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Советник главы ДНР заявил о потере ВСУ до 70% солдат из лучших подразделений под Артемовском

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Советник главы ДНР заявил о потере ВСУ до 70% солдат из лучших подразделений под Артемовском

В настоящее время вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 70% наиболее подготовленного личного состава в подразделениях, обороняющих Артемовск и окрестные населенные пункты. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».


Как отметил представитель ДНР, из-за сверхвысоких потерь лучшие украинские формирования отводят с линии фронта на доукомплектование. По словам Кимаковского, потери включают в себя именно подготовленных военных. Поэтому если киевский режим направит в Артемовск дополнительные силы, для поддержки уже обороняющих город войск, то это не будут хорошо подготовленные и мотивированные подразделения.

В то же время, Артемовск все еще удерживается украинскими формированиями. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что информация об отступлении украинских формирований из города не соответствует действительности. В действительности, отметил Пригожин, в городе остаются внушительные украинские силы, и они ожесточенно сражаются, пытаясь удержать Артемовск.

Тем временем, в окружении президента Украины Владимира Зеленского допустили возможность «стратегического отступления» из Артемовска, чтобы сберечь личный состав. Ведь сейчас осталась лишь единственная крупная дорога для снабжения украинских формирований в городе. Если ее возьмут под контроль российские войска, то город будет окончательно окружен, и тогда перед украинскими формированиями окажется всего два возможных варианта будущего – полная гибель или плен.
Использованы фотографии:
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21 комментарий
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  1. zenion
    zenion Сегодня, 18:13
    -3
    Они хотят не удержать Артемовск, а удержать российские войска, что они делают.
    1. Задира
      Задира Сегодня, 18:31
      -3
      Они хотят не удержать Артемовск, а удержать российские войска, что они делают

      Удерживать именно в Артемовске ВС РФ смысла особого нет - к западу от него мощнейшие укрепрайоны. А вот обескровить лучшие штурмовые российские подразделения, эту задачу украинцы успешно решают
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 19:01
        +3
        обескровить лучшие штурмовые российские подразделения, эту задачу украинцы успешно решают

        это может быть верным только в случае больших потерь российской стороны, однако это не так
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 18:31
      +4
      zenion, даничего этого они не хотят, сами прекрасно понимаете хотя и боитесь себе признаться что наши не заействовав на фронте и 30% от мобилизованных - уже истребили в Артемовске почти половину из оставшихся боеспособных укровояк плюс около 10 тысяч НАТОнаемников. Поэтому и не захлопываем капкан как с той обезьяной неспособной разжать клешню в ловушке с бананом, кукуевские главари и их НАТОкураторы знают что после неизбежного скорого присвоения Россией еще одного города - помощь выпросить не получится.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:36
      +1


      Они хотят удержать вторую линию обороны до начала своего анонсированного весеннего наступления,чтобы его не сорвали.Для этого и поставили американцы задачу держаться всеми правдами и не правдами за Бахмут.
      .Согласно ночной сводке известного в «незалежной» паблика «DeepState», бойцы «Вагнера» прогрызли из Ягодного оборону ВСУ к дороге через Хромово, причем широким фронтом. На чатах ВСУ также сообщается, что жилые кварталы в микрорайоне Собачевка уже перешли под контроль «музыкантов», как и все многоэтажки в Забахмутке. Враг скулит, что «Вагнер» прет, как бульдозер".Уточним, что DS имеет прямые связи с укро-Генштабом и считается адекватным сайтом, который дорожит своей репутацией. По его карте можно сделать вывод, что утром 1 марта бои идут уже в непосредственной близости от дороги Часов Яр-Бахмут/Артемовск.Отсюда до южного въезда, где тоже наблюдается «рубилово» за микрорайон «Самолет», всего 2.5 км. Значит, все пространство, которое пока еще контролируется ВСУ, находится под прицельным огнем наших минометчиков. Бандеровские админы, освещающие битву за Бахмут, опубликовали свежие кадры «дороги жизни». На ней видны брошенные «буханки», полные «двухсотых», с пояснением «Всё! Мы окружены».На самом деле, немножко не так. Действует, хоть и с низкой пропускной способностью, грунтовой дублер автошляха О-0506, через который можно выбраться пешком, что и делают некоторые підрозділи. А вот с логистикой и впрямь для ВСУ всё стало очень грустно.
      Сами «музыканты» более осторожны в своих сводках. Так, в телеграм-канале «Оркестр Вагнера | Wagner» бойцы подтвердили, что идет наступление на Хромово, через который проходит последняя свободная дорога для снабжения украинской группировки в Бахмуте. В то же время: «На юго-восточной окраине города „вагнера“ выровняли линию фронта по улице Щедрая, а на южной — продвижение в районе Буденовка. Сообщения о приближении к известному памятнику МиГ-17 в районе „Самолет“ пока преждевременны».


