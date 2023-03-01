Военное обозрение
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«Выносили технику, котлы»: Пленный украинский боевик рассказал о мародерстве и наркомании в рядах ВСУ

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«Выносили технику, котлы»: Пленный украинский боевик рассказал о мародерстве и наркомании в рядах ВСУ

Украинские боевики склонны к алкоголизму и наркомании и промышляют мародерством в населенных пунктах, где они размещаются. Об этом рассказал находящийся в российском плену украинский военнослужащий Богдан Шкурули.


По утверждению военнопленного, почти все украинские солдаты регулярно употребляют алкоголь. Многие из боевиков ВСУ употребляют и наркотические вещества. Но самое печальное – грабежи мирного населения.

Чтобы постираться... зашли в дом, узнавали, что люди уехали, они не будут возвращаться, могли взять стиралку, чтобы вещи постирать. Да все по чуть-чуть. Выделить кого-то отдельно в лидеры мародерства я не могу - каждый по чуть-чуть. Выносили технику, котлы

- рассказал Шкурули.

Напомним, что в начале специальной военной операции ВС РФ западная и украинская пропаганда обвиняла как раз российских военных в вывозе стиральных машин и другой бытовой техники. Но в действительности все наоборот – этим промышляют украинские военные.

Сам Шкурули попал в плен во время сильного обстрела позиций ВСУ российскими войсками. С беспилотных летательных аппаратов по ним сбрасывали гранаты. В конце концов, позиции украинских формирований были окружены и тогда Шкурули со своими сослуживцами вышли из блиндажей и сдались.

Украинские военнопленные в целом отмечают ухудшение как уровня командования в ВСУ, так и отношения к личному составу. Многих мобилизованных направляют на фронт практически сразу после того, как их схватят на улице или дома сотрудники территориальных центров комплектования (украинских военкоматов). Ни мотивации, ни навыков у таких людей нет. Многие из них надеются лишь на то, что их ранят и так они отправятся домой.

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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:59
    +2
    Да вот как раз они стиральные и посудомоечные машинки свои родным во Львов и Ивано-франковск из восточных областей отправляли. Типичная психология рагуля-все для сэбе, не зьим так пиднадкусываю! А потом увидев это позорище, уже пиарщики кровавого киевского клоуна стали придумывать фэйки про наших солдат.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:25
      0
      Какое общество такая и арми...мародерня.. yes
  2. ALCA056000
    ALCA056000 Сегодня, 17:03
    0
    Ээээээ .... Это же русские всё утаскивают - унитазы там, асфальт.... Нет ? Вы фсё врёте !!! Хохлоликие таким заниматься не могут !
  3. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 17:12
    +2
    Для алкоголиков и наркоманов, они не плохо дерутся
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:27
      0
      Верно.Просто надо написать о том,что какие там негодяи.Нет безусловно у всук хватает всякого дерьма,да и сама война ,дпло-грязное
  4. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 17:13
    +5
    Наши в украинском плену тоже рассказывают всякое - уши в трубочку сворачиваются. И водка, и наркотики, и изнасилования. Поэтому такие видео с обеих сторон давным-давно не слушаю. За всю эту ересь, записанную под угрозой физического насилия, пленные после освобождения ответственности не несут, и правильно.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:26
    0
    Кажись, именно на ВО читал, что какой-то большой укроначальник запретил воинам горилку пить и наркоманию наркоманить. Они что? Не слухают?