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Российское правительство предоставило добровольцам право получения бесплатной помощи в военно-медицинских частях

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Российское правительство предоставило добровольцам право получения бесплатной помощи в военно-медицинских частях

Добровольцы, участвующие в специальной военной операции или проходящие подготовку, смогут рассчитывать на получение бесплатной помощи в военно-медицинских частях. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, о чем он сообщил на заседании координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил.


Теперь добровольцы смогут получать помощь, лекарственные препараты и медицинские изделия в военно-медицинских частях и организациях. Мишустин подчеркнул, что это решение касается достаточно многочисленной в России категории добровольцев.

Кроме того, российское правительство предприняло меры по упрощению процедуры оформления социальной поддержки мобилизованных и членов их семей. Органы власти теперь будут получать информацию о мобилизации граждан благодаря взаимодействию ведомств. Соответственно, россиянам не потребуется предоставлять документы самостоятельно.

Отдельно Мишустин остановился на вопросе отпусков военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Он поручил проработать логистические аспекты. Ранее, напомним, президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации должны получать отпуск не менее 14 дней и не реже, чем раз в полгода.

Глава правительства также отчитался о начале работы по формированию Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов. Такое поручение также было дано главой государства в послании Федеральному собранию РФ.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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12 комментариев
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  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 16:09
    0
    Постепенно идёт работа приведения в порядок законов, касающихся прав бойцов всех видов войск и в том числе добровольческих соединений. Вот только вопрос, за какие такие действия получают огромные деньги депутаты всех видов дум, если законы приходится верстать впопыхах и по факту, а то и задним числом? За что они получают деньги ,если не работают пока не пнут? Может пора поднять вопрос о сокращении зарплат и полномочий, раз это не работает?
  2. notingem
    notingem Сегодня, 16:11
    +8
    Это шутка или ПРЕСТУПЛЕНИЕ ? СВОИМ НЕ ОКАЗЫВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
  3. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 16:13
    -2
    Палатка на фотографии очень хорошо сделана. Приходилось разворачивать штабную палатку, так настоящая мука была, два часа силами комендантского взвода собиралась.
  4. Белый АК
    Белый АК Сегодня, 16:14
    +5
    То есть до этого они за деньги лечились после ранения, что за бред то.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:15
    0
    Вполне правильный шаг.Только маленький вопрос.А что,солдату-добровольцу до этого платно лечение было положено?Он,как и любой другой,мобилизованный или контрактник имеет законное право бесплатно лечится.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:20
    0
    Тоесть бесплано??? А что до сего дня год как они при ранении и болезни за свои денежки лечились и санитарам платили чтоб с поля притащили к фельдшеру?
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:20
    +1
    Т.е. до того российский медик мог оказать помощь российскому раненому или больному только незаконно? Ну сделайте еще один закон, чтобы можно было оказать медпомощь гражданскому в зоне боевых действий. Ребенку, аналогично, чтоб никто не ждал педиатра под обстрелом.
    Странно, как меня малого совсем лечили федьдшера-солдаты, когда отец лейтенант и позже старлей с матерью жили по казармам, селам да военным городкам в 60-х. Не было закона!
  8. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:22
    +2
    А что значит доброволец, сам добыл себе автомат и пошёл воевать прибившись к какой-нибудь части и не принятый в её штат? Доброволец это когда сам добровольно пришел в военные формирования ЛДНР, и то он будет в штате таких частей. Учитывая что ЛДНР это уже РФ то их части это уже часть вооруженных сил РФ, со всеми вытекающими. А доброволец пришедший в военкомат и заключивший контракт с МО или ФСВНГ это уже военнослужащий контрактной службы, опять же со всеми вытекающими. Или у нас есть на территории РФ какие-то непонятные формирования добровольцев, по типу махновщины, когда сами себе командиры и делаем что хотим? Наводят они тень на плетень.
  9. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:44
    -1
    очередная кость брошена чтобы народ внезапно не возбух. у нас в Свердловской области губер чинушам ОПЯТЬ поднял зарплаты до 250 тыс. и это при сильном повышении ЖКХ для простых людей! негодяи....
    не хватает им по Дубаям кататься, бедствуют бедняжки.... am
  10. Stas157
    Stas157 Сегодня, 16:49
    +1
    Приносят раненного солдата в медсанчасть:
    - Помогите.
    - Конечно поможем.
    - Это настоящий герой и доброволец.
    - Так это еще лучше! Пожалуйста ознакомьтесь с прейскурантом. И мы вам ещё скидку сделаем!
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:54
    0
    Я так понимаю, что до этого указания все добровольцы получали медицинскую помощь в сельских амбулаториях и фельшерско-аккушерских пунктах или гражданских поликлиниках, стоя в очереди по полису ОМС. Через год решили лечить в военных госпиталях. Кто-то здесь знатно троллит......
  12. barclay
    barclay Сегодня, 17:28
    0
    А что, доброволец не военнослужащий? Это я к тому, что видимо до этого момента были сомнения оказывать им медицинскую помощь в военных медицинских заведениях или нет.
    У нас просто страна чудес! fellow
    Ps: хотя они и так уже давно приходят лечиться в военные госпиталя.