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Министр обороны Франции анонсировал значительное наращивание производства артиллерийских снарядов

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Министр обороны Франции анонсировал значительное наращивание производства артиллерийских снарядов

Во Франции в ближайшее время будет значительно увеличен государственный заказ на производство артиллерийских снарядов 155 мм калибра (т.н. «калибр НАТО»). Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, выступая на слушаниях в Сенате.


В первую очередь, подчеркнул Лекорню, будет увеличено производство снарядов для поставляемых Украине гаубиц Caesar. Кроме того, планируется нарастить производство противотанковых ракет средней дальности и ракет для переносных зенитных ракетных комплексов. В военном ведомстве даже решили не дожидаться, пока парламентарии одобрят закон о военном бюджете страны, и дать заказы предприятиям уже сейчас.

Как отметил глава Минобороны Франции, в 2023 году будут размещены заказы на производство 16 тысяч снарядов калибра 155-мм, три заказа на годовое производство артиллерийских снарядов, боеприпасов ПТРК и ПЗРК.

В настоящее время военным ведомством уже заказаны 5 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 200 MMP и 100 ракет для ПЗРК «Мистраль». О том, какое количество снарядов и других боеприпасов пойдет на экспорт, в том числе и на Украину, министр распространяться не стал.

Но он отметил, что стоимость военных поставок Украине будет рассчитываться отдельно от собственно военного бюджета Франции на 2023 год. Окончательное решение о количестве поставляемого Украине вооружения принимает президент страны Эммануэль Макрон, подчеркнул военный министр.

Кроме того, Лекорню известил о возвращении компанией Eurenco производства пороха на предприятие в Бержераке в департаменте Дордонь во Франции. Ранее порох производился на заводе в Швеции. Компания планирует производить в год до 1,2 тысячи тонн пороха. Это решение, по словам главы военного ведомства, также мотивировано текущими событиями на Украине. Впрочем, запустить завод планируется в начале 2025 года, поэтому неизвестно, понадобятся ли кому-то на Украине боеприпасы к этому времени.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Франции
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2 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:22
    0
    16 тысяч снарядов? серьезно? на две недели боев при нынешней интенсивности, это конечно поможет пану атаману. А то говорят, у него золотого запасу нэма и хлопцы готовятся к грандиозному шухеру!.
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:34
    0
    Вот интересно мне - когда-то, через месяц, через год, через десять лет - не важно - эта война закончится. Закончится она победой России и в этом сомнений нет ни у кого. И начнётся большая раздача пилюлЕй. Вот что тогда будет блеять министр обороны Франции? Что будут булькать шпроты? Как немцы будут выпрашивать газ? Неужели мы им простим все эти производства снарядов, передачи танков и наёмников, воевавших против нас? Неужели так и продолжим считать этих продажных варваров просвещёнными? Даже болгары, братушки, ссучились и точат снаряды в сарае... Неужели мы простим??? Или всё же примерно всех врагов накажем? Не Украину - не будет Украины - а заокеанских жуликов и их европейских шестёрок. Или опять будем сильными, но добрыми? Извините, наболело...