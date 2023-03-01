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Украинские власти собрались построить новый самолёт Ан-225 за счёт компьютерных игроков

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Украинские власти собрались построить новый самолёт Ан-225 за счёт компьютерных игроков

В ходе боёв за Гостомель, развернувшихся в самом начале проведения спецоперации, ударами украинской артиллерии был уничтожен находившийся на аэродроме сверхтяжёлый транспортный самолёт Ан-225, построенный в СССР в рамках реализации программы «Буран» и ставший национальной гордостью незалежной.


В марте прошлого года киевский режим заявил о намерении построить новую машину этого типа, объявив сбор средств в специально созданный фонд. Заявлялось о необходимости профинансировать работы на сумму в $3 млрд. На создание нового самолёта отводилось 5 лет. Мягко говоря, это были достаточно амбициозные планы, учитывая, что после майдана украинское авиастроение стремительно деградировало и за все годы после переворота 2014 года не создало ни одного продукта.

Прошёл почти год после этих событий, учреждённый фонд растворился во времени и киевский режим решил снова заработать на больной для украинцев тематике, на этот раз за счёт компьютерных игроков. Как завил министр цифровой трансформации незалежной Михаил Федоров, Microsoft и ГП «Антонов» при поддержке возглавляемого им ведомства разработали виртуальную версию Ан-225 «Мрия». Управлять самолётом смогут пользователи игры Flight Simulator, купив специальное дополнение.

Теперь каждый из вас может управлять легендарным самолетом

- заявил Фёдоров, указав, что все средства от продажи Ан-225 в виртуальном мире пойдут на постройку настоящей машины.

Создание цифровой версии «Мрии» для геймеров станет, пожалуй, последним достижением «Антонова», который некогда являлся мощнейшим авиастроительным предприятием, а теперь участвует в мошеннических схемах властей, собравшихся заработать на игровых пожертвованиях.
Автор:
Использованы фотографии:
ГП «Антонов»
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23 комментария
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  1. brodyaga
    brodyaga Сегодня, 19:16
    +5
    Ну ребята, вы переплюнули звание идиота года раза в три. Компьютерная графика в игре, и реально существовавший самолет построенный и разработанный в СССР это совместимо с вашим умом. Главное бабло.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:24
      0
      решили подключить самый мощный украинский ресурс - волонтёров
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:24
      +1
      А разве завод Антонова в Киеве ещё цел?
      Март 2022 года.
      . На территории завода «Антонов» вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого шла стрельба по подразделениям российских войск. Об этом 14 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

      https://iz.ru/1305017/2022-03-14/vs-rossii-unichtozhili-krupnyi-sklad-boepripasov-na-ukrainskom-zavode-antonov




      . Из Киева приходят сообщения о взрыве и пожаре на территории авиастроительного предприятия «Антонов». Над территорией, которая относится к авиационному заводу, можно увидеть клубы дыма, поднимающиеся на десятки метров.Телеграм-канал «Изнанка военки» публикует фотографии с места событий. При этом пока нет каких-либо конкретных данных о том, что именно произошло на предприятии. По одним сведениям, взрыв прогремел в одном из цехов, по другим – на территории завода, производящего военно-транспортные самолёты, могла разорваться ракета.В течение нескольких минут, как сообщают местные жители, на территории авиастроительного предприятия можно было наблюдать открытое горение.

      https://topwar.ru/193466-iz-kieva-prihodjat-soobschenija-o-vzryve-i-pozhare-na-territorii-aviastroitelnogo-predprijatija-antonov.html

      Декабрь 2022 года.
      .Взрывы в Киеве привели к масштабному пожару на авиационном заводе «Антонов»
      19 декабря - NVL. Утром Киев подвергся атакам дронов, из-за взрывов загорелся авиационный серийный завод «АНТОНОВ». О взрывах в украинской столице подтвердили власти города.

      https://novostivl.ru/news/20221219/164613/

      .На правом берегу Днепра российские беспилотники «Герань-2» атаковали топливохранилища, и город частично обесточило. Далее произошел еще один прилет дронов, сопровождавшийся характерными звуками, и источники сообщили о поражении ТЭЦ-3 и пожаре на авиационном заводе «Антонов». Предприятие объяло пламя.

