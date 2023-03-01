«Выносили технику, котлы»: Пленный украинский боевик рассказал о мародерстве и наркомании в рядах ВСУ

Чтобы постираться... зашли в дом, узнавали, что люди уехали, они не будут возвращаться, могли взять стиралку, чтобы вещи постирать. Да все по чуть-чуть. Выделить кого-то отдельно в лидеры мародерства я не могу - каждый по чуть-чуть. Выносили технику, котлы

Украинские боевики склонны к алкоголизму и наркомании и промышляют мародерством в населенных пунктах, где они размещаются. Об этом рассказал находящийся в российском плену украинский военнослужащий Богдан Шкурули.По утверждению военнопленного, почти все украинские солдаты регулярно употребляют алкоголь. Многие из боевиков ВСУ употребляют и наркотические вещества. Но самое печальное – грабежи мирного населения.- рассказал Шкурули.Напомним, что в начале специальной военной операции ВС РФ западная и украинская пропаганда обвиняла как раз российских военных в вывозе стиральных машин и другой бытовой техники. Но в действительности все наоборот – этим промышляют украинские военные.Сам Шкурули попал в плен во время сильного обстрела позиций ВСУ российскими войсками. С беспилотных летательных аппаратов по ним сбрасывали гранаты. В конце концов, позиции украинских формирований были окружены и тогда Шкурули со своими сослуживцами вышли из блиндажей и сдались.Украинские военнопленные в целом отмечают ухудшение как уровня командования в ВСУ, так и отношения к личному составу. Многих мобилизованных направляют на фронт практически сразу после того, как их схватят на улице или дома сотрудники территориальных центров комплектования (украинских военкоматов). Ни мотивации, ни навыков у таких людей нет. Многие из них надеются лишь на то, что их ранят и так они отправятся домой.