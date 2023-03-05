Русская нефть – новые пошлины, старые цены

Авангард это где?
Проблемы у мирового ТЭК наметились ещё до пандемии, однако именно после неё стало ясно, что даже за счёт таких глобальных мер, как соглашения ОПЕК+, больших проблем в отрасли не избежать. Начавшаяся в феврале минувшего года СВО их, однако, отнюдь не усугубила.
Скорее, обнажила и вынудила делать ещё что-то, помимо введения потолка цен и эмбарго. Однако лояльность всего мирового Востока в противовес условному Западу в отношении России – это поистине уникальный шанс, вопреки всей истерии именно западных политиков, аналитиков и ангажированных СМИ.
И это шанс для полноценного выхода из сложившегося десятилетиями энергетического неравноправия. Растущие мировые гиганты, вроде Китая и Индии, вряд ли упустят те возможности, представленные им той неожиданной лёгкостью, с которой США готовы попросту слить ЕС как глобального конкурента.
Нельзя забывать, что новым потенциальным лидерам глубоко безразличны разного рода пропагандистские зелёные и альтернативные проекты, также как и нефтедобывающим странам, которым бедность не грозит априори. Они в складывающейся ситуации просто снимут свою долю сливок.
Но на новую энергетическую разборку могут уйти годы, как, по всей видимости, и на СВО, но тем не менее исход вполне предсказуем в обоих случаях. В истории ещё не было такого глобального итога, чтобы в победителях оказалась сила, не подкреплённая чем-то более реальным, чем золото и его аналоги.
Даже у кочевников был вполне надёжный тыл, или же они достаточно оперативно превращали в таковой завоёванные территории. В нынешнем глубинном конфликте с коллективным Западом, по сути – между потребителями и производителями энергоносителей, между либеральной и иными моделями экономики, Россия – это только авангард. И быть может, даже более крепкий, чем главные силы.
Где тот Киев – как маскировка кризиса?
Неравномерное восстановление экономики, прямо-таки по Марксу, нарушенные цепочки поставок, инфляция и борьба с ней крупнейших центробанков через примитивное повышение процентных ставок, продолжают давить на мировую экономику. Однако она на военные рельсы, в отличие от российской, переходить отказывается, отчего риски скатывания в рецессию только растут.
На 2022 год все планировали восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19, но подвела Россия, которую просто вынудили на пресловутое вторжение. И то, что оно обернулось освобождением и воссоединением, раздражает Запад только больше.
А ведь прецедент относительно безбедного существования Израиля с включением в его состав почти всех когда-то оккупированных территорий, вплоть до переноса столицы именно в такой Иерусалим, никуда не делся. Турцию, при всех её «мощных» президентах, северным Кипром никто так и не одарил, а Албания от Косово сама отказалась, испугавшись массы проблем.
Схожие примеры в менее распиаренных случаях можно перечислять чуть ли не до бесконечности. Что позволено Юпитеру, как известно, не позволено быку. И дело вообще-то не в этих примерах. Если кому-то есть куда расти, и Россия в этом плане вообще вне конкуренции, то Запад потенциал роста исчерпал ещё вчера.
Виртуализация экономики и собственно ВВП там достигла немыслимых масштабов. И появление таких перлов, как криптовалюта и производство денег, если не из воздуха, то просто из тысяч киловатт – это уже не просто воплощённая антиутопия, это реальная угроза краха экономики в её традиционном понимании.
И где то слабое звено?
Понятно, что крах ожидает не всех, но в первую очередь тех, у кого и соломки-то не осталось, чтобы подложить. Вот и напирают на Россию, считая её за «слабое звено» в кругу тех, у кого ещё что-то остаётся в резерве. То, что слабое оказалось упорно сильным, да ещё и поддержанным, пусть и косвенно – сильными реально, стало пренеприятным сюрпризом.
Впрочем, из-за океана бьют же, хотя и закамуфлировано, не только наших, но и «своих». И хорошо, что мы (точнее – здравомыслящее, надеемся, большинство) это уже успели понять. То, что случилось с газом, нельзя не использовать ради газификации внутри России всего, что только можно, хотя трудности с инфраструктурой нас ждут просто немыслимые.
Однако не всё же заработанное только на войну тратить. И не всё по офшорам растаскивать. И ведь даже просто людям слишком много можно и не платить – они, люди, у нас и не такое терпели. Востребованных отраслей, причём, помимо тех, что за собой потянет та же газификация, в стране отнюдь не мало.
Импортозамещение – уже не просто красивый призыв, а просто способ выживания. Или что – «Калибры» с «Солнцепёками» можем, а «Сапсан» и приличную подвеску для грузовиков уже слабо? Даже у врагов срисовать? Срисовать и начать делать, да ещё и продавать тем же китайцам с корейцами, если сами не справляются. Не справляются же...
Где деньги – на всё про всё?
Воевать русским, будем верить, предстоит не так долго, как хотелось бы кому-то на Западе и где-то в Киеве. Однако военные расходы России даже в случае победы вряд ли удастся сильно сократить. Кто бы с этим спорил, но только не авторы. И зарабатывать те самые «нужные деньги» нам придётся и дальше, в основном на нефти и газе.
Вклад остальных отраслей, даже атомной, по сравнению с ними всё-таки скромный. Отсюда и несколько абзацев про то, что нам даст заметное увеличение экспортной пошлины на нефть, и каких цен ждать на рынках после этого. Тем более что воплей по поводу того, что на дешёвом российском Urals зарабатывает кто угодно, только не государственная казна, сейчас хватает.
Итак, вместо 12,8 доллара за экспорт тонны нефти с 1 марта надо платить 14,2 доллара. В сравнении с ценой тонны нефти Urals, основной российской экспортной марки, а это 368,7 доллара за тонну (или 50,51 доллара за баррель), повышение составит менее 0,4 процента. Понятно, что это на продажной цене практически сказаться не может.
Однако нефтяные поступления с таможни, благодаря такому решению, поднимаются сразу на 11 процентов, что для казны очень существенно. И совершенно точно, что вместо сброса в офшоры средства уйдут в Россию.
Ведь о реальном наращивании вложений в переработку, особенно глубокую, за счёт избыточных экспортных доходов речи внутри страны не идёт уже много лет. Нефтяные гиганты, скорее, модернизируют свои заграничные НПЗ, в том числе и в Белоруссии, чем российские.
Максимум, за что можно отдать должное отечественным переработчикам, так это за рост доли более качественных высокооктановых сортов топлива. Эксперты по поводу повышения таможенных сборов напоминают, что оно не подкрепляется никакими мерами по ужесточению валютного контроля в стране.
Именно это, по нашему (и не только нашему) мнению, сильнее всего снижает объёмы поступлений в казну. Однако курс на валютную либерализацию, давно принятый нашим ЦБ, остаётся неизменным уже много лет. Несмотря на СВО и на демонстративный и будто бы повсеместный отказ от долларовых расчётов.
Остаётся напомнить, что, по заявлению вице-премьера Александра Новака, Россия снижает объёмы добычи нефти на 500 баррелей в сутки. Соответственно, ниже будет и экспорт, ведь наша страна не собирается продавать своё чёрное золото любой ценой, то есть по любым, а значит – бросовым ценам.