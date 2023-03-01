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Израильский парламент одобрил законопроект о смертной казни для террористов

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Израильский парламент одобрил законопроект о смертной казни для террористов

Израильский парламент (кнессет) в предварительном чтении большинством голосов одобрил законопроект, согласно которому предусматривается смертная казнь для террористов. Об этом сообщил глава правительства страны Биньямин Нетаньяху.


Как сообщает израильское издание The Jerusalem Post, соответствующий законопроект был одобрен 55 голосами "за" при 9 проголосовавших "против". Также сообщается, что большинство депутатов, представляющих оппозиционные политсилы, выразили свой протест против этого законопроекта путем отсутствия на заседании.

Согласно тексту законопроекта, смертная казнь может быть применена к любому человеку, действия которого умышленно или из равнодушия привели к смерти израильского гражданина, в случае, если подобные действия совершены из расистских побуждений или ненависти к определенной социальной группе, а также с целью причинения вреда Государству Израиль и "возрождению еврейского народа на его родине".

В случае, если законопроект будет одобрен военно-политической комиссией израильского кабинета министров, окончательный вариант будет возвращен в парламент для последующего рассмотрения в первом чтении.

Также в предварительном чтении израильским парламентом был одобрен законопроект об условиях отстранения от занимаемой должности премьер-министра, в силу физических или ментальных факторов неспособного выполнять свои обязанности.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Kobi Gideon
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26 комментариев
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  1. 9PA
    9PA Сегодня, 18:07
    -3
    #новости

    Это правда интересно или нет

    ⚡️ Решением Верховного Главнокомандующего от 21 февраля 2023 г.:

    1. Вся авиация и ПВО из окружного подчинения переходит под ВКС. Указ Президента будет 3 марта 2023 г.
    2. Весь Флот из окружного подчинения переходит в подчинение Главкомата ВМФ с 1 декабря 2023 года. Указ Президента будет 3 марта 2023 г.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 19:05
      -1
      ⚡️ Решением Верховного Главнокомандующего от 21 февраля 2023 г.:

      Данные из Телеграмма Стрелкова?
  2. Альф
    Альф Сегодня, 18:08
    +8
    Согласно тексту законопроекта, смертная казнь может быть применена к любому человеку, действия которого умышленно или из равнодушия привели к смерти израильского гражданина, в случае, если подобные действия совершены из расистских побуждений или ненависти к определенной социальной группе, а также с целью причинения вреда Государству Израиль и "возрождению еврейского народа на его родине".

    Вот это молодцы ! good Не смотрют на национальность убийцы, убил еврея-смерть.
    Также в предварительном чтении израильским парламентом был одобрен законопроект об условиях отстранения от занимаемой должности премьер-министра, в силу физических или ментальных факторов неспособного выполнять свои обязанности.

    Эх, к нашим бы министрам и чиновникам такой закон применить...Сколько сразу вакантных мест в госуправлении образуется. Да разве ж Госдума будет жужжать против меда...
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:14
      -2
      Согласен с тем, что террористов лучше казнить, чем в тюрьме за счёт государства содержать непонятно зачем (ну не на исправление же надеяться, и не на восполнение принесённого ущерба - это невозможно)
      Проблема только в том, СКОЛЬКО в Израиле теперь казнить будут.
      В тюрьмах Израиля только официально 10 тысяч заключённых за терроризм (а сколько на самом деле трудно сказать)
      Ведь ВНЕ Израиля он и раньше просто убивал, кого захотелось.
      А теперь и сдавшихся в Израиле казнить будут.
      Ну и толку тогда сдаваться?
      Больше будет жертв, больше будет ожесточение.
      Или вот 5 миллионов палестинцев. Они как, под закон подпадают? Сколько там ниже черты бедности живёт, готовые убивать и быть убитыми? 10% ? 20% ?
      Так что всё не однозначно с этим законом.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 18:42
        -1
        Ведь ВНЕ Израиля он и раньше просто убивал, кого захотелось

        это внесудебные расправы и есть акты государственного терроризма
        1. Наган
          Наган Сегодня, 19:02
          +2
          Цитата: ivan1979nkl
          это внесудебные расправы и есть акты государственного терроризма
          Как Троцкому ледоруб "вручить", так Герой Советского Союза. И Петров с Бошировым народные герои. А как отправить к девственницам (надеюсь, к этим amamamamam) реального террориста, так "акты государственного терроризма"?
          А что до "внесудебные расправы", то если иначе не получается предать правосудию преступника, то правосудие высылается ему "с доставкой на дом". Как-то так.
      2. Наган
        Наган Сегодня, 18:52
        -1
        Цитата: Shurik70
        Проблема только в том, СКОЛЬКО в Израиле теперь казнить будут.
        В тюрьмах Израиля только официально 10 тысяч заключённых за терроризм (а сколько на самом деле трудно сказать)

        Закон обратной силы не имеет. В данном конкретном случае - к сожалению. Они все заслужили веревку, большинство более чем по разу.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 18:25
      0
      Цитата: Альф
      Эх, к нашим бы министрам и чиновникам такой закон применить...

