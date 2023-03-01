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Американский военный эксперт предсказал уничтожение киевского режима в случае нападения ВСУ на Приднестровье

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Американский военный эксперт предсказал уничтожение киевского режима в случае нападения ВСУ на Приднестровье

Если украинское руководство примет решение о нападении на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) и ВСУ этот приказ исполнят, то режим президента Украины Владимира Зеленского будет уничтожен. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism американский военный эксперт, отставной офицер разведывательной службы Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.


По утверждению аналитика, нападение Украины на Приднестровье может изменить все существующие расклады. Итогом таких действий Киева может стать уничтожение существующего на Украине режима.

Я прогнозирую, что спустя 48 часов после его приказа о наступлении на республику он умрет. Президентский дворец исчезнет, здание Верховной рады исчезнет, здание Министерства обороны тоже исчезнет

- высказался Риттер о Зеленском и его режиме.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации предупредило о риске нападения Украины на Приднестровье. По информации российского военного ведомства, ВСУ собираются организовать вооруженную провокацию с участием националистических формирований.

Цель киевского режима – инсценировать «наступление российских войск» из Приднестровья с последующими «ответными действиями» в виде нападения на республику. Более всего украинский режим интересуют запасы вооружений на старых складах в республике. Кроме того, нападение может отвлечь Россию от успешного наступления в Донбассе и оттенить неудачи украинских формирований под Артемовском и на других участках восточного фронта.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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19 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:21
    +5
    Помнится эксперты предсказывали уничтожение украинского режима и государства в случае войны с Россией…
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 16:24
      0
      А именно это сейчас и происходит. И этот процесс уже не остановить. Государственности бывшей украины не спастись никаким способом.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 16:58
        0
        Демилитаризация идет ни шатко, ни валко. Харьковские, киевские, запорожские и днепропетровские заводы следовало сровнять с землей ещё в первые недели СВО. До сих пор, по ним лишь редкие ракеты прилетают.
        Хотя, ещё есть время. Может, как раз и подходит нужный момент.
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 16:27
    +3
    Цитата:
    "...решение о нападении на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) и ВСУ этот приказ исполнят, то режим президента Украины Владимира Зеленского будет уничтожен."
    По логике, это так. А вот на самом деле, ох, сомневаюсь, если в Приднестровье "рванёт", что пресловутые "места принятия решений" будут уничтожены. no
    А это, уже давно пора было бы сделать!
  3. cpls22
    cpls22 Сегодня, 16:27
    +1
    оттенить неудачи

    оттенить - значит сделать более отчётливым, выраженным.
  4. Marson35
    Marson35 Сегодня, 16:29
    +6
    Кто интересно, все это будет уничтожать?) Наш многоходовый, со своими генералами, не способны на такое. Если только, инопланетяне вмешаются...)
  5. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 16:31
    +2
    Очень даже может быть, что СВО станет для Украины чем то, гораздо более серьезным.
  6. Игореш
    Игореш Сегодня, 16:32
    +4
    Будет очередное выражение озабоченности и нарисованы новые красные линии...
  7. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 16:36
    -1
    Да ничего не случится,всё останется на своих местах. У нас слишком мягкий президент,да и пятая колонна в руководстве страны сильна,да и олигархи не дадут свой бизнес уничтожить. Иначе разрушения в Украине давно бы критичные были
    1. Комментарий был удален.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:36
    +1
    Пока раскручиваются сценарии в СМИ, но полосатые решение еще не приняли....сегодня сказали, что там войск окраины на границе нет..... Пока еще не просчитали "плюшки-ватрушки", а на окраину им плевать, в первую очередь на клоуна, но пока он им нужен. А далее, по Шекспиру, мавр сделал свое дело, мавр должен умереть.....
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:37
    0
    Американский военный эксперт предсказал уничтожение киевского режима в случае нападения ВСУ на Приднестровье
    Мы не против. recourse Утомили уже.
    отставной офицер разведывательной службы Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
    Слушать люблю, но ведь его часто заносит. request
  10. Sergey_B
    Sergey_B Сегодня, 16:42
    0
    Ну если Риттер так сказал, то конечно (нет)
  11. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 16:43
    0
    - И с чего он это взял, этот американский эксперт... Конечно, многим у нас это приятно слушать . Убаюкивает.
    - В первый день СВО, Эксперт Кедми предсказывал что РосАрмия за 4 дня дойдет до Польской границы... Никак - Провокаторы...
  12. air wolf
    air wolf Сегодня, 16:46
    0
    Его бы устами да мед пить drinks
    Молодец, вот как влияет русская жена.
  13. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 16:49
    0
    Я прогнозирую, что спустя 48 часов после его приказа о наступлении на республику он умрет. Президентский дворец исчезнет, здание Верховной рады исчезнет, здание Министерства обороны тоже исчезнет

    Как говорится, вашими бы устами, да мёд пить. А реально, ничего им не будет...
  14. valera75
    valera75 Сегодня, 17:01
    0
    Я прогнозирую, что спустя 48 часов после его приказа о наступлении на республику он умрет. Президентский дворец исчезнет, здание Верховной рады исчезнет, здание Министерства обороны тоже исчезнет
    А нет другого варианта уничтожить эту шайку и не ждать когда они атакуют ПМР и убьют наши миротворческие силы?
    Надоело это де*ьмо вечное слушать про красные линии,про то как если по Крыму ударят мы так ответим что мало не покажется.Про то что если дадут дальнобойные ракеты мы отодвинем границы боевых действий ещё дальше и.т.д.Почему надо ждать когда кто то кого то убьёт,взорвёт или вторгнется?БПЛА в подмосковье уже падают,приграничные территории как и территории Донбасса круглосуточно обстреливают,а мы чего всё ждём?Я даже не удивлюсь что после атаки украинцев на ПМР у нас будут озабоченности и атака ракет по каким - нибудь объектам после которых так и будет электричество и жд сообщение по всей Украине не нарушено.
  15. spirit
    spirit Сегодня, 17:05
    -2
    Во не хорошо тут публиковать мнение"спеца" педофила.Которого видимо поперли со службы и теперь за звонкую монету он расскажет что хошь .Вы хоть проверяйте мнение каких "отбросов" вы постите laughing
  16. VicVic
    VicVic Сегодня, 17:08
    0
    Вообще-то, реализация подобного прогноза должна была состояться сразу после отказа окраины от переговоров о капитуляции.
  17. mag nit
    mag nit Сегодня, 17:22
    0
    Что-то с трудом верится в это предсказание. Озабоченность не смертельна.