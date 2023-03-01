Американский военный эксперт предсказал уничтожение киевского режима в случае нападения ВСУ на Приднестровье

Я прогнозирую, что спустя 48 часов после его приказа о наступлении на республику он умрет. Президентский дворец исчезнет, здание Верховной рады исчезнет, здание Министерства обороны тоже исчезнет

Если украинское руководство примет решение о нападении на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) и ВСУ этот приказ исполнят, то режим президента Украины Владимира Зеленского будет уничтожен. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism американский военный эксперт, отставной офицер разведывательной службы Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.По утверждению аналитика, нападение Украины на Приднестровье может изменить все существующие расклады. Итогом таких действий Киева может стать уничтожение существующего на Украине режима.- высказался Риттер о Зеленском и его режиме.Ранее Министерство обороны Российской Федерации предупредило о риске нападения Украины на Приднестровье. По информации российского военного ведомства, ВСУ собираются организовать вооруженную провокацию с участием националистических формирований.Цель киевского режима – инсценировать «наступление российских войск» из Приднестровья с последующими «ответными действиями» в виде нападения на республику. Более всего украинский режим интересуют запасы вооружений на старых складах в республике. Кроме того, нападение может отвлечь Россию от успешного наступления в Донбассе и оттенить неудачи украинских формирований под Артемовском и на других участках восточного фронта.