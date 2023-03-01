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В парламенте Финляндии одобрили законопроект о вступлении в НАТО

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В парламенте Финляндии одобрили законопроект о вступлении в НАТО

В парламенте Финляндии большинством голосов одобрили внесённый правительством этой страны законопроект, предполагающий вступление в военный блок НАТО.


За одобрение соглашения об участии Финляндии в НАТО проголосовали 184 парламентария, семеро депутатов отсутствовали на заседании, один воздержался. Принятое парламентом решение одобрил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Однако Финляндия и Швеция не смогут вступить в альянс до того, как процесс ратификации завершат все 30 стран, в настоящее время являющиеся членами этого военного блока. В настоящее время этого еще не сделали Венгрия и Турция.

Турецкие власти отказываются ратифицировать вступление в НАТО вышеназванных стран из-за невыполнения Стокгольмом и Хельсинки зафиксированных ранее в рамках соответствующего трехстороннего меморандума обязательств.

Анкара требует, чтобы власти Швеции и Финляндии прекратили оказание поддержки Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией, а также выдать получивших в этих странах убежище курдских активистов.

Отношения Турции и Швеции также осложняются в результате прошедших с согласия шведских властей антитурецких акций, в ходе которых была публично сожжена священная книга мусульман Коран.

Власти Финляндии и Швеции подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года. Этот шаг был обусловлен, по утверждению шведского и финского правительств, вооруженным конфликтом на Украине.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Paasikivi
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17 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 16:35
    +3
    Жалко, вроде как мирно соседствовали после 1945 года... ан нет... ну и флаг им в руки, а нашей дипломатии позор
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 17:04
      +1
      Дипломатия не виновата, что финские элиты решили опять воевать против России. Сталин виноват, чтов 1944 году принял у них капитуляцию по льготной программе. Хрущёв виноват, что вывел из Финляндии советские войска "ради укрепления дружбы". Брежнев виноват, что дал Финляндии значительные преференции в торговле с СССР. А нынешняя дипломатия вообще не при делах. Битым неймётся, а нам наука: врагов нельзя жалеть, себя жалеть нужно.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:21
      -1
      Цитата: Buyan
      Жалко, вроде как мирно соседствовали после 1945 года... ан нет...

      Хельсинки 25 февраля 2023 года.
      Социально активно финские граждане искренне и публично, солидарно с майданутыми, считают сожжение живьём людей в Доме Профсоюзов актом духоподъёмным и полезным. Предлагают расширить и углубить.

      Они знают о чем говорят. Первый организованный геноцид русских – это именно финны в 1918 году – "Выборгская резня".
      И этот "подвиг" исторической памяти финнов, напечатавших к 100-летию этого "трогательного" события – в 2018 году – памятную медаль, запечатлевшую "особо жизнерадостный момент" – расстрел финскими националистами русских мирных жителей:

      Так что дипломатия здесь не причем. А вот Сталин оказался сильно добрым.
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 16:38
    -2
    Ну значит наши ракеты будут нацелены на Финляндию, финны это добивались?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:41
      +2
      Интересно, а как вообще можно узнать, куда чьи ракеты нацелены в данный момент? laughing
    2. Vladimir Snegirev
      Vladimir Snegirev Сегодня, 16:54
      +2
      на члена НАТО никто не нападал еще, несмотря на длину комментария
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 17:11
        0
        Это пока сам члены НАТО на кого-нибудь не нападали.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:07
      -1
      Цитата: Сергей Аверченков
      Ну значит наши ракеты будут нацелены на Финляндию, финны это добивались?

      Раньше бы сказали:«Ну, значит наши ракеты полетят на Финляндию, - финны этого добились.»
    4. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 17:07
      -2
      Всё не так. Зашкаливающая наглость НАТО против России связани именно с тем, что там уверены, что Россия не станет применять ядерное оружие. А вот высокоточное неядерное оружие, стартующее с территории Финляндии нанесёт массированный обезоруживающий удар как по Петербургу, так и по Мурманску с Северодвинском. Это прострашнее июня 1941 года будет.
  3. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 16:41
    +2
    Мне кажется, что Россия должна им вспомнить всё! Даже то, что мы их не добили в 1944-ом.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:43
    -1
    В парламенте Финляндии одобрили законопроект о вступлении в НАТО
    Да голосуйте. fool Главное, " что станет говорить
    Княгиня Марья Алексевна!..." (читай, Эрдоган)
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:14
      0
      Сейчас у Эрдогана своих дел по горло.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:49
    +4
    Ну наконец-то NATO стало отходить от границ России все дальше и дальше.
    1. Vladimir Snegirev
      Vladimir Snegirev Сегодня, 16:54
      0
      Финляндия и Россия по-моему границу общую имеют где-то в Прибалтике
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 17:01
        +1
        Жертва ЕГЭ? Ленинградская область. Если это считать Прибалтикой, то да. Биробиджан не граничит - точно! Лучше удалите комментарий, ей Богу, стыдно!
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:02
        0
        Цитата: Vladimir Snegirev
        Финляндия и Россия по-моему границу общую имеют где-то в Прибалтике

        Если память не изменяет то в Гельсингфорсе главном городе Великого княжества Финляндского Российской Империи.
  6. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 16:58
    +1
    Тот которий свою историю не помнит и уроки из нее не делает - повторяет свою историю. Финляндии очень хочется повторит 1941-44 год.
    Ето относится, в не меньшей степени, и к моей Болгарии.