      Таким образом, упертость Зеленского в отношении Бахмута объясняется не столько капризом кровавого клоуна, сколько, как намекают знакомые с темой немцы, приказом из Вашингтона. То, что периодически американские генералы якобы советуют укро-Генштабу уйти из Бахмута, является обычной политической игрой. Типа, янки «скромно просят» Банковую, но «самостоятельный» Зеленский думает и действует иначе.


      .Что характерно: укро-эксперты оперативно отреагировали на публикацию «EXXpress». С одной стороны, они подтвердили инсайт немцев, что в ночь с 26 на 27 февраля Залужный сообщил Зеленскому о невозможности вывести весь гарнизон ВСУ из Бахмута. С другой стороны, Банковая все-таки была вынуждена снять часть неприкосновенных стратегических резервов, предназначенных для весеннего наступа, и перебросить их для обороны южного фланга сакрального города.Известный в «незалежной» блогер считает, что многоопытный «Вагнер» играет с ВСУ в игру «кошки-мышки» и намеренно затягивает с полным окружением. Он пишет, что грунтовой дублер дороги Часов Яр-Бахмут простреливается, как в тире, а не перерезается, хоть это можно сделать. Да, кое-кто из укро-вояк выскакивает из ада, но количество «двухсотых» никак не вяжется с названием «дорога жизни». Это, скорее, «дорога мертвых».

      https://svpressa.ru/war21/article/363956/

      .Из-под Бахмута (Артемовск) Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вывод частных военных компаний (ЧВК) Великобритании и США, а также офицерский состав. Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
      «Из-под Бахмута выводят все британские и американские ЧВК», — написал Кива в своем telegram-канале. Он добавил, что эвакуации также подвергается и офицерский состав, а сама эвакуация должна завершиться пятого марта. По информации Ильи Кивы, замену иностранным наемникам под Бахмутом, которых переправили на Запорожское направление для будущего наступления, находят в лице недавно мобилизованных украинских солдат.

      https://m.ura.news/news/1052630117
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 19:35
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Они хотят удержать вторую линию обороны до начала своего анонсированного весеннего наступления,чтобы его не сорвали

        Ну не только, фактически линия Артемовск-Северск при ее "сворачивании" открывает дорогу на Краматорск-Славянск, а это уже фактически край их обороны в ДНР
  2. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 18:19
    +3
    заявил о потере ВСУ до 70% солдат из лучших подразделений

    Вот прям этот текст я не раз читал и слышал летом. Затыкали потери мобиками, а ко второму году оказалось, что в Бахмуте уже опять у ВСУ воюют "лучшие подразделения". Если не болеть Альцгеймером, то явно не сходится.
    1. kulinar
      kulinar Сегодня, 18:34
      +3
      Цитата: Охсетин
      заявил о потере ВСУ до 70% солдат из лучших подразделений

      Вот прям этот текст я не раз читал и слышал летом. Затыкали потери мобиками, а ко второму году оказалось, что в Бахмуте уже опять у ВСУ воюют "лучшие подразделения". Если не болеть Альцгеймером, то явно не сходится.

      Так уж определились бы-либо "мясо" из тербатовцны, либо "лучшие подразделения". Такую пургу несут, похлеще свидомых. Хоть бы читали, что вчера писали!!!
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 19:22
        -1
        Цитата: Охсетин
        Затыкали потери мобиками, а ко второму году оказалось, что в Бахмуте уже опять у ВСУ воюют "лучшие подразделения". Если не болеть Альцгеймером, то явно не сходится.
        За то время пока мясо шло на убой более-менее подготовили резервы, но пришлось и их бросать на убой.
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 18:38
      0
      Oxceтин, долго еще будете ерунду повторять по сотому разу? Выше крыши фактов что под и в Артемовске наши умертвили именно 30-40 тысяч самых боеспособных из оставшихся укровояк, про тысячи наиболее подготовленных НАТОнаемников и говорить не стОит(шахты под Люблином доверху заполнены, шоковое состояние у репортеров и видевших). Если не болеть 12-месячной адреналиново-дофаминовой наркоманией от военкУрв, то можно и трезво помыслить, попробуйте. Заодно и про укромобиков фантазии пропадут их 10-20%-ное количество от тамошних истреленных укровояк - погоды не сделало, 404 и её западные кураторы играют на украинское ПОСЛЕДНЕЕ. Поэтому одноруких инвалидов и 16-17детних юнцов приходится по улицам вылавливать, видно оттого что "украина перемагает"laughing
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:08
      -1
      Вот прям этот текст я не раз читал и слышал летом

