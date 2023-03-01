«Постоянная доставка еды раскроет позицию»: российские артиллеристы рассказали об организации питания

Постоянная доставка еды раскроет позицию

Такой порядок приёма пищи позволяет достаточно долго не вскрывать районы размещения, минимизировать перемещения личного состава и техники в дневное время, повышая тем самым живучесть расчетов орудий

В условиях ведения боевых действий разработанные ранее служебные наставления проходят проверку на свою жизнеспособность. Для артиллеристов «основным законом» является РБР ОПА – руководство по боевой работе огневых подразделений артиллерии. Судя по заявлениям бойцов, многие положения данного наставления не соответствует текущим реалиям.Так, в РБР ОПА указывается, что расстояние между орудиями должно составлять от 20 до 100-200 метров, в зависимости от типа средств поражения. Как сообщают артиллеристы из 150-й мотострелковой дивизии, фактически при выполнении огневых задач дистанция между ними превышает 500 м. Рассредоточение орудий позволяет повысить их скрытность и уменьшить шансы попасть под удар противника.В связи с большим разбросом орудий по территории трёхразовое питание расчётов исключено: столь частое курсирование машин снабжения привлечёт внимание неприятеля.- отмечают бойцы.Поэтому привоз пищи, приготовленной на пункте хозяйственного довольствия, осуществляется раз в сутки. При этом используются не штатные грузовики, а малозаметный легковой автотранспорт – «почти невидимки». Оставшиеся два приёма пищи организуются силами расчёта орудия из продуктов, выданных «россыпью».- рассказывают артиллеристы.