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Украинские аналитики спрогнозировали вероятные сроки и направления нового российского наступления

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Украинские аналитики спрогнозировали вероятные сроки и направления нового российского наступления

На Украине продолжают обсуждать возможность российского наступления весной 2023 года. Свой прогноз по вероятным срокам и направлениям нового наступления ВС РФ предоставил Украинский институт будущего.


Согласно мнению украинских аналитиков, российские вооруженные силы якобы перейдут в наступление или в первой половине марта, или в мае-июне 2023 года. Сейчас, утверждают эксперты, ударная группировка ВС РФ уже создана, но погодные условия препятствуют наступлению в конце марта – конце апреля.

По версии украинских аналитиков, численность сформированной Россией ударной группировки якобы в полтора-два раза выше, чем численность войск, участвовавших в наступлении в начале специальной военной операции ВС РФ в феврале 2022 года. В состав ударной группировки входят кадровые части российской армии, полностью укомплектованные необходимой военной техникой и боеприпасами, подчеркивает украинский аналитический центр.

В Украинском институте будущего утверждают, что ударная группировка будет задействована не для лобовых атак в Донбассе, а для окружения украинских формирований, которые сейчас сосредоточены в Донецкой Народной Республике. В числе наиболее вероятных направлений наступления украинские эксперты называют Харьковскую и Сумскую области на севере, Запорожскую область на юге. Возможной целью наступления может стать Полтава или восток Полтавской области. Но вот в вероятности наступления на Киев украинские эксперты сомневаются.

Если операция по наступлению ВС РФ начнется до 10-12 марта, то российская армия постарается окружить действующую на Донецком фронте группировку ВСУ. Аналитики не исключают нанесение массированных ракетных ударов по объектам транспортной инфраструктуры, используемым Украиной в военных целях, в том числе и по железным дорогам.

Если наступление начнется позже, в мае-июне, то российская армия не будет иметь препятствия в виде погодных условий. Но за это время ВСУ смогут увеличить свою численность, утверждают украинские эксперты.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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7 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:44
    +1
    Ну, слава богу, я теперь точно знаю все планы весенне-летней кампании! А то ведь весь в сомнениях жил! Спасибо умным экспертам-аналитикам.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 16:47
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Ну, слава богу, я теперь точно знаю все планы весенне-летней кампании! А то ведь весь в сомнениях жил! Спасибо умным экспертам-аналитикам.
      Естественно. авторитет
      предоставил Украинский институт будущего
      .
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:46
    +1
    Прогноз, что чай в стакане помешали, и движуха и вода........
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:51
    -2
    Все понимают, что что-то будет из активных и маневренных действий. Но что и где, это никому достоверно не известно и спрогнозировать не так просто...Это потом будут чертить стрелочки на карте и говорить-не так все сделали, лучше надо было вот так-то и так-то, а пока что сплошная неопределённость и туман войны...
    Интересно другое , противник вдруг заявляет про нашу ударную группировку , большую чем в начале СВО, полностью оснащенную и готовую. И как так вышло? до сих пор мы такие про замыслы залужного только слышали.
  4. V.B.
    V.B. Сегодня, 16:52
    0
    Пусть бандерлоги не волнуются. Грядут "непростые решения", у нынешних фельдмаршалов. Не зря наград столько у них." Весь обвешанный, как ёлка, На спине- и то их шесть!". Л.Филатов
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:07
    +1
    Нет, "предсказания" от украинских аналитиков без инсайдов от МИ-6 и британских ученых ,не прокатят . Тем более на эту тему еще не высказывался "испанский сиделец" с фамилией геометрической фигуры.
  6. mag nit
    mag nit Сегодня, 17:31
    0
    Что они несут? Хитрый план Путина под семью замками. Он же сказал, - "Ещё не начинали".