      https://topcor.ru/30270-nochnoj-polet-geranej-na-kiev-soobschaetsja-o-pozhare-na-zavode-antonov.html
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 19:35
      +1
      Согласен на миллион процентов! У них реально виртуальный мир....
  2. ian
    ian Сегодня, 19:16
    +2
    Как то уж совсем мелко...
    Только и осталось, что виртуальными самолетами поднимать патриотизм и разводить подростков на донаты....
    Мрия это артефакт утраченной цивилизации. Его строил весь СССР и то только один. Для "Бурана".
  3. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 19:17
    +1
    Можно ещё в KSP сделать дополнение с пуском космоплана МАКС с Ан-225 :)
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:20
    +1
    Вот это новость так новость - перемога высшей степени. lol Создание компьютерного самолёта это вам не хухры мухры, это не гиперзвуковые ракеты создавать! (сарказм если кто не понял). А собранные финансы опять исчезнут в чьих то широких штанинах.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:26
      -1
      перемога высшей степени

      наш российский Мавроди просто наивный ребёнок на этом фоне
  5. kristofer
    kristofer Сегодня, 19:23
    +3
    А еще можно сделать компьютерный симулятор "украина"
    1. Карат
      Карат Сегодня, 19:34
      +1
      Цитата: kristofer
      А еще можно сделать компьютерный симулятор "украина"


      И первой версией игры сделать энергоснабжение Украины.
  6. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 19:25
    +2
    Это лохотрон почище телефонных мошенников. Любому здравомыслящему человеку понятно что на окраине никто ничего строить не будет. Там форменная Кин-Дза-Дза.
  7. sifgame
    sifgame Сегодня, 19:25
    +2
    Просто посмеялся, нет ржал аки конь с этой новости, вернее анекдота.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 19:29
      +1
      В псих больнице не такое услышишь. А на лавочке рядом с больничкой ,очередь из претендентов.
  8. палестинец
    палестинец Сегодня, 19:27
    +2
    мечту строил весь СССР.. сотни смежных предприятий... они тронулись умом?))
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:49
      0
      они тронулись умом?

      украинский пипл схавает и не такое... сейчас будут реакцию народа на этот вброс мерить...
  9. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 19:30
    +1
    Наши в Гостомеле в ангар с Мрией загнали грузовик с БК, который загорелся ввиду обстрела свиней. В результате детонации был утрачен данный аппарат, оставшийся от Советского Союза.


  10. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:33
    +1
    Чтобы что-то создать, надо что-то иметь. Хотя бы чертежи.
    1. blastedfuse
      blastedfuse Сегодня, 19:49
      0
      Ну он в Киеве и собирался, дело не в чертежах, а в том что он никому не нужен, за те деньги купить 5-10 бу 747 грузовых и будет куда эффективней.
  11. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 19:35
    0
    понты и реклама. Насколько я знаю - даже без учёта доли самой Микрософт, которую она берёт с оплат за размещённую модель, даже самая популярная виртуальная модель самолёта принесёт 50- 200 тыщ баксов за несколько лет. Как бы ещё много надо доложить до суммы "3 лярда зелёных" ;)
  12. svp67
    svp67 Сегодня, 19:38
    0
    все средства от продажи Ан-225 в виртуальном мире пойдут на постройку настоящей машины.
    Ан-225 создавался под космическую программу "Буран", какой смысл сейчас делать его "дубликат", если "Бурана" нет? То есть надо создавать совершенно иную машину, а это и совсем иные деньги
  13. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 19:44
    +1
    Без лоха и жизнь плоха! Скидывайтесь геЙмеры!
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:44
    0
    Создание цифровой версии «Мрии» для геймеров станет, пожалуй, последним достижением «Антонова», который некогда являлся мощнейшим авиастроительным предприятием, а теперь участвует в мошеннических схемах властей, собравшихся заработать на игровых пожертвованиях.
    . Ни добавить, ни убавить...
    Кстати, присвоить себе лавры великой авиастроительная державы СССР, типа, это Украина создало чудо под названием "МРИЯ", это не комильфо, со всех сторон.... но их, свидомых декомунизаторов, это не парит, ничуть и нигде.
  15. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:49
    0
    Смесь Манилова с Остапом Бендером. К гадалке не ходи, единственная цель обобрать легковерных. Николай Васильевич Манилова точно со своих земляков писал. Даже в их гимне озвучены пустые бесплодные мечты- "...сами будем пановать..." . "Допанувались", ЕПРСТ!