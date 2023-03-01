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Экс-глава МИД Великобритании Хейг признался российским пранкерам в «невозможности» смены власти в России

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Экс-глава МИД Великобритании Хейг признался российским пранкерам в «невозможности» смены власти в России

Популярные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали новый выпуск своей авторской программы "Шоу ВиЛ", героем которого в этот раз стал бывший глава британского внешнеполитического ведомства Уильям Хейг.


Пранкеры поговорили с бывшим главой МИД Великобритании, выдав себя за экс-президента Украины Петра Порошенко. В ходе разговора, полагая, что беседует с Порошенко, Хейг признал, что США и Великобритания ранее достигли успеха и сменили власть в ряде слабых стран, однако, по его мнению, "в России это сделать невозможно".

Хейг также рассказал, что будучи министром иностранных дел Великобритании посещал Москву, где на территории посольства проводил встречи с представителями оппозиционных сил, однако любое вмешательство Запада в политическую жизнь России незамедлительно расценивалось как проявление агрессии со стороны стран Запада.

Также экс-глава МИД Великобритании рассказал, что в ходе встречи с действующими членами правительства своей страны призывал их предоставить украинской армии ракеты с большим радиусом действия, а также истребители, которые, по мнению Хейга, необходимо поставить одновременно с немецкими танками.

Кроме того, по словам Хейга, Великобритания не изменит свою внешнюю политику без согласования таких действий с США, поскольку основные решения принимаются в Вашингтоне. Таким образом, британский политик указал на зависимое положение Лондона от Вашингтона.
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1 комментарий
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:26
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    Вот участников этих встреч в посольстве надо объявлять иноагентам! всех к нему на поклон ездил. Явная пятая колонна!