчитывать на получение бесплатной помощи в военно-медицинских частях. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, о чем он сообщил на заседании координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил.Теперь добровольцы смогут получать помощь, лекарственные препараты и медицинские изделия в военно-медицинских частях и организациях. Мишустин подчеркнул, что это решение касается достаточно многочисленной в России категории добровольцев.Кроме того, российское правительство предприняло меры по упрощению процедуры оформления социальной поддержки мобилизованных и членов их семей. Органы власти теперь будут получать информацию о мобилизации граждан благодаря взаимодействию ведомств. Соответственно, россиянам не потребуется предоставлять документы самостоятельно.Отдельно Мишустин остановился на вопросе отпусков военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Он поручил проработать логистические аспекты. Ранее, напомним, президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации должны получать отпуск не менее 14 дней и не реже, чем раз в полгода.Глава правительства также отчитался о начале работы по формированию Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов. Такое поручение также было дано главой государства в послании Федеральному собранию РФ.