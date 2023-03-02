Тенденции развития отечественных боевых лазеров

Руины опытного комплекса "Терра". Фото Militaryrussia.ru
С шестидесятых годов прошлого века наши научные и проектные организации занимаются тематикой боевых лазеров. За несколько прошедших десятилетий был разработан целый ряд проектов такого вооружения, предназначенного для решения разных задач. Часть проектов довели до испытаний, а последние образцы даже поступили в эксплуатацию. Развитие перспективного направления продолжается, и в нем можно отметить несколько важных тенденций.
История вопроса
Разработка первого отечественного боевого лазера началась почти 60 лет назад, в 1964 г. Целью программы под шифром «Терра» было создание лазерного комплекса противоракетной обороны, способного поражать боевые блоки баллистических ракет. Вскоре стартовал проект «Омега», итогом которого должна была стать лазерная система ПВО. Оба образца дошли до испытаний, но показали ограниченные характеристики, и их не стали принимать на вооружение.
В семидесятых годах прорабатывался вопрос использования лазеров в космосе. Боевой лазер планировалось разместить на орбитальной станции «Скиф-Д». В зависимости от поставленных задач, такое оружие должно было подавлять, выводить из строя или уничтожать космические аппараты противника. Ввиду общей сложности и изменения планов этот проект не продвинулся дальше разработки.
Опытный СЛК "Сангвин". Фото Nevskii-bastion.ru
В начале следующего десятилетия появились первые боевые лазеры, предназначенные для использования на поле боя. Первым на испытания вышел самоходный лазерный комплекс (СЛК) 1К11 «Стилет» на гусеничном шасси. Он предназначался для подавления или поражения наземных оптических средств разведки. Затем появился комплекс «Сангвин» для войсковой ПВО, выполненный на базе самоходки ЗСУ-23-4. Его задачей было воздействие на оптику самолетов и вертолетов. Последним СЛК того периода стал 1К17 «Сжатие», предназначенный для работы по наземным целям.
СЛК этих типов, при всех их преимуществах, имели ряд недостатков. Из-за несовершенства технологий они были сложными и дорогими, как в производстве, так и в эксплуатации. При этом боевые характеристики не в полной мере соответствовали ожиданиям.
Так же в восьмидесятых были построены две летающие лаборатории А-60. Это были военно-транспортные самолеты Ил-76 с боевыми лазерами на основе наработок по теме «Скиф-Д». Два самолета участвовали в разносторонних испытаниях и исследованиях. В девяностых проект А-60 приостановили, но уже в двухтысячных начались новые эксперименты.
Современные разработки
После распада СССР работы по оружию на новых физических принципах заметно замедлились. Тем не менее, в дальнейшем наука и промышленность сумели возобновить работы и даже получить новые результаты. В первую очередь, они продолжили эксперименты с существующей техникой. Кроме того, как стало известно позже, создавались совершенно новые образцы.
Прототип комплекса "Сжатие". Фото Vitalykuzmin.net
Так, в 2018 г. был впервые представлен мобильный лазерный комплекс, впоследствии получивший имя «Пересвет». К этому времени изделие успело поступить в войска и находилось в опытной эксплуатации. Позже сообщалось об испытаниях в Сирии. По известным данным, «Пересветы» используются в интересах ракетных войск стратегического назначения и обеспечивают защиту ракетных комплексов и позиционных районов от разведывательных спутников потенциального противника.
С 2017 г. велась опытно-конструкторская работа «Задира-16», целью которой являлось создание СЛК для ПВО на современной компонентной базе. В мае 2022 г. стало известно, что этот комплекс не только дошел до испытаний, но и опробован в зоне проведения Спецоперации. «Задира-16» используется для борьбы с малыми БПЛА. В зависимости от разных факторов, такие цели подавляются или буквально сжигаются.
Ограничения и решения
Разработка любого боевого лазера и получение желаемых характеристик всегда связаны с теми или иными техническими и технологическими ограничениями. В связи с этим история создания такого оружия фактически представляет собой непрерывный поиск новых решений, позволяющих справиться с ограничениями и получить требуемый результат.
Для эффективного поражения цели мощность лазера должна соответствовать рабочим дистанциям и особенностям атакуемого объекта. Этим определяются требования к конструкции самого лазера и к средствам энергоснабжения. При этом большое значение имеет имеющийся уровень технологий и доступные компоненты. Все эти факторы заметным образом сказались на истории отечественных проектов.
