Украинские аналитики спрогнозировали вероятные сроки и направления нового российского наступления

На Украине продолжают обсуждать возможность российского наступления весной 2023 года. Свой прогноз по вероятным срокам и направлениям нового наступления ВС РФ предоставил Украинский институт будущего.Согласно мнению украинских аналитиков, российские вооруженные силы якобы перейдут в наступление или в первой половине марта, или в мае-июне 2023 года. Сейчас, утверждают эксперты, ударная группировка ВС РФ уже создана, но погодные условия препятствуют наступлению в конце марта – конце апреля.По версии украинских аналитиков, численность сформированной Россией ударной группировки якобы в полтора-два раза выше, чем численность войск, участвовавших в наступлении в начале специальной военной операции ВС РФ в феврале 2022 года. В состав ударной группировки входят кадровые части российской армии, полностью укомплектованные необходимой военной техникой и боеприпасами, подчеркивает украинский аналитический центр.В Украинском институте будущего утверждают, что ударная группировка будет задействована не для лобовых атак в Донбассе, а для окружения украинских формирований, которые сейчас сосредоточены в Донецкой Народной Республике. В числе наиболее вероятных направлений наступления украинские эксперты называют Харьковскую и Сумскую области на севере, Запорожскую область на юге. Возможной целью наступления может стать Полтава или восток Полтавской области. Но вот в вероятности наступления на Киев украинские эксперты сомневаются.Если операция по наступлению ВС РФ начнется до 10-12 марта, то российская армия постарается окружить действующую на Донецком фронте группировку ВСУ. Аналитики не исключают нанесение массированных ракетных ударов по объектам транспортной инфраструктуры, используемым Украиной в военных целях, в том числе и по железным дорогам.Если наступление начнется позже, в мае-июне, то российская армия не будет иметь препятствия в виде погодных условий. Но за это время ВСУ смогут увеличить свою численность, утверждают украинские эксперты.