      ситуация постоянно меняется. Сейчас свои потрёпанные нацбатальоны Украина вывела из Бахмута, заменив на арьергард из свежих мобиков, коих порядка 3 тыс - готовят город к сдаче
  3. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 18:22
    -1
    Спустя год СВО, мы обсуждаем перекрытие дороги, на рядовой населённый пункт, как великое достижение! Вывод какой ?!
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 18:45
      0
      vladimirvn, у вас дедлаин какой-то? На анализы или сеанс спешите?)) Уже 90% НАТОвских запасов снарядов ликвидировано, вся Европа и Британия по ряду видов вооружений демилитаризирована в ноль, уже 40% одного моря и 100% другого моря Россия себе забрала, уже и "украину" заставили на 15 млн депопуляцию окончательную провести оставив лишь 12-15 млн, ужк и более 400 тысяч укровояк истребили и 1 млн укровояк ранили, уже и ~40 тысяч НАТОнаемников умертвили, уже и своё население увеличили на 5 млн русских со 147 млн до 152 млн, уже Россия себе и земли размером с Англию забрала, уже и 16-17летних школьников плюс безкистевых инвалидов по улицам 404 отлавливают - а вы всё про какие-то "дороги-выводы" успокоиться не можетеwassat.

      Ладно, ребятки, нойте с дивана, судя по всему в комментах ВО это некоторым наркотиков стало.
  4. Roust
    Roust Сегодня, 18:23
    +1
    Ровнять с землёй и никакого плена! Пусть ад на том свете им покажется раем.
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:30
    -2
    Украина отводила подразделения из Бахмута на отдых/пополнение на всем протяжении "битвы за Бахмут", а не только сейчас. И бросают туда малообученные части не потому, что профессиональные закончились, а потому, что их берегут для весеннего наступления. Бахмут продолжает играть свою роль, но в качестве топлива в финале стараются использовать тех, кого не жалко списать.
  6. Sniper
    Sniper Сегодня, 18:32
    +4
    Если это так!! То с кем воюют наши ребята?
  7. aleks.29ru
    aleks.29ru Сегодня, 18:52
    +1
    "Стратегическое отступление " - это отступление "навсегда" ? Эта единственная дорога, надеюсь, простреливается?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:10
      0
      Эта единственная дорога, надеюсь, простреливается?

      самое дальнее расстояние до дороги 3 км, так что простреливается
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 19:05
    +2
    Традиции Басурина продолжает Игорь Кимаковский. 70 %, а это скока?
    Басурин частенько выдавал в эфир такие сводки , что только удивляться и думать, а почему мы еще не в Берлине. Может наша разведка получала информацию от этого советника...Это не информация, а чистой воды дезинформация...




    Украинский кризис , 21 янв 2015, 19:48
    В ДНР сообщили о 500 погибших военнослужащих ВСУ за три дня боев
    Силы ВСУ потеряли более 500 человек за три дня боев в Донбассе. Об этом на брифинге в Донецком агентстве новостей сообщил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

    «В результате атак украинских подразделений за последние трое суток в ходе боев погибло более 500 украинских военнослужащих. Около полутора тысяч ранено», – сказал Басурин.

    Представитель Минобороны ДНР также рассказал, что ополченцы уничтожили 42 танка и 34 БМП и БТР противника. По его данным, силы самопровозглашенной республики потеряли двух бойцов, а восемь получили ранения.

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/54bfd84b9a79476b7225c080

    Пора прекратить постить этих советников с их "правдой". Там, в Артемовсе, воюет ЧВК , а значит информация должна быть от них.
  9. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 19:08
    +2
    [quoteзаявил о потере ВСУ до 70% солдат из лучших подразделений под Артемовском][/quote]
    интересно кто же тогда удерживает этот город? Территориальная оборона что ли? Это они не сдаются и бьются с вагнеровцами? Реально ли это? Что то не вяжется.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 19:22
      -2
      Т.е вы думаете у тербатов оружие не настоящее или патроны холостые? На войне быстро учатся воевать, потому что выживают самые обучаемые.