Израильский парламент одобрил законопроект о смертной казни для террористов

Израильский парламент (кнессет) в предварительном чтении большинством голосов одобрил законопроект, согласно которому предусматривается смертная казнь для террористов. Об этом сообщил глава правительства страны Биньямин Нетаньяху.Как сообщает израильское издание The Jerusalem Post, соответствующий законопроект был одобрен 55 голосами "за" при 9 проголосовавших "против". Также сообщается, что большинство депутатов, представляющих оппозиционные политсилы, выразили свой протест против этого законопроекта путем отсутствия на заседании.Согласно тексту законопроекта, смертная казнь может быть применена к любому человеку, действия которого умышленно или из равнодушия привели к смерти израильского гражданина, в случае, если подобные действия совершены из расистских побуждений или ненависти к определенной социальной группе, а также с целью причинения вреда Государству Израиль и "возрождению еврейского народа на его родине".В случае, если законопроект будет одобрен военно-политической комиссией израильского кабинета министров, окончательный вариант будет возвращен в парламент для последующего рассмотрения в первом чтении.Также в предварительном чтении израильским парламентом был одобрен законопроект об условиях отстранения от занимаемой должности премьер-министра, в силу физических или ментальных факторов неспособного выполнять свои обязанности.