      И к Маразматику Джо (Dementia Joe).
    3. Франк Мюллер
      Франк Мюллер Сегодня, 18:47
      -3
      Не ищи пророка в своем отечестве! А если найдёшь, то не возрадуешься. А если и возрадуешься, то потом пожалеешь. Так что, примем действительность как таковую и с не очень обнадеживающим российским будущим..
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 18:09
    +2
    Какие они там кровожадные... Наверняка ведь не введут мораторий на исполнение этого закона, чтобы кому-то понравиться.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 18:51
      -1
      Какие они там кровожадные...

      это вынужденные меры, жесты отчаяния, которые ситуацию только ухудшат (( Интересно будет посмотреть на процесс и его результат
  4. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 18:20
    +3
    Браво, молодцы, рукоплещу им стоя!
  5. Наган
    Наган Сегодня, 18:24
    0
    Ну наконец. А то с ними в тюрьмах нянчатся, условия обеспечивают, интимные свидания устраивают, дипломы получать дают. А потом террористы заложника захватят, и всех этих убийц с "пожизненным" на него обменяют. А так извольте примерить модный пеньковый галстук.
    А еще немало терактов не состоится потому, что террористы убоятся веревки. Ведь, по их верованиям, повешенный никогда не попадет в рай с девственницами.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 18:54
      -1
      повешенный никогда не попадет в рай с девственницами

      в результате террористы будут биться до талого, как говорят
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:26
    -1
    ...и как то в пивной мне ребята сказали,
    что очень давно они бога распяли. laughing
  7. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 18:27
    +1
    А как же демократические ценности, жизнь бандита и убийцы неприкосновенна и прочая либеральная х-рень? А, это только для России во.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 18:47
      0
      А как же демократические ценности... ?

      разговоры о демократических ценностях и прочей либеральной лабуде это для полных кретинов и лохов, которые, раскрыв рты, слушают виртуозно отточенную западную пропаганду
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:42
    -1
    Пора и России сделать это: ввести смертную казнь для лиц совершивших террористический акт против граждан России и повлекший за собой смерть одного или более гражанина РФ. Женщины несут равную с мужчинами ответственность, наступающую по данной статье с 12-ти лет.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:27
      0
      Лучше с восьми! Надёжнее! Вернее! Эффективнее!
  9. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 18:56
    0
    Все таки, между одобрением законопроекта и его его утверждением с принятием, есть определенная дистанция. Нередко непреодолимая.
  10. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:02
    0
    Они-то молодцы, всё правильно сделали а мы?
    Идёт война, а у нас мораторий.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:13
      -1
      за госизмену можно предусмотреть и высшую меру - прислонять к стенке
  11. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 19:04
    0
    Нам в РФ абсолютно необходимо как воздух немедленное восстановление смертной казни с полной конфискацией всего имущества за любые тяжкие и особо тяжкие преступления, особенно и в том числе за умышленное убийство, измену Родине, теракт, саботаж, вредительство, диверсии, торговлю наркотиками, педофилию, педерастию, казнокрадство, взяточничество, за воинские преступления в военное время.

    Только рассматривать такие уголовные дела должна коллегия из трех судей и шести народных заседателей и назначать смертную казнь единогласным решением, а если нет единогласного решения и кто-то в коллегии против - то смертная казнь должна быть заменена пожизненным заключением срок которого не менее 50 лет.
    Особые мнения судей и народных заседателей, не согласных с решением большинства коллегии, должны обязательно публиковаться как неотъемлемая часть приговора (решения) суда.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:16
      0
      казнокрадство, взяточничество, за воинские преступления в военное время.
      За такие серьёзные преступления у нас и наказание серьёзное - перевод на другую должность.
  12. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:08
    0
    Как то лет 10 назад Международная ассоциация судей приводила статистику ошибок следствия и судов, в разных странах , с устоявшейся системой, эта цифра колеблется от 5-7 % до 13-15% (за давностью лет могу чуть ошибиться). Всем рукоплещущим стоя введению смертной казни вопрос Не боитесь попасть в ошибочный процент ? Жизнь она иногда такие зигзаги делает ни какой закон не предусмотрит. В США недавно выпустили, 30 лет просидел по ошибке, так он хоть компенсацию хорошую получил, а мёртвым, как там Высоцкий пел "только который в гробу ни чего".
  13. Грац
    Грац Сегодня, 19:20
    -1
    Вангую будет больше жертв среди израилитян после этого закона, потому что палестинцы теперь будут взрываться или застреливаться при осуществлении ими своих действий