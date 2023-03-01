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Министр обороны Эстонии предложил увеличить Силы обороны страны военного времени

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Министр обороны Эстонии предложил увеличить Силы обороны страны военного времени

В Эстонии обсуждается возможность увеличения численности личного состава Сил обороны страны в военное время почти в два раза – с 26 700 до 43 700 человек. С соответствующим предложением выступил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, о чем сообщила пресс-служба национального военного ведомства.


Добиться столь значительного увеличения численности личного состава Сил обороны Эстонии в военное время можно лишь посредством призыва резервистов. Теперь в верхний предел численности предлагается включать не только кадровую армию (6400 военнослужащих), но и ополчение «Кайтселиит» (свыше 20 тысяч человек) и резервистов.

Для увеличения численности личного состава потребуется проводит в военное время мобилизацию резервистов. Верхний предел численности личного состава означает, что именно таким количеством солдат и офицеров будет располагать командующий Силами обороны в случае объявления военного положения в стране.

В настоящее время Силы обороны Эстонии включают в себя армию обороны Эстонии, Союз обороны Эстонии («Кайтселиит»), а в военное время к ним будут присоединены военизированные подразделения Департамента полиции и пограничной охраны.

Основой сухопутных войск Эстонии до последнего времени были 2 пехотные бригады. В январе 2023 года на их базе была создана дивизия Сил обороны Эстонии, в состав которой включили 1-ю и 2-ю пехотные бригады, батальон тылового обеспечения, батальон штаба и связи. Отметим, что в состав дивизии входят не только собственно эстонские подразделения, но и военнослужащие из стран НАТО, которые постоянно дислоцируются на эстонской территории на основе принципа ротации.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Эстонии / https://kaitseministeerium.ee
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18 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 17:49
    +3
    Вонючки балтийские... эсесовцы...да и ... с ними wassat
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 18:00
      +3
      У меня к "этим" один вопрос: они реально верят. что это им поможет? Или на "дядю" надеются... fool
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 18:04
        +1
        Увеличить за счёт кого? Коров или овечек? Или днём люди будут работать, а вечером и ночью в армии служить? Боюсь резервистам это несколько придётся не по душе
        1. Франк Мюллер
          Франк Мюллер Сегодня, 19:08
          0
          Вероятно, предполагается ввести уникальный в мировой военной практике институт "солдат - вечерников" и "солдат - заочников"? Иначе нужный контингент никак собрать не удастся.
      2. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 18:30
        +1
        Главное "батальон штаба" имеется!
        С ним - чуди непобедимы!
        Прикиньте, штаб в поле стоит - а в нём цельный батальон чудей!.. wink
      3. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 19:07
        0
        Цитата: marchcat
        У меня к "этим" один вопрос: они реально верят. что это им поможет? Или на "дядю" надеются... fool

        Даже дядя им не поможет. В случае открытого конфликта
        Россия - НАТО Прибалтика тоже становится полем боя.
        Что после этого от неё останется вопрос понятный.
        Жалеть прибалтийских фашистов никто не будет.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:00
      +1
      Цитата: Buyan
      Вонючки балтийские... эсесовцы...да и ... с ними

      Оно так, но разместить на своей территории неприятную для РФ хрень очень даже могут. hi
  2. shark507
    shark507 Сегодня, 17:54
    0
    с 26 700 до 43 700 человек

    Все. Нам хана. Эти 17000 человек нас просто раздавят. У Российской армии нет ни малейшего шанса против такой орды...
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 18:00
      +1
      Я так понял это численность с учётом количества поваров,уборщиц,массажисток и прочего обслуживающего персонала.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:48
        0
        мойщиков посуды ещё забыли. lol

        ттттттттттттттттттттт
        1. Александр 3
          Александр 3 Сегодня, 19:22
          0
          Конечно ,как в лесу без мойщицы посуды?Не ,повар нам не нужен,а мойщица заменит.
  3. Добрый
    Добрый Сегодня, 17:59
    +2
    ополчение «Кайтселиит» (свыше 20 тысяч человек) и резервистов
    Те же самые Лесные братья.
    1. Франк Мюллер
      Франк Мюллер Сегодня, 19:15
      0
      Эт вряд - ли. Последнего "лесного брата" милицейский участковый застрелил в 1979 году. А эти только могут чествовать уцелевших в тюрьмах бандюков, куда их Иосиф - "Беспощадный" упрятал. Не уверен, что нынче избалованные комфортом цивилизации потенциальные "лесные братья" захотят возвернуться в леса, некогда обетованные предметами их поклонения, захотев терпеть нерадостные лишения.
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:17
    0
    И что не жилось?
    На что нарываются?
    Ради чего?
    Довелось в Эстонии служить. Особого негатива не было.
    Смысл противостояния сейчас - это противостояние советскому периоду, советской власти.
    Но "тормоза" не понимают, что советской власти и в РФ сегодня нет.
    Вот когда будет (а она будет) тогда выпячивать свой антисоветизм (который народу нах не нужен) будет иметь хоть какой-то смысл.
  5. АИК05
    АИК05 Сегодня, 18:22
    +1
    Да кому вы нужны, кроме себя самих, вши подноготные и эти хотят из себя кого то представлять, на волне русофобии дают о себе знать, ноль без палочки прибалтийские.
  6. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 18:24
    +2
    В Эстонии обсуждается возможность увеличения численности личного состава Сил обороны страны в военное время почти в два раза

    ...а механизированные части, почти на два танка laughing
  7. Roust
    Roust Сегодня, 18:25
    +1
    У них вообще хоть кто-то остался в армии по настоящему служить..??
  8. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:59
    +1
    все правильно делаете ,главное на всех лодок заготовьте чтобы все сразу в финляндию, но самое главное все и сразу мы стрелять не будем