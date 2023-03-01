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«Постоянная доставка еды раскроет позицию»: российские артиллеристы рассказали об организации питания

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«Постоянная доставка еды раскроет позицию»: российские артиллеристы рассказали об организации питания

В условиях ведения боевых действий разработанные ранее служебные наставления проходят проверку на свою жизнеспособность. Для артиллеристов «основным законом» является РБР ОПА – руководство по боевой работе огневых подразделений артиллерии. Судя по заявлениям бойцов, многие положения данного наставления не соответствует текущим реалиям.


Так, в РБР ОПА указывается, что расстояние между орудиями должно составлять от 20 до 100-200 метров, в зависимости от типа средств поражения. Как сообщают артиллеристы из 150-й мотострелковой дивизии, фактически при выполнении огневых задач дистанция между ними превышает 500 м. Рассредоточение орудий позволяет повысить их скрытность и уменьшить шансы попасть под удар противника.

В связи с большим разбросом орудий по территории трёхразовое питание расчётов исключено: столь частое курсирование машин снабжения привлечёт внимание неприятеля.

Постоянная доставка еды раскроет позицию

- отмечают бойцы.

Поэтому привоз пищи, приготовленной на пункте хозяйственного довольствия, осуществляется раз в сутки. При этом используются не штатные грузовики, а малозаметный легковой автотранспорт – «почти невидимки». Оставшиеся два приёма пищи организуются силами расчёта орудия из продуктов, выданных «россыпью».

Такой порядок приёма пищи позволяет достаточно долго не вскрывать районы размещения, минимизировать перемещения личного состава и техники в дневное время, повышая тем самым живучесть расчетов орудий

- рассказывают артиллеристы.

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2 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:28
    0
    Да уж, доставка или ножками осуществляется или "зэтками" ,без них гораздо труднее было бы вот такое снабжение и эвакуация раненых кстати тоже, а там срочность важнее... Еще мотоциклы, с платформами деревянными таким вместо люльки-на них носилки крепить можно...
    1. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 17:33
      0
      тут бы дроны на электротяге послать, в метре двух над землёй со сменой маршрута...
      но как говориться: мечтать не вредно(