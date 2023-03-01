Советник главы ДНР заявил о потере ВСУ до 70% солдат из лучших подразделений под Артемовском

В настоящее время вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 70% наиболее подготовленного личного состава в подразделениях, обороняющих Артемовск и окрестные населенные пункты. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».Как отметил представитель ДНР, из-за сверхвысоких потерь лучшие украинские формирования отводят с линии фронта на доукомплектование. По словам Кимаковского, потери включают в себя именно подготовленных военных. Поэтому если киевский режим направит в Артемовск дополнительные силы, для поддержки уже обороняющих город войск, то это не будут хорошо подготовленные и мотивированные подразделения.В то же время, Артемовск все еще удерживается украинскими формированиями. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что информация об отступлении украинских формирований из города не соответствует действительности. В действительности, отметил Пригожин, в городе остаются внушительные украинские силы, и они ожесточенно сражаются, пытаясь удержать Артемовск.Тем временем, в окружении президента Украины Владимира Зеленского допустили возможность «стратегического отступления» из Артемовска, чтобы сберечь личный состав. Ведь сейчас осталась лишь единственная крупная дорога для снабжения украинских формирований в городе. Если ее возьмут под контроль российские войска, то город будет окончательно окружен, и тогда перед украинскими формированиями окажется всего два возможных варианта будущего – полная гибель или плен.