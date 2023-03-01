В парламенте Финляндии одобрили законопроект о вступлении в НАТО

В парламенте Финляндии большинством голосов одобрили внесённый правительством этой страны законопроект, предполагающий вступление в военный блок НАТО.За одобрение соглашения об участии Финляндии в НАТО проголосовали 184 парламентария, семеро депутатов отсутствовали на заседании, один воздержался. Принятое парламентом решение одобрил президент Финляндии Саули Ниинистё.Однако Финляндия и Швеция не смогут вступить в альянс до того, как процесс ратификации завершат все 30 стран, в настоящее время являющиеся членами этого военного блока. В настоящее время этого еще не сделали Венгрия и Турция.Турецкие власти отказываются ратифицировать вступление в НАТО вышеназванных стран из-за невыполнения Стокгольмом и Хельсинки зафиксированных ранее в рамках соответствующего трехстороннего меморандума обязательств.Анкара требует, чтобы власти Швеции и Финляндии прекратили оказание поддержки Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией, а также выдать получивших в этих странах убежище курдских активистов.Отношения Турции и Швеции также осложняются в результате прошедших с согласия шведских властей антитурецких акций, в ходе которых была публично сожжена священная книга мусульман Коран.Власти Финляндии и Швеции подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Этот шаг был обусловлен, по утверждению шведского и финского правительств, вооруженным конфликтом на Украине.