Один из излучателей "Сжатия". Фото Vitalykuzmin.net
Так, первый советский комплекс «Терра» создавался в качестве системы ПРО, и от него требовалась особо высокая мощность излучения. Эта задача была решена, но из-за несовершенства технологий в области лазеров и энергоснабжения комплекс пришлось выполнить в виде нескольких крупных стационарных сооружений.
В дальнейшем промышленность занялась лазерами меньшей мощности. Снижение боевых характеристик и новые наработки позволили уменьшить излучающую часть и упростить средства энергоснабжения. Как следствие, комплексы нового поколения уже могли размещаться на самоходных гусеничных шасси или даже на космических носителях.
На фоне разработок прошлого любопытно выглядит современный комплекс «Пересвет». Насколько известно, он должен работать по орбитальным целям, что предъявляет высокие требования к мощности и точности лазера. При этом происходит только подавление цели, что ограничивает потребную мощность. Современная компонентная база и новые технологии позволили выполнить «противокосмический» лазерный комплекс мобильным. Все его средства умещаются на нескольких прицепах, что выгодно отличает его от ранних «Терры» и «Омеги».
Средства обороны
Нетрудно заметить, что отечественная промышленность разрабатывала боевые лазеры разного назначения. Комплексы разных типов должны были поражать или подавлять баллистические, аэродинамические и наземные цели. В дальнейшем накопили необходимый опыт, и заказчик пересмотрел свои планы на лазерные комплексы. В результате лазеры ушли из нескольких сфер, но находят свое место в других.
Комплекс "Пересвет" на позиции. Фото Минобороны РФ
Ранние проекты стационарных комплексов ПВО и ПРО, к сожалению, не дали желаемого результата. Опыты показали, что поражение боевой части баллистической ракеты современным для того периода лазером является крайне сложной задачей. Работа по воздушным целям тоже была связана с определенными трудностями и ограничениями.
Наземные СЛК в ходе испытаний показали себя лучше. Они успешно подавляли оптику условного противника, как на наземных, так и на воздушных платформах. Однако несовершенство технологий ограничивало боевые характеристики. Комплексы были неприемлемо дорогими для серийного производства и полноценного внедрения в войсках. Кроме того, под вопросом была сама необходимость таких СЛК – с вражескими средствами разведки можно было бороться любыми существующими средствами.
Очевидно, что опыт прошлых десятилетий учитывался при составлении современных планов и при разработке актуальных проектов. Так, было решено отказаться от применения лазеров в ПРО и «большой» ПВО. Кроме того, армия теперь не интересуется СЛК для подавления оптики наземной техники. Внимание и усилия сосредоточены на других направлениях.
Развитие получила концепция, ранее реализованная в проекте «Сангвин». Современный комплекс «Задира-16», как и его предшественник, предназначен для работы по воздушным целям. При этом, в соответствии с актуальными тенденциями и обстановкой, основными его мишенями становятся БПЛА. Комплекс способен подавлять или выводить из строя их оптику. Кроме того, в оптимальных условиях мощности луча хватает и для разрушения конструкции.
Лазерная часть "Пересвета". Фото Минобороны РФ
Мобильный «Пересвет», по всей видимости, не имеет прямого предшественника в отечественной практике. По известным данным, его основной задачей является подавление спутников оптической разведки. В прошлом такие задачи возлагались на разрабатывавшиеся орбитальные станции, причем речь шла и об уничтожении намеченных целей.
С максимальным результатом
Таким образом, за последние десятилетия отечественная наука и промышленность накопили солидный опыт в сфере боевых лазеров и продолжают развивать это направление. В последние годы создали и раскрыли две современные разработки такого рода, и можно ожидать, что в ближайшее время расскажут о новых образцах того или иного назначения.
За прошедшие 60 лет были разработаны и реализованы различные концепции и конструкции. Одни из них не продвинулись дальше проекта или лабораторных испытаний, тогда как другие прошли полноценную проверку в виде опытных образцов. Все эти работы и мероприятия позволили определить реальный потенциал разных идей, концепций и образцов.
По итогам исследований и испытаний было решено отказаться от части концепций ввиду их сложности или нецелесообразности. В то же время, жизнеспособные направления получают развитие, и образцы таких классов даже поступают на вооружение. При этом боевые лазеры предлагается внедрять не во всех областях, а только там, где они способны показать максимальный результат. Такой подход уже привел к появлению двух комплексов для борьбы со спутниками и БПЛА – и вряд ли они